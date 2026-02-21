El Parlamento portugués levanta la inmunidad al líder de la ultraderechista Chega, André Ventura

El Parlamento de Portugal decidió este viernes por unanimidad levantar la inmunidad al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por una denuncia contra él por difamación.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía de Portugal pidió al Parlamento levantar la inmunidad parlamentaria de Ventura para que pudiera ser interrogado como acusado. Este viernes, el Parlamento ha votado y aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Estatuo de los Diputados. Ventura abandonó el hemiciclo cuando se produjo esta votación.