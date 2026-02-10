Horario y dónde ver la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 lleva en marcha desde el 16 de enero. Este miércoles 11 de febrero se celebra uno de los eventos más conocidos de esta festividad chicharrera: la elección de la Reina Adulta de las fiestas. Solo una de las 11 aspirantes podrá hacerse con el cetro.

El gran día contará con unos presentadores de lujo: la presentadora de televisión Paula Vázquez y el veterano comunicador canario Alexis Hernández. Los dos serán los encargados de dar a conocer el nombre de la afortunada que se alzará como reina. La agraciada tomará el relevo de Elízabeth Ledesma, la ganadora de la edición 2025.

Las fiestas de esta edición están dedicadas a los ritmos latinos. La reina y la corte de honor serán elegidas por un jurado de lujo compuesto por Lorenzo Caprile (modista y diseñador), Raquel Sánchez Silva (presentadora de Maestros de la Costura Celebrity), Jaydy Michel (modelo y actriz), Sergio Macías (diseñador de la escenografía del Carnava de este año), y los periodistas Puchi Méndez y Mayer Trujillo.

Gala de la Reina 2026: hora y dónde ver La cita para elegir a la Reina adulta tendrá lugar el 11 de febrero en el Recinto Ferial de Tenerife. Podrá seguirse a partir de las 22:20 en La 2 y en RTVE Play.