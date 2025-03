Los límites del humor en carnaval: ¿cuál es la frontera de los disfraces?

El carnaval es una de las celebraciones más esperadas del año. A lo largo de la historia, se ha erigido como un espacio en el que el humor y la irreverencia se celebran con desenfado. Durante estos días, los límites que rigen la expresión humorística se amplían y, en ocasiones, se ponen a prueba.

La antropóloga Aitzpea Leizaola, experta en esta fiesta, explica en una entrevista en RTVE.es que el carnaval ha sido tradicionalmente "una fiesta del caos y el desenfreno", en la que la inversión de roles y la crítica social juegan un papel clave. "El humor es esencial", añade, "porque permite decir cosas que en otros contextos resultarían inaceptables".

Sin embargo, el debate sobre si habría que poner límites al humor cobra cada vez más relevancia. ¿Deben evitarse ciertos disfraces? ¿Hasta dónde se puede llegar sin caer en la ofensa?

Para algunos, esta fiesta debe seguir siendo un espacio de libertad absoluta . El cuartetero gaditano Ángel Gago —que este año se ha llevado el primer premio en el COAC 2025 — lo defiende en una entrevista con RTVE.es con firmeza: "El humor en general no debería tener límites de ningún tipo ". "El carnaval siempre se vanagloria de ser la cuna de la libertad, no le vamos a poner un coto a un disfraz", añade.

Pero no son solo esos, Leizaola pone un ejemplo: "Hubo manifestaciones de personal sanitario diciendo que no les parecía bien que en carnavales la gente se disfrazara de médico o de enfermera, porque lo percibían como una ridiculización de su profesión ". Además, señala que "también ha habido expresiones similares desde colectivos feministas".

Son muchos los disfraces en el punto de mira. Desde aquellos que caricaturizan a minorías étnicas hasta los que ridiculizan colectivos históricamente marginados. " Las culturas no son disfraces y yo creo que al final eso ya debería valer como justificación máxima y no habría que estar sobreexplicándolo", sentencia en una entrevista con RTVE.es la escritora y divulgadora especializada en educación antirracista Desirée Bela.

El dilema entre libertad de expresión y responsabilidad social sigue sin resolverse. Para la escritora Bela, la falta de reflexión es un problema recurrente : "Cuando hablamos de educación antirracista, nos encontramos con muchas resistencias y justificaciones". Según ella, "la gente no siempre quiere asumir que lo que hace es problemático. Muchas veces hay una falta de humildad y de autocrítica". "La actitud de 'en mi caso no es ofensivo' es una forma de evitar el debate", reconoce.

Entre el desenfreno y la empatía

El carnaval es, en esencia, un espejo de la sociedad. Refleja sus tensiones, sus cambios y sus debates. En un mundo donde la conciencia sobre el impacto de nuestras acciones crece, la conversación sobre los límites del humor es más relevante que nunca.

Cuando el humor se convierte en un instrumento para insultar a individuos o colectivos, o para trivializar episodios de violencia histórica y la riqueza de identidades culturales, se cruza una línea que puede poner en riesgo la convivencia y el respeto mutuo.

Sin embargo, un exceso de límites podría llevar a perder la esencia de la festividad. "El carnaval es una noche de desenfreno, de libertad, en la que cada uno hace lo que le da la gana y se lo pase bien", asegura Gago. Pero no solo eso, para el cuartetero: "Si empezamos a decir que uno no puede disfrazarse de esto o de aquello, entonces ya no sería carnaval, y eso ya pasó, se llamaba franquismo".

El reto ahora está en encontrar el equilibrio: celebrar sin ofender, pero también sin caer en la censura de la celebración. Disfrutar con respeto, sin perder el humor ni la irreverencia que hacen único al carnaval.