Sheinbaum revela que habló con Trump "durante ocho minutos" tras el operativo en el que murió 'El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo en Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero.

Así lo ha revelado este miércoles durante su conferencia de prensa matutina, en la que ha explicado que la conversación tuvo lugar el lunes, apenas unas horas después de la operación contra el narcotraficante

"Fue una llamada de ocho minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas (...)", ha dicho Sheinbaum.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' EFE/ Rastreo de Redes

Jalisco recupera la normalidad Respecto de la situación en el país tras la ola de violencia del pasado domingo, la Jefa del Estado mexicano aseguró este martes que el estado de Jalisco comienza a recuperar la normalidad después de los disturbios registrados a raíz de la detención y posterior fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La mandataria expresó su confianza en que en las próximas horas puedan retomarse las clases y reanudar operaciones el aeropuerto de Guadalajara. Asimismo, aseguró que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 en la ciudad, epicentro de la violencia que ha sacudido al país en los últimos días.