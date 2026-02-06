El aeropuerto de Córdoba cierra por "motivos de seguridad" tras la crecida del Guadalquivir por las lluvias
- Las pistas han quedado inundadas y se ha desalojado las localidades aledañas, Fontanar de Quintos y Majaneque
El aeropuerto de Córdoba permanece cerrado "hasta nuevo aviso" y "por motivos de seguridad", en medio del paso de la borrasca Leonardo que azota Andalucía. La crecida del muy próximo río Guadalquivir ha dejado las pistas inundadas, como puede verse en unas imágenes aéreas difundidas por la Policía Nacional.
El operador aeroportuario estatal, Aena, ha informado del cierre en su página web y ha instado a los viajeros a seguir las actualizaciones en las cuentas oficiales de los servicios de emergencias de la comunidad autónoma y a mantener la precaución en los desplazamientos.
A los usuarios que han preguntado por sus vuelos programados para este sábado, les ha indicado que la situación "dependerá de cómo evolucione" la meteorología y el cauce del río. Recomienda consultar a la compañía aérea para contar con la última hora del estado del vuelo.
Desalojo de Fontanar de Quintos y Majaneque
El pequeño aeródromo —por el que pasaron 30.797 pasajeros en todo 2025, y unos 320 el mes pasado, de acuerdo con la estadística de Aena— fue desalojado en la víspera por la crecida del río Guadalquivir, a petición de la Policía Nacional, según fuentes del operador a Efe.
Y es que el cauce rodea el aeropuerto en Fontanar de Quintos. A través de redes sociales, Aena comunicó también el adelanto del cierre "ante posibles desbordamientos que podría afectar a los accesos y al interior de las instalaciones". Los habitantes de dicha población y la vecina Majaneque, unas 278 personas, también han sido desalojadas por la inundación.
La provincia de Córdoba tiene activos avisos amarillos por tormentas este viernes, y por lluvia y viento el sábado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En cuanto a la red ferroviaria, recordamos que está interrumpida la circulación de ancho convencional en toda Andalucía, desde el miércoles, excepto la línea C1 del núcleo de cercanías de Málaga a Fuengirola.
Los técnicos del administrador de la infraestructura (Adif) están explorando el estado de estas líneas para reparar los daños que haya producido el temporal.
Además, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (conexiones con Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, Huelva, Cádiz y Algeciras) está cortado desde el accidente de Adamuz, en el que murieron más de 40 personas.