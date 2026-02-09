El naufragio de una embarcación con migrantes frente a Libia deja 53 muertos o desaparecidos, entre ellos dos niños
- La Organización Internacional de Migraciones ha alertado del naufragio, que ocurrió el 6 de febrero
- En enero murieron al menos 375 personas en naufragios "invisibles" en la ruta del Mediterráneo central
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) ha alertado del naufragio de una embarcación con migrantes frente a la costa de Libia, en el que han muerto o desaparecido 53 personas, entre ellas dos niños.
El suceso ocurrió el pasado 6 de febrero . La embarcación, con 55 personas a bordo, todas personas migrantes o refugiadas de distintos países africanos, salió de Al Zawiya a las once de la noche del 5 de febrero. Aproximadamente seis horas después comenzó a hacer aguas y finalmente volcó al norte de Zuwara.
Solo dos mujeres de Nigeria han podido ser rescatadas por las autoridades libias y han relatado lo ocurrido, según recoge la OIM en un comunicado. Una ha perdido a su marido y la otra a sus dos hijos.
"Estos incidentes repetidos subrayan los riesgos persistentes y mortaltes que afrontan los migrantes y refugiadows que intentan esta travesía peligrosa", destaca el comunicado de la OIM.
375 muertos solo en enero
Los datos de la OIM muestran que solo el pasado mes de enero murieron o desaparecieron al menos 375 personas en naufragios en el Mediterráneo central, y centenares más han podido perecer sin que se sepa. Según la OIM, en 2025 más de 1.300 personas desaparecieron en esta ruta.
Los naufragios de migrantes en el Mediterráneo se han vuelto "invisibles" por la ausencia de las ONG de rescate, que afrontan diversos obstáculos, como la falta de colaboración de las autoridades, la prohibición de atracar e incluso denuncias legales en los países ribereños europeos, como Italia, Grecia y Malta.
La OIM alerta de que las redes de traficantes de personas siguen explotando a los migrantes y personas que buscan refugio y que viajan desde el Sahel o el África Subsahariana con la esperanza de llegar a Europa. En el camino sufren numerosos abusos antes de subirse a embarcaciones que en muchos casos no son aptas para navegar.
La organización internacional pide mayor cooperación internacional y una respuesta a la inmigración basada en la protección de las personas, junto a vías regulares de inmigración que reduzcan los riesgos y salven vidas.