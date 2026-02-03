España cierra 2025 con récords históricos en turismo: casi 97 millones de visitantes extranjeros y 134.712 millones en gasto

España registró en 2025 los mejores datos históricos del sector turístico. Recibió un total de 96,8 millones de turistas internacionales en todo el año, un 3,2% más que en 2024, y estos realizaron un acumulado de 134.712 millones de euros, un 6,8% más con respecto al año anterior. Así lo indican los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre movimientos turísticos y su gasto asociado. De hecho, estos datos coinciden con los adelantados a mediados de enero por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en un balance anual.

Esta cifra de ingresos supera los 126.282 millones de euros alcanzados en 2024 y consolida la tendencia de crecimiento del gasto por turista por encima del aumento en el número de llegadas, aunque con una moderación en comparación con el ritmo registrado en el ejercicio anterior.

Si se mira concretamente al mes de diciembre, España recibió 5,3 millones de turistas internacionales, un 0,4% más que en el mismo mes de 2024. Además, su gasto total aumentó un 5,5% y alcanzó los 8.006 millones de euros.

Diciembre mantiene una tendencia positiva en gasto El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en diciembre alcanzó los 8.006 millones de euros, con un aumento del 5,5% respecto al mismo mes de 2024. Además, el gasto medio por turista fue de 1.514 euros en el último mes del año, con un incremento anual del 5%, mientras que el gasto medio diario creció un 5%, hasta los 167 euros. El gasto en actividades fue la principal partida en diciembre, con un 24,3% del total y un aumento del 7,5% con respecto al mismo mes de 2024. Las siguientes partidas fueron el transporte internacional (no incluido en paquete turístico) y en alojamiento, con un 20% y un 17,6% del total, respectivamente.

Reino Unido, principal país emisor En el conjunto del año 2025, los principales países emisores fueron Reino Unido, Francia y Alemania. La llegada de turistas residentes en Reino Unido aumentó un 3,7%, la de los procedentes de Francia bajó un 1% y la de los que vinieron de Alemania se incrementó un 0,6%. El principal mercado emisor y en términos de gasto en diciembre también fue Reino Unido, con 900.208 viajeros (un 0,1% más que en el año anterior) y el 13,5% del gasto total (un 1,4% menos). El resto de países emisores fueron Francia, de donde llegaron 707.513 turistas (un 8,4% menos), y Alemania, con 596.042 turistas (un 4,4% menos). Con respecto al gasto, después de los británicos, los que más desembolsaron fueron los alemanes (11,1% del total) y los franceses (8% del total).

Cataluña lidera en visitantes y en gasto en todo 2025 Por comunidades, Cataluña se consolidó como el principal destino en 2025, tanto en afluencia como en facturación. Recibió cerca de 20,1 millones de turistas (un 0,6% más) y concentró un gasto de 24.807 millones de euros (un 4,5% más). Le siguieron en gasto Canarias, con 24.431 millones de euros (un 6,8% más), e Islas Baleares, con 21.058 millones (un 5,2% más). En número de visitantes, tras Cataluña se situaron Islas Baleares y Canarias, ambas con 15,7 millones de turistas y con crecimientos del 2,6% y 3%, respectivamente. Si se mira concretamente al mes de diciembre, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en diciembre fueron Canarias (con el 27,8% del total), Cataluña (16,9%) y la Comunidad de Madrid (16,5%).