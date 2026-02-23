Comparecencias por la dana, en directo hoy: asociaciones de afectados comparecen en la comisión de las Cortes Valencianas
- La jueza de la dana toma declaración como testigo a Josep Lanuza, exasesor de Mazón
Representantes de las principales asociaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 comparecerán en la comisión de investigación de Las Cortes Valencianas, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas, y tras haber intervenido en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia.
Además, la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana ha citado para su sesión de este lunes al vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y a la jefa del Servicio de Meteorología de Á Punt, Victoria Roselló; y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, comparece ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la dana.
Por otro lado, la jueza que investiga la gestión de la dana toma declaración como testigo a Josep Lanuza, exasesor del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, para conocer detalles sobre su viaje con Mazón hasta el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) el día de la dana y si oyó "cualquier comunicación sobre el envío de la alerta" o llamadas con la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas.
Comparecencias por la dana, en directo:
11:13
Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau a las 19:30 el día de la dana
Un asesor del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que ese día, por la tarde, estuvo unos "20 o 25 minutos" despachando con el 'expresident' cuando éste llegó al Palau, "sobre las 19.30 horas", y antes de dirigirse al Cecopi, en L'Eliana.
Así se ha pronunciado este asesor Josep Lanuza en la declaración que ha prestado este lunes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, procedimiento por el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.
El testigo, asesor externo del PPCV, ha afirmado que el día de la riada estuvo en un acto con Mazón por la mañana pero no hablaron de la dana. Acordaron verse a lo largo de la tarde porque "habitualmente", cuando acababa su agenda pública, despachaban algunos asuntos.
Quedaron ese día "después de las 19 horas", ha dicho el testigo, para agregar que Mazón acudió al Palau "sobre las 19.30 horas" y hablaron durante "20 ó 25 minutos" antes de irse junto al Cecopi.
EUROPA PRESS
11:04
Asociacion Liberum culpa a todas las instituciones
Concepción Cuevas, presidenta de la asociación Liberum, afirma que todas las instituciones- "desde el Gobierno central hasta el ayuntamiento más pequeño"- llegaron tarde y que la Confederación Hidrográfica del Júcar "dio los avisos tardíos". También cree que la Aemet "tuvo un parón de información" y que "no dieron los avisos". "Llevaba varios días advirtiendo que iba a haber lluvias intensas, pero fueron más que intensas", ha afirmado en su comparecencia.
"Nosotros somos una asociación pro derechos humanos. No somos una asociación de víctimas", ha dicho, para insistir en que en la gestión de la tragedia "hubo unos intervalos de tiempo en los que nadie avisó". "Unos por otros, la casa sin barrer", ha lamentado. Cree que no se puede echar la culpa "solo al Gobierno valenciano porque también afectó a Castilla La Mancha, Andalucía y Murcia". Ha añadido que la ley de Seguridad Nacional dice que "cuando hay mas de una comunidad afectada debe coger las riendas el Gobierno central".
-
10:31
La comisión de Congreso sobre la dana recibe al conseller de Medio Ambiente
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana ha citado para su sesión de este lunes al vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y a la jefa del Servicio de Meteorología de A Punt, Victoria Roselló.
La intención de los grupos es interrogar a Martínez Mus, que fue nombrado vicepresidente tercero por el presidente Juanfran Pérez Llorca, sobre su actuación en vísperas y el día de la riada, como responsable de Medio Ambiente y también de Infraestructuras.
Otro de los asuntos sobre el que se interesarán los comisionados es sobre la medición de los caudales de barrancos como el del Poyo, que fue el que se desbordó provocando la tragedia. Y es que una técnica del Centro de Coordinación de Emergencias desveló ante la jueza que instruye la causa penal que la Generalitat negó recursos para esa tarea la víspera de la dana.
Por su parte, A Roselló se la requiere para que dé cuenta de la información meteorológica emitida por la televisión autonómica los días previos y la jornada de la tragedia acontecida aquel 29 de octubre de 2024.
Roselló, cuya plaza como jefa de Meteorología fue amortizada por la televisión autonómica el año pasado, siempre se ha mostrado muy crítica con la falta de previsión de la Generalitat.
EUROPA PRESS
-
10:26
Las víctimas de la dana hablarán en la comisión de Les Corts 482 días después
Representantes de las principales asociaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 comparecerán en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes esta semana, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas, y tras haber intervenido en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia.
Les Corts Valencianes fueron la primera institución que aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la dana, el 28 de noviembre de 2024, pero no se constituyó hasta el 27 de enero de 2025 y no aprobó hasta mayo su plan de trabajo, el presentado por PP y Vox, que se amplió en junio tras las críticas de las asociaciones de víctimas por no haber sido incluidas.
Las comparecencias en esta comisión de Les Corts comenzaron el pasado julio, pero no lo hicieron por las víctimas, como pedía la oposición, sino por técnicos y expertos, que son los que han hablado en tres de las cuatro sesiones de comparecencias celebradas hasta el momento, a las que se suma la del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.
De esta forma, el turno de las víctimas llegará en la quinta sesión de la comisión de investigación del Parlamento valenciano, que se reunirá hoy y mañana con un orden del día que incluye una decena de comparecientes, entre ellos el presidente de la primera asociación que se constituyó, la de damnificados Horta Sud, Álex Carabal, el lunes.
El martes por la mañana será el turno de las presidentas de Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, y antes de sus intervenciones habrá una concentración a las puertas de Les Corts convocada por movimientos sociales bajo el lema 'Mazón a prisión'. EFE
-
10:19
Buenos días, arranca este lunes una jornada marcada por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación por la dana del 29 de octubre en la que murieron 230 personas.