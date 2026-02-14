Musicales, catas gastronómicas y 'escape room': el mercado de las experiencias busca hacer caja en San Valentín

Laura y su pareja llevan varios años celebrando San Valentín. Se han regalado bombones, joyas y ramos de flores, pero su opción favorita es compartir una experiencia, como el año pasado, cuando ella se gastó 40 euros en unas entradas para ver un musical de Grease. "Desde hace tiempo, nos reservamos este día para ir a un museo, al teatro o a cenar. También puede haber algún detalle material, pero nos gusta más este tipo de actividades", cuenta a RTVE.es.

Cada vez más personas quieren celebrar este día con un plan menos tradicional y, de hecho, ya se aprecia en los datos. Ocho de cada diez españoles regalará algo este año en San Valentín y, de ellos, un 46% se decantará por el ocio y experiencias originales, seguido de otras alternativas como ropa, perfumes, libros, bombones y flores. Así lo indica una encuesta del portal Aladinia, que cifra el gasto medio en 161 euros y enumera las opciones favoritas: sesiones de spa, escapadas, cenas, catas gastronómicas y actividades de aventura como lanzarse en parapente o conducir un coche de rally.

En este escenario, cada vez más negocios adaptan su oferta a este perfil de consumidor que está brotando, con el fin de hacer que el Día de los Enamorados sea una palanca en su facturación anual.

Los 'escape room' buscan impulsar su venta pese a no ser un día clave Regalar experiencias es, en general, un fenómeno al alza y las más populares en España están relacionadas con viajes, gastronomía, cine, música en vivo y bienestar. Así lo indica un estudio de Mastercard en el que la mitad de consumidores ya reconocía en 2025 que iba a gastar más dinero en estas actividades, liderados por los más jóvenes, la conocida generación Z. Por ello, muchos negocios quieren captar este impulso y aumentar sus ventas en fechas señaladas como Navidad o el Día de la Madre. ¿Y qué ocurre con San Valentín? Para algunas empresas no es un día clave en su calendario, pero empiezan a ver su potencial. "No supone una subida significativa en nuestra facturación, pero este año hemos lanzado una campaña para parejas porque queremos atraer a este público", explica a RTVE.es Félix Trigueros, responsable de ventas de Experiencity, una agencia de escape room que trabaja en Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. También ofrecen actividades como lanzar hachas o pintar cuadros junto con una degustación de vino, y es precisamente con estas con las que pretenden elevar sus reservas este fin de semana. En su caso, reconoce que hay otras épocas más relevantes, como Black Friday, Semana Santa, Navidad o Halloween, pero quieren que San Valentín se sume a la lista en un futuro cercano: "Mucha gente busca cómo solucionar este día y por eso hemos lanzado ofertas para estimular la demanda. Volveremos a hacerlo el año que viene". Las floristerías hacen caja por San Valentín, un día clave para su facturación: "Se vende el doble o el triple" RUTH DRAKE

Un recurso de 'marketing' para las discotecas Para el ocio nocturno, San Valentín se contempla más como un reclamo promocional. "No tiene importancia económica ni supone una subida de ingresos para los locales, pero sí puede ser un atractivo en términos de marketing", explica a RTVE.es Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche, que agrupa discotecas, salas de fiesta, pubs, cafés-concierto y tablaos flamencos. Como cuenta, los concursos y las publicaciones en redes sociales juegan un papel fundamental para fomentar la interacción entre usuarios y estimularlos para que vayan a los establecimientos. Y aunque no es un pico de ventas, cada vez más salas organizan fiestas temáticas en este día, como Cats de Madrid; Canalla, en Pamplona; Luz de Gas, en Barcelona y Spook, en Valencia. "Enero y febrero no son especialmente alegres y cualquier excusa es buena", comenta Pizcueta, que explica que este año, al caer en sábado, beneficia al ocio nocturno porque coincide con el día de la semana de mayor facturación. "Si cayera en miércoles, pasaría desapercibido y nadie iría a la fiesta el viernes siguiente", matiza.