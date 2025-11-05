Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó durante un recorrido a pie en Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado este miércoles de que ha denunciado al hombre que la acosó el pasado martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana y que fue detenido. "Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público", ha explicado la mandataria.

Sheinbaum ha señalado que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre que iba "totalmente alcoholizado" y posteriormente cuando "veo los vídeos". "Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie", ha sentenciado.

Por ello, la mandataria ha anunciado que revisarán si el acoso está categorizado como delito penal en todos los estados, además de lanzar una campaña centrada en "el respeto por la mujer en todos los sentidos". "Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país", ha lamentado Sheinbaum, que ha animado al resto de las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar estas cuestiones y no dejarlo pasar.

La presidenta expuso que no es la primera vez que sufre este delito y recordó cómo a los 12 años sufrió acoso en el transporte público. Además, ha asegurado que "no piensa reforzar la seguridad". "No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente", ha reconocido Sheinbaum.

Acoso a pie de calle Este martes un hombre acosó y tocó sin su consentimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando la mandataria caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el centro histórico, a unos metros de Palacio Nacional, en la capital mexicana. El sujeto, aparentemente ebrio, intentó besar por la espalda a la mandataria. El hombre fue detenido por el equipo de seguridad de la presidenta mexicana que, según videos, se mostró tensa tras el episodio. Sheinbaum tenía previsto que asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles de Palacio Nacional. El primer "grito" de Sheinbaum JOSÉ ANTONIO GUARDIOLA (CORRESPONSAL EN MÉXICO) Fue en ese trayecto en el bullicioso centro de Ciudad de México, cuando el hombre, aprovechando que otros ciudadanos saludaban a la mandataria, se acercó e intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda. Horas más tarde, autoridades federales, que remitieron al Registro Nacional de Detenciones, confirmaron que el sujeto que ha acosado a Sheinbaum, identificado como Uriel Rivera Martínez, ha sido arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.