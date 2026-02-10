Horario y dónde ver la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La ganadora se conocerá este miércoles, pero el Carnaval se prolonga hasta el 22 de febrero
- Paula Vázquez y Alexis Hernández serán los encargados de anunciar el nombre de la ganadora
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 lleva en marcha desde el 16 de enero. Este miércoles 11 de febrero se celebra uno de los eventos más conocidos de esta festividad chicharrera: la elección de la Reina Adulta de las fiestas. Solo una de las 11 aspirantes podrá hacerse con el cetro.
El gran día contará con unos presentadores de lujo: la presentadora de televisión Paula Vázquez y el veterano comunicador canario Alexis Hernández. Los dos serán los encargados de dar a conocer el nombre de la afortunada que se alzará como reina. La agraciada tomará el relevo de Elízabeth Ledesma, la ganadora de la edición 2025.
Las fiestas de esta edición están dedicadas a los ritmos latinos. La reina y la corte de honor serán elegidas por un jurado de lujo compuesto por Lorenzo Caprile (modista y diseñador), Raquel Sánchez Silva (presentadora de Maestros de la Costura Celebrity), Jaydy Michel (modelo y actriz), Sergio Macías (diseñador de la escenografía del Carnava de este año), y los periodistas Puchi Méndez y Mayer Trujillo.
Gala de la Reina 2026: hora y dónde ver
La cita para elegir a la Reina adulta tendrá lugar el 11 de febrero en el Recinto Ferial de Tenerife. Podrá seguirse a partir de las 22:20 en La 2 y en RTVE Play.
Los carnavales de Santa Cruz de Tenerife
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los eventos con más historia de Canarias. La celebración cuenta desde 1980 con el sello de Fiesta de Interés Turístico Internacional y es el segundo festejo más conocido del mundo, solo por detrás del de Río de Janeiro (Brasil).
En la edición de 1987, gracias a la presencia de la cantante cubana Celia Cruz, consiguieron entrar en el Libro Guiness al reunir a más de 250.000 personas. La marca fue superada en 2019, cuando más de 400.000 personas vieron a Juan Luis Guerra, pero la inesperada reunión no pudo certificarse ante notario.
La elección de la Reina adulta marca el fin de las festividades en el recinto ferial y el inicio de las actividades en las calles de la ciudad. Este 2026, los chicharreros estarán de carnaval hasta el 22 de febrero.