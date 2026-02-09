El naufragio de una embarcación con migrantes frente a Libia deja 53 muertos o desaparecidos, entre ellos dos niños

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha alertado del naufragio de una embarcación con migrantes frente a la costa de Libia, en el que han muerto o desaparecido 53 personas, entre ellas dos niños.

El suceso ocurrió el pasado 6 de febrero . La embarcación, con 55 personas a bordo, todas personas migrantes o refugiadas de distintos países africanos, salió de Al Zawiya a las once de la noche del 5 de febrero. Aproximadamente seis horas después comenzó a hacer aguas y finalmente volcó al norte de Zuwara.

Solo dos mujeres de Nigeria han podido ser rescatadas por las autoridades libias y han relatado lo ocurrido, según recoge la OIM en un comunicado. Una ha perdido a su marido y la otra a sus dos hijos.

"Estos incidentes repetidos subrayan los riesgos persistentes y mortaltes que afrontan los migrantes y refugiadows que intentan esta travesía peligrosa", destaca el comunicado de la OIM.