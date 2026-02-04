La danza de la muerte se une al bolero de Ravel en los Teatros del Canal

Ambientada en un cementerio, con los llantos de personas en duelo y una música a capela en el estilo sudafricano isicathamiya, Cion: Requiem of Ravel's Boléro evoca las emociones asociadas con la pérdida de una vida y busca oponerse a la oscuridad de la muerte no como fenómeno natural sino como consecuencia de la codicia, el poder y la religión.

La danza del coreógrafo sudafricano Gregory Maqoma y la conocida música de Maurice Ravel dan forma al montaje de la compañía Vuyani Dance Theatre que se estrena en España este jueves 5 de febrero en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. La Sala Roja Concha Velasco ofrece otras dos funciones de Cion: Requiem of Ravel's Boléro el 6 y 7 de febrero.

Diez bailarines y cuatro músicos interpretan esta meditación sobre la muerte, la memoria y el duelo colectivo, con una puesta en escena innovadora y visualmente impactante. Sus cuerpos en movimiento trasladan al espectador el mensaje de Maqoma sobre la necesidad de detenernos un momento y reflexionar urgentemente sobre el dolor que las acciones ajenas infligen a otros.

Instante de la coreografía de Maqoma. JOHN HOGG © John Hogg

Nacido en Soweto, el 16 de octubre de 1973, Maqoma se interesó por la danza contempóranea a finales de los años 80 para escapar de las tensiones políticas en Sudáfrica, según sus propias palabras. Comenzó su formación formal en danza en 1990 y nueve años después fundó Vuyani Dance Theatre (VDT) mientras disfrutaba de una beca en la Escuela de Investigación y Formación en Artes Escénicas de Bélgica.

Con su compañía, Maqoma ha producido obras que cuestionan y desafían los valores sociales. El coreográfo y bailarín es reconocido por sus colaboraciones con artistas de su generación como Akram Khan, Vincent Mantsoe, Faustin Linyekula y Shanell Winlock, y los directores de teatro James Ngcobo y Kwame Kwei-Armah.

En 2014, recibió el premio Bessie, el principal premio de danza de Nueva York por Exit/Exist a la composición musical original.

Los bailarines de VDT en acción. JOHN HOGG © John Hogg

En Cion: Requiem of Ravel's Boléro, Maqoma se inspira en el protagonista de la novela Cion, escrita por el autor sudafricano Zakes Mda, y en la música del Bolero del compositor francés, entrelazada con las armonías del isicathamiya -concebidas por el compositor Nhlanhla Mahlangu-. El personaje Toloki es un plañidero profesional que descubre la historia de los esclavos huidos que fueron sus ancestros cuando se muda a Estados Unidos.

Según señala Maqoma, "los acontecimientos que han estado ocurriendo a nivel mundial —las guerras y la cantidad de gente que muere— me hicieron darme cuenta de que la muerte ya no es un fenómeno natural. Nos estamos acostumbrando a ella porque la experimentamos a diario. Eso me hizo reflexionar sobre cómo nos hemos convertido en plañideros profesionales".

Escena de 'Cion: Requiem of Ravel’s Boléro'. JOHN HOGG © John Hogg

La coreografía de Cion se convierte así en un réquiem por una sociedad enferma, moldeada por el apartheid, el desplazamiento forzado de la población y las continuas atrocidades globales. Más allá de invocar las emociones que se suscitan ante la muerte, el montaje quiere brindar una esperanza en la humanidad.

Los bailarines, canalizando los espíritus de los difuntos, se mueven como vehículos de dolor y sanación, guiando al público a través de un reconocimiento compartido.

La danza está acompañada con textos en inglés, que aparecen subtitulados en español. La obra Cion: Requiem of Ravel's Boléro se puede ver el 5, 6 y 7 de febrero en la Sala Roja.