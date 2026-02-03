Mueren al menos 14 personas migrantes al chocar su bote con un barco de guardacostas griego

Al menos 14 personas migrantes han muerto al colisionar la embarcación en la que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera griega frente a la isla griega de Quíos, en el Egeo oriental.

Otras 24 personas han sido trasladadas al hospital de la isla, ha informado a EFE una portavoz de los guardacostas, que aclaró que no todos necesariamente necesitan atención médica.

El choque se produjo cuando el patrullero localizó y se lanzó a perseguir a una embarcación que se acercaba rápidamente a la costa de la isla para desembarcar a los inmigrantes, informa el diario heleno Kathimerini.

La colisión de las dos embarcaciones provocó que un número aún no determinado de personas cayeran al mar.

Un alto funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo, del que dependen los guardacostas, declaró al diario Kathimerini que durante la persecución la lancha con los inmigrantes trató de embestir el patrullero

Cuatro unidades de la Guardia Costera, un barco privado con buzos y un helicóptero han iniciado una operación de búsqueda y rescate en la zona.

Hasta el momento las autoridades no pueden confirmar cuántas personas exactamente se encontraban a bordo de la embarcación.

Dos agentes del servicio de guardacostas resultaron también heridos y fueron trasladados al hospital.

En lo que llevamos de 2026, la Organización Internacional para las Migraciones (entidad de la ONU), ha contabilizado 13 personas migrantes muertas en la ruta que lleva desde Turquía hacia Grecia (sin sumar todavía las de este incidente). El 10 de enero perecieron ocho en la ruta hacia Lesbos y, el 24 de ese mismo mes, otras cinco personas perdieron la vida en la costa de la isla de Icaria.

El año pasado, fueron 291 víctimas.