Un nuevo caso ha sacudido a la Policía Nacional: el del comisario Emilio de la Calle, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de acoso laboral y sexual a una subordinada en la embajada de España en Nueva Delhi. Las grabaciones del caso, realizadas entre octubre de 2024 y marzo de 2025, pero desveladas por el diario El País este viernes, estremecen por su crudeza: vejaciones y amenazas constantes, tanto de carácter psicológico como físicas.

De la Calle fue suspendido hace menos de un año por el Ministerio de Interior, ante la investigación abierta. Los presuntos delitos de acoso laboral y sexual se produjeron durante su etapa en la consejería de Interior en la embajada española en la capital de la India. La salida del comisario se produjo en abril de 2025, pero llevaba en el país asiático desde 2021. La subordinada llegó a Nueva Delhi en julio de 2024, y su denuncia se produjo ocho meses más tarde, en marzo de 2025, después de la que el Ministerio del Interior suspendió de empleo y de sueldo al comisario.

Emilio de la Calle desconocía que la denunciante estaba grabando las agresiones verbales, ya que había comenzado a hacerlo desde el mes de octubre de 2024. Fue así cómo quedaron registradas estas conversaciones caracterizadas por su extrema brutalidad, con comentarios como “te doy una hostia que te vuelvo loquita, (...) que estás otra vez haciendo gilipolleces. No me toques los cojones. Te va a salir sangre", “me quedan ocho meses para putearte y eso se me da muy bien (...) yo soy muy retorcido, mucho”, "te dejo como un trozo de carne, o sea, te reviento", " ¡Soy lerda, di soy lerda, venga di es que soy lerdita!", "cambia esa puta tontería que tienes dentro", o "¿qué hago, te pego? ¿Te doy una hostia? A ver si con un ojo morado...".

Según indica la denunciante, las agresiones verbales estaban motivadas por cuestiones tan triviales como no haber redactado correctamente el saludo de un correo electrónico, cometer algún error ortográfico en una nota informativa, llegar dos minutos tarde o no haberse ofrecido a pagar la comida de algún compañero. De acuerdo con su versión, pasaba la mayor parte del día en la oficina de la consejería sola con su jefe, lo que facilitaba este comportamiento.

Pero a partir del mes de octubre, ella comenzó a grabar las llamadas que De la Calle le hacía a todas horas —"que te vayas al baño con el teléfono, que cagues con el teléfono"— y empezó también a recoger las conversaciones presenciales en la oficina, llenas de agresiones verbales, de acuerdo al material incorporado al sumario judicial.

Clima de control constante En esas grabaciones, el comisario construye un clima de control constante. Le hace creer que debe informarle de todos los detalles de su vida personal: "Aquí me tienes que informar... No te digo de si tienes la regla, pero casi". Las conversaciones derivan con frecuencia en amenazas y descalificaciones. "Te dejo como un trozo de carne, o sea, te reviento. Ten cuidado, no me vuelvas a tocar más los cojones… Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, es que eres retrasada mental", se escucha en uno de los audios. En otra grabación, la amenaza se mezcla con el desprecio: "Te vas a ir a la mierda y te lo digo así. ¿Sabes lo que es irse a la mierda? ¡Vete a la mierda! (…) Odio a la gente como tú". Cuando ella pregunta si debe responder, él zanja: "No. Sigues en tus trece de hacer lo que te sale del coño moreno y así conmigo no se trabaja". "Cambia esa puta tontería que tienes dentro. Cámbialo ya, porque conmigo no", se le escucha decir también. El tono se agrava con alusiones a la jerarquía y a la cultura interna del cuerpo policial. "De casa se viene llorao, meao y cagao. Y si no, a la guardería. Esto es la Policía. Aquí, tonteriitas las justas", le espeta, antes de volver a atacarla: "¡Soy lerda, di soy lerda!". A continuación refuerza la idea de obediencia su autoridad, una constante en los audios: "Yo te doy una instrucción y tú la sigues".