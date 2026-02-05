Grecia aprueba una ley con penas de 10 años a ONG que faciliten la entrada a migrantes en situación irregular

El Parlamento griego ha aprobado este jueves una ley que introduce penas de al menos 10 años de cárcel a miembros de ONG que faciliten la entrada ilegal de inmigrantes, además de limitar la financiación pública de estas organizaciones. La legislación ha salido adelante con los votos de los diputados de la gobernante Nueva Democracia (ND), el partido del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis. Por su parte, los partidos opositores de izquierdas han acusado al Gobierno de implementar un dogma "ultraderechista" en materia migratoria y de señalar directamente a la sociedad civil que presta ayuda humanitaria.

Sanciones y restricciones financieras La nueva normativa contempla multas de 50.000 euros o más a cualquier individuo que, por profesión, con fines lucrativos o como miembro de una ONG, facilite la entrada ilegal de inmigrantes a Grecia. Durante el debate previo a la votación, el ministro de Migración, Thanos Plevris, ha defendido la severidad de las sanciones para aquellos traficantes que estén inscritos en el registro nacional de ONG: "Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas". Esta postura ha sido duramente criticada por el presidente de Syriza, Sokratis Famelos, quien ha comparado la estrategia del Gobierno con las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. Además de las medidas penales, la ley impone un límite máximo a la financiación estatal de las ONG, que no podrá superar el 30% del presupuesto operativo de cada entidad. Asimismo, se establece que el Ministerio de Migración podrá eliminar a una organización del registro oficial si solo uno de sus miembros enfrenta un proceso penal, sin necesidad de esperar a una sentencia. Junto a estas restricciones, la norma incluye medidas para fomentar la inmigración legal ante la falta de trabajadores en los sectores agrícola, constructivo y turístico.