La memoria de la mina danza en 'Lota, las mujeres del carbón'

Un coreógrafo viaja en el metro de Madrid y empieza hablar con una compatriota del sur de Chile. La mujer comparte recuerdos de su tierra natal y de la conversación surge la chispa creativa que ahora se materializa en el espectáculo de danza Lota, las mujeres del carbón que se presenta este domingo en Mieres.

“Fue muy inspiradora la historia de una mujer de Lota que conocí en Madrid. En un viaje de metro comenzó a contarme cómo había sido su infancia en ese pueblo minero, tan precario como unido. Me habló de cómo las mujeres se organizaban para hacer el pan para los mineros que bajaban cada día a arriesgar su vida, o de cómo se unieron junto a sus maridos en una huelga histórica para defender el trabajo y la dignidad de sus familias. Esa conversación sembró en mí la necesidad de llevar esta historia a la danza”.

Así, cuenta Pedro Fernández Embrujo, artista chileno con una sólida trayectoria en la danza española y el flamenco a ambos lados del Atlántico, la génesis de un proyecto que nace del descubrimiento del papel fundamental de las mujeres en la cultura minera.

Escena de la obra. FOTO: Luis Álvarez

La voz de las mujeres Lota, las mujeres del carbón rinde homenaje al enclave minero del sur de Chile, fuente principal de la extracción de carbón en el país austral hasta el cierre definitivo de sus minas en 1997. El espectáculo entrelaza danza folclórica chilena y española, flamenco, teatro, música en vivo y las letras de la cantautora chilena Violeta Parra. Dirigida por Fernández Embrujo, la obra aborda el momento histórico del cierre de la mina de carbón de Lota desde una mirada profundamente humana, situando a las mujeres como eje central y sostén de la comunidad minera: guardianas de la vida cotidiana, de la memoria colectiva y de la resistencia social. La puesta en escena de la compañía Embrujo Flamenco propone una experiencia inmersiva e integral y el montaje tiene su origen en una residencia artística del coreógrafo, realizada hace casi diez años en los Teatros del Canal de Madrid. Coreografía de 'Lota, las mujeres del carbón'. FOTO: Luis Álvarez Con un elenco de artistas chilenos y españoles, la obra se estructura en cuatro momentos: la fraternidad, que retrata la vida comunitaria de las mujeres en torno al horno y el lavadero común; la leyenda de La Taco Alto, inspirada en la dimensión mítica y legendaria de las minas; la gran huelga, donde sube a escena la lucha colectiva por los derechos laborales y el cierre de las faenas, un acto final cargado de emoción que refleja la quiebra social tras el fin de la actividad minera. Lota, las mujeres del carbón ha recibido el aplauso del público y de la crítica, se ha representado en dos giras en Chile y ha ganado el premio FONDART en su país natal por abordar los desafíos de las transiciones industriales contemporáneas. Pedro Fernández Embrujo baila en este montaje acompañado por María Cabrera, Montserrat Montenegro, María Gayubo, Natalia Velázquez, Laura Astiz, Antonio Rosales y Rubén Moreno. La danza está arropada por la música en vivo de la guitarra de Pablo Torija, la percusión de Jorge Fernández y el cante de Ana Isabel Sevilla. Un instante de 'Lota, las mujeres del carbón'. FOTO: Luis Álvarez