Una sentencia pionera avala faltar al trabajo por una urgencia veterinaria de tu mascota

Faltar al puesto de trabajo por una urgencia veterinaria puede estar justificado. Así lo considera el titular del juzgado número 25 de lo social de Barcelona que ha considerado procedente la interrupción de la jornada laboral para atender a una mascota porque la Ley de Bienestar Animal impone unas obligaciones de cuidado a los dueños.

Obliga a indemnizar a una trabajadora que fue despedida en 2024 por acumulación de ausencias "injustificadas". La mujer faltó a su trabajo cuatro veces en el plazo de dos meses. Según la sentencia, la última ausencia se produjo tras la llamada de la clínica veterinaria donde estaba su perro enfermo y en estado terminal. Los facultativos le apremiaron a que acudiese para practicarle una eutanasia y acabar con su sufrimiento.

El juez alega que "no puede concebirse como una ausencia por capricho de la trabajadora, sino que la misma descansa en razones sobrevenidas" y "resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía hasta que la trabajador terminase su jornada más allá de las 16.00 horas".