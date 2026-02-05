Una sentencia pionera avala faltar al trabajo por una urgencia veterinaria de tu mascota
- Un juzgado de Barcelona condena a una empresa que despidió a una trabajadora que se ausentó para eutanasiar a su perro
- El magistrado se ampara en la Ley de Bienestar Animal que impone obligaciones a los dueños
Faltar al puesto de trabajo por una urgencia veterinaria puede estar justificado. Así lo considera el titular del juzgado número 25 de lo social de Barcelona que ha considerado procedente la interrupción de la jornada laboral para atender a una mascota porque la Ley de Bienestar Animal impone unas obligaciones de cuidado a los dueños.
Obliga a indemnizar a una trabajadora que fue despedida en 2024 por acumulación de ausencias "injustificadas". La mujer faltó a su trabajo cuatro veces en el plazo de dos meses. Según la sentencia, la última ausencia se produjo tras la llamada de la clínica veterinaria donde estaba su perro enfermo y en estado terminal. Los facultativos le apremiaron a que acudiese para practicarle una eutanasia y acabar con su sufrimiento.
El juez alega que "no puede concebirse como una ausencia por capricho de la trabajadora, sino que la misma descansa en razones sobrevenidas" y "resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía hasta que la trabajador terminase su jornada más allá de las 16.00 horas".
El registro de jornada, decisivo
Las irregularidades en el registro horario de la empresa también han influido en la decisión del magistrado. Aunque la empleada acumulaba ya tres faltas -que en determinados casos pueden justificar el despido disciplinario-. En este caso, todas las entradas y salidas se reflejaron con exactitud a las 8:00 y 16:00 horas. Esta precisión, según el juez, "es prácticamente imposible".
Estas anomalías, razona el juez, impiden a la empresa computarle uno de los días de ausencia. Durante su defensa, la trabajadora reconoció que llegó tarde a sus obligaciones, pero que cumplió su horario. La falta de este registro fiable no aporta pruebas en contra de la empleada.