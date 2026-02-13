Disfraces 'made in Galicia': el modelo de éxito de una empresa familiar que exporta fantasía a media Europa

En la carrera por encontrar el disfraz más original para este Carnaval, ya no basta con la estética. Ahora se busca la narrativa y generar un impacto inmediato. El disfraz de ídolo k-pop o el de lata de sardinas siguen estando entre los favoritos este año, aunque ganan terreno otras propuestas disruptivas como la baliza V-16, la notificación de Hacienda o el de Nicolás Maduro capturado. Son diseños creados en base a las tendencias del momento y que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las empresas.

La empresa lleva más de 4.000 unidades vendidas Enrique Morales

De este modelo han hecho su bandera en Don Disfraz. La compañía, con sede en Ponteareas (Pontevedra), ha sabido leer cómo el público ha sustituido los trajes de superhéroe o pirata por un catálogo de memes con el que todos se sienten identificados. "Siempre analizamos las tendencias para tenerlo antes que los demás o simplemente inventarlo", explica a RTVE Sara Tizón, técnico de marketing en la compañía.

Lo que comenzó como "una pequeña tienda de pueblo donde alquilaban disfraces" se ha convertido en un gigante online que exporta a toda Europa. Solo el año pasado vendieron 170.000 disfraces.

Envíos a más de 16 países Pilar y Roberto Rodríguez vieron el potencial de este modelo de negocio y en 2007 decidieron fundar su propia empresa al margen de la tienda de sus padres. En los primeros años, operaban desde el bajo de la casa familiar, convertido en improvisado almacén al más puro estilo Silicon Valley: "Al principio, los pedidos se hacían por teléfono y, con la llegada de internet, comenzamos con la compraventa online", recuerda Tizón. Estos hermanos han hecho de su empresa un modelo de éxito en el sector del disfraz Enrique Morales Casi dos décadas después, la compañía se ha consolidado como líder del sector de disfraz en España, con una nave de 7.000 m² —la más grande del país para este sector— y envíos a más de 16 países. Aun así, mantienen una tienda física en Ponteareas, que se ha convertido en un auténtico punto de peregrinación para miles de gallegos, donde existe una profunda tradición del disfraz, ligada tanto al Entroido como a celebraciones de raíces más antiguas. Precisamente, el 60% de los pedidos de Don Disfraz provienen de España; el resto se reparte, principalmente, entre Francia, Italia, Alemania, Portugal y Bélgica. La directora de Marketing de la compañía destaca que "aquí llegan las tendencias mucho antes que en el resto de Europa", así el disfraz que hoy está de moda en España, el próximo año lo estará en el resto de países.