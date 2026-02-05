Grecia aprueba una ley con penas de 10 años a ONG que faciliten la entrada a migrantes en situación irregular
- La nueva normativa contempla castigar con multas de 50.000 euros o más
- La financiación estatal de las organizaciones no podrá superar el 30% del presupuesto operativo de cada entidad
El Parlamento griego ha aprobado este jueves una ley que introduce penas de al menos 10 años de cárcel a miembros de ONG que faciliten la entrada ilegal de inmigrantes, además de limitar la financiación pública de estas organizaciones. La legislación ha salido adelante con los votos de los diputados de la gobernante Nueva Democracia (ND), el partido del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis. Por su parte, los partidos opositores de izquierdas han acusado al Gobierno de implementar un dogma "ultraderechista" en materia migratoria y de señalar directamente a la sociedad civil que presta ayuda humanitaria.
Sanciones y restricciones financieras
La nueva normativa contempla multas de 50.000 euros o más a cualquier individuo que, por profesión, con fines lucrativos o como miembro de una ONG, facilite la entrada ilegal de inmigrantes a Grecia. Durante el debate previo a la votación, el ministro de Migración, Thanos Plevris, ha defendido la severidad de las sanciones para aquellos traficantes que estén inscritos en el registro nacional de ONG: "Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas". Esta postura ha sido duramente criticada por el presidente de Syriza, Sokratis Famelos, quien ha comparado la estrategia del Gobierno con las políticas de Donald Trump en Estados Unidos.
Además de las medidas penales, la ley impone un límite máximo a la financiación estatal de las ONG, que no podrá superar el 30% del presupuesto operativo de cada entidad. Asimismo, se establece que el Ministerio de Migración podrá eliminar a una organización del registro oficial si solo uno de sus miembros enfrenta un proceso penal, sin necesidad de esperar a una sentencia. Junto a estas restricciones, la norma incluye medidas para fomentar la inmigración legal ante la falta de trabajadores en los sectores agrícola, constructivo y turístico.
Puerta de entrada
Entre 2015 y 2016, Grecia recibió cerca de un millón de migrantes y refugiados procedentes de Oriente Medio, África y Asia que desembarcaron en las islas. Aunque el flujo fue disminuyendo con los años, la cifra está volviendo a crecer actualmente. Ante este aumento de llegadas, en julio del año pasado Grecia suspendió durante tres meses la tramitación de solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares. Posteriormente, se empezó a castigar la estancia ilegal en el país con penas de hasta cinco años de cárcel.
En este contexto, este martes al menos 14 personas fallecieron al colisionar la embarcación en la que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera de Grecia durante una persecución frente a la isla de Quíos.
La aprobación de la normativa actual tiene lugar tres semanas después de que un tribunal de la isla de Lesbos absolviera a 24 activistas y voluntarios de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), quienes durante siete años habían enfrentado cargos de tráfico de personas y de formación de organización de delincuencia.