Comparecencias por la dana, en directo hoy: asociaciones de afectados comparecen en la comisión de las Cortes Valencianas

10:26

Las víctimas de la dana hablarán en la comisión de Les Corts 482 días después

Representantes de las principales asociaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 comparecerán en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes esta semana, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas, y tras haber intervenido en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia.



Les Corts Valencianes fueron la primera institución que aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la dana, el 28 de noviembre de 2024, pero no se constituyó hasta el 27 de enero de 2025 y no aprobó hasta mayo su plan de trabajo, el presentado por PP y Vox, que se amplió en junio tras las críticas de las asociaciones de víctimas por no haber sido incluidas.

Las comparecencias en esta comisión de Les Corts comenzaron el pasado julio, pero no lo hicieron por las víctimas, como pedía la oposición, sino por técnicos y expertos, que son los que han hablado en tres de las cuatro sesiones de comparecencias celebradas hasta el momento, a las que se suma la del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

De esta forma, el turno de las víctimas llegará en la quinta sesión de la comisión de investigación del Parlamento valenciano, que se reunirá hoy y mañana con un orden del día que incluye una decena de comparecientes, entre ellos el presidente de la primera asociación que se constituyó, la de damnificados Horta Sud, Álex Carabal, el lunes.



El martes por la mañana será el turno de las presidentas de Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, y antes de sus intervenciones habrá una concentración a las puertas de Les Corts convocada por movimientos sociales bajo el lema 'Mazón a prisión'. EFE

