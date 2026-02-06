El aeropuerto de Córdoba cierra por "motivos de seguridad" tras la crecida del Guadalquivir por las lluvias

El aeropuerto de Córdoba permanece cerrado "hasta nuevo aviso" y "por motivos de seguridad", en medio del paso de la borrasca Leonardo que azota Andalucía. La crecida del muy próximo río Guadalquivir ha dejado las pistas inundadas, como puede verse en unas imágenes aéreas difundidas por la Policía Nacional.

El operador aeroportuario estatal, Aena, ha informado del cierre en su página web y ha instado a los viajeros a seguir las actualizaciones en las cuentas oficiales de los servicios de emergencias de la comunidad autónoma y a mantener la precaución en los desplazamientos.

A los usuarios que han preguntado por sus vuelos programados para este sábado, les ha indicado que la situación "dependerá de cómo evolucione" la meteorología y el cauce del río. Recomienda consultar a la compañía aérea para contar con la última hora del estado del vuelo.