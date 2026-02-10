El firmante de los protocolos de residencias asegura que eran parte del plan de la Comunidad de Madrid contra la pandemia

El exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha asegurado este miércoles ante la jueza que los protocolos de derivación de enfermos desde residencias de mayores durante la pandemia de COVID-19 formaban parte del plan de acción presentado por quien entonces dirigía la Consejería de Sanidad autonómica, Enrique Ruiz Escudero.

Mur ha comparecido por videoconferencia ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de la capital, responsable de examinar la querella interpuesta por la hija de una residente que falleció durante la primera ola de la pandemia y en la que se esgrime un presunto delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a las personas enfermas que vivían en residencias.

El exalto cargo ha explicado que envió un correo electrónico a Ruiz Escudero en el que le advertía de que la medicalización de las residencias era "irrealizable" y, aunque sí reconoce que firmó los protocolos por "la situación tan dramática que había", expresó su disconformidad con unos criterios que, en su opinión, podían dar lugar a errores de interpretación o a situaciones discriminatorias.

Mur, investigado en esta causa, ha señalado a una médica del Hospital Gregorio Marañón como redactora de los citados protocolos y a una segunda facultativa que habría dado su visto bueno final, aunque los documentos se modificaron a posteriori porque, según él, podían resultar "discriminatorios".

Al término de la declaración, la abogada de la denunciante, Alejandra Jacinto, ha enfatizado que el testimonio de Mur añade "elementos nuevos" con respecto a una comparecencia previa en enero en otro de los procedimientos y ha adelantado que solicitarán al juzgado el plan íntegro anunciado por Ruiz Escudero, "desconocido" al menos hasta ahora.

"La Consejería de Sanidad y, en concreto, Ruiz Escudero estaban al tanto de esos protocolos", ha subrayado Jacinto, que da también por enterado al exasesor Antonio Burgueño. "Tanto es así, que luego se incluyeron en el plan de acción que presentó el propio Ruiz Escudero" el 12 de marzo de 2020, ha añadido la letrada.