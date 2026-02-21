El Parlamento portugués levanta la inmunidad al líder de la ultraderechista Chega, André Ventura
- Contra Ventura pesa una denuncia por difamación de un exdiputado, al que acusó de corrupción
- La Fiscalía había pedido levantar la inmunidad para que pueda ser interrogado como investigado
El Parlamento de Portugal decidió este viernes por unanimidad levantar la inmunidad al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, por una denuncia contra él por difamación.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía de Portugal pidió al Parlamento levantar la inmunidad parlamentaria de Ventura para que pudiera ser interrogado como acusado. Este viernes, el Parlamento ha votado y aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Transparencia y Estatuo de los Diputados. Ventura abandonó el hemiciclo cuando se produjo esta votación.
Denunciado por difamación
El exdiputado del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) Joaquim Pinto Moreira presentó una demanda contra Ventura por una entrevista televisiva con SIC Noticias en marzo de 2025, donde el ultraderechista afirmó que estaba involucrado en un entramado de corrupción.
En esa entrevista, Ventura acusó a Pinto Moreira, exalcalde del municipio de Espinho, de haber recibido "dinero para hacer obras" y de "intercambiar obras por regalos". El exdiputado considera que las declaraciones del líder ultraderechista se pronunciaron "con la clara intención de ofender su honor" y de "imputarle actos corruptos".
El caso está siendo investigado por un juez de instrucción penal de Santa Maria da Feira, en Aveiro.
Pinto Moreira está implicado en el caso Vórtex, un entramado de corrupción relacionado con proyectos urbanísticos en Espinho, y es sospechoso formal (una figura legal que en Portugal antecede a la acusación) en la causa, que se encuentra en la fase previa al juicio.
Ventura llevó a la formación ultraderechista Chega al segundo puesto en las elecciones legislativas de 2024, y ha sido candidato a la presidencia de Portugal en las últimas elecciones presidenciales. Tras pasar a la segunda vuelta, fue derrotado por el socialista António José Seguro, gracias a que este concentró el voto de candidatos de centro y derecha que se oponían al ultraderechista.