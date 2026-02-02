Las matriculaciones de turismos crecen un 1,1% en enero por las ventas de diciembre y el alquiler
- Se matricularon un total de 73.103 unidades en el primer mes del año
- La venta de coches electrificados subió un 48,3% y ya superan el 20% de la cuota de mercado hasta ahora
Las matriculaciones de turismos crecieron en enero un 1,1% interanual, hasta las 73.103 unidades, empujadas por las ventas realizadas en diciembre y que se materializaron al mes siguiente, y gracias al 'rent a car', que compensó parcialmente la caída en particulares en un mes sin ayudas activas a la demanda.
Los datos publicados este lunes por la patronal de fabricantes Anfac y las de distribuidores Faconauto y Ganvam reflejan, además, que la cifra de ventas de turismos electrificados (que incluye los eléctricos e híbridos enchufables) subió un 48,3%, con 15.212 unidades, hasta alcanzar el 20,8% del mercado total en este periodo.
De acuerdo con las asociaciones, el incremento del 1,1% en las matriculaciones de turismos es "un buen dato", ya que el anterior enero sumó cerca de 4.000 unidades vendidas de forma "extraordinaria", como consecuencia de las ayudas estatales a los afectados por la dana. Si se descuenta este efecto, el ritmo de crecimiento sería del 7%.
Crecimiento de los alquiladores
Por canales, solamente las ventas a alquiladores ('rent a car') consiguieron incrementar su volumen en comparación con el mismo mes del año pasado, con un aumento del 63,5% y 10.016 unidades matriculadas. Este segmento ha sido clave en el cierre del mercado de enero.
En cambio, tanto el canal de particulares como el de empresas sufrieron caídas. En concreto, las ventas a particulares se redujeron un 6,4%, a 35.775 unidades, mientras que las operaciones con empresas bajaron un 42,4%, hasta los 27.312 turismos.
Comerciales ligeros e industriales
La información de las tres patronales muestra cómo las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentaron en enero un 4,7%, con 13.185 unidades. A excepción de los autónomos, que experimentaron un leve descenso del 0,8%, el resto de canales logró cerrar en positivo: los alquiladores, con 1.327 ventas, un 20,2% más; y las empresas, con 9.386 unidades, un 4,3% más.
Por otro lado, matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses arrancaron 2026 al alza, con 3.028 nuevas ventas, lo que supone un aumento del 3%. Por tipo de vehículos, los industriales empujaron las ventas con un incremento del 6,3% y 2.724 unidades vendidas, mientras que el mercado de autobuses, autocares y microbuses retrocedió un 19,6%, con 304 unidades.
Falta de ayudas para comprar vehículos electrificados
El director de comunicación y marketing de Anfac, Félix García, recuerda que "ahora mismo no existe ningún tipo de ayuda a los vehículos electrificados", ya que ni se ha publicado el Plan Auto + anunciado por el Gobierno, ni está en vigor la prórroga de la deducción del 15% en el IRPF tras decaer en el Congreso. "Es necesario dar certidumbre al mercado y consolidar la transformación hacia la electromovilidad", subraya García, que cree que es una "tendencia imparable", como se ve en que el diésel cada vez tenga menos cuota y ya esté por debajo del 5%.
En esta línea, el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, advierte de que la carencia de ayudas para el eléctrico "ha retraído muchas compras y ha hecho que no se esté generando cartera de pedidos para los próximos meses". Por su parte, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha indicado que "aunque consigue mantenerse en enero, el mercado necesita certezas y no promesas".