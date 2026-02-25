Sheinbaum revela que habló con Trump "durante ocho minutos" tras el operativo en el que murió 'El Mencho'
- En la llamada Trump le preguntó "cómo estaban las cosas en Jalisco"
- El país recupera poco a poco la normalidad después de la ola de violencia del domingo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero.
Así lo ha revelado este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, en la que ha explicado que la conversación tuvo lugar el lunes, apenas unas horas después de la operación contra el narcotraficante
"Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (...)", ha dicho Sheinbaum.
Jalisco recupera la normalidad
Respecto de la situación en el país tras la ola de violencia del pasado domingo, la Jefa del Estado mexicano aseguró este martes que el estado de Jalisco comienza a recuperar la normalidad después de los disturbios registrados a raíz de la detención y posterior fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La mandataria expresó su confianza en que en las próximas horas puedan retomarse las clases y reanudar operaciones el aeropuerto de Guadalajara.
Asimismo, aseguró que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 en la ciudad, epicentro de la violencia que ha sacudido al país en los últimos días.
Así fue la detención de 'El Mencho'
El domingo 22 de febrero de 2026, efectivos de las Fuerzas Armadas desplegaron un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con el objetivo de detener a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel más poderoso de México.
Tras labores de inteligencia que permitieron ubicar su paradero, se produjo un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del grupo criminal. Durante el tiroteo, el narcotraficante resultó herido y falleció cuando era evacuado en helicóptero rumbo a un centro hospitalario. Poco después coches incendiados por miembros del cártel bloquearon carreteras en más de 250 puntos en 20 estados mexicanos, según las autoridades, y dejaron columnas de humo.
La capital de Jalisco, Guadalajara, se convirtió en un pueblo fantasma el domingo por la noche mientras los civiles se refugiaban. Las clases se suspendieron el lunes en varios estados. Las autoridades de Jalisco, Michoacán y Guanajuato reportaron al menos 14 muertos, incluyendo siete miembros de la Guardia Nacional.
El capo de la droga era el mayor premio que el gobierno mexicano tenía pendiente mostrar a la administración Trump en sus esfuerzos por acabar con los cárteles, y su muerte fue recibida con una enérgica reacción del poderosa cártel.