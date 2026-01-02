La venta de turismos crece un 12,9% en 2025 tras superar los 1,14 millones de matriculaciones
- Las compras por particulares aumentan un 18% en el año, las de empresas suben un 12% y el rentacar, un 2,2%
- Toyota cierra como la marca con mayores ventas en España el pasado ejercicio, seguido de Renault y Volkswagen
La ventas de turismos y y todoterrenos sigue subiendo en España. El año 2025 cerró con 1.148.228 coches matriculados, lo que implica un aumento del 12,9% respecto al año anterior, cuando se superó el millón de unidades por primera vez desde 2019. La cifra, no obstante, queda todavía lejos de los 1,32 millones de 2018.
Así lo reflejan los datos publicados este viernes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), que añaden que las ventas han caído un 2,3% en diciembre, con 103.019 coches vendidos. El principal motivo de este ligero retroceso es que en diciembre de 2024 la tragedia de la dana aumentó las ventas de vehículos en Valencia.
"El aumento de las ventas en 2025 es, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, estamos por debajo del potencial de un mercado de 49 millones de habitantes", ha asegurado el presidente de Ancove, Eric Iglesias, lamentando que las matriculaciones de turismos se colocan "en cifras de 2016, cuando la población ha aumentado un 5% en esta década, lo que debería suponer al menos 100.000 coches más que hace diez años, al reducirse la media de edad".
Los híbridos copan más del 50% del mercado
Por fuentes de energía, los híbridos e híbridos enchufables se convirtieron en las estrellas del segmento de turismos, al sumar más del 50% del mercado, con 483.000 unidades (un 23,1% más) y 124.000 (un 111,7 % más), respectivamente, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Por el contrario, descendieron las matriculaciones de vehículos de gasolina (318.210 unidades, un 16% menos) y diésel (62.669 matriculaciones, un 35% menos).
"Todavía estamos lejos de los 1,259 millones de unidades vendidas en 2019, pero lo cierto es que el mercado está poco a poco recuperándose y esperamos que en este 2026 nos quedemos cerca ya de la cota alcanzada antes de la pandemia", ha señalado el director de comunicación y marketing de ANFAC, Félix García.
Los particulares, principales compradores
Por canales, los particulares siguen siendo los principales compradores. El año pasado, adquirieron 548.705 unidades, un 18% más que el año anterior y casi la mitad del total (48%).
Las empresas, por su parte, compraron 409.458 turismos, un 12% de aumento, con las compras directas como gran estrella, con subidas del 17,3%; el renting, el 12%; y las automatriculaciones, el 6,9%. Mientras que el tercer canal, el alquiler o rentacar, recupera las cifras anteriores a la crisis de oferta por la falta de semiconductores, y modera los crecimiento, con una subida del 2,2% y 190.065 turismos.
De los coches vendidos en diciembre, 9.429 turismos fueron adquiridos para alquiler, un 40,5% menos; los particulares matricularon 50.811 coches (+1,6%) y las empresas, 42.779 (+8,1%).
Ante este contexto, Ancove confía en que el nuevo Moves III (Plan Auto+) anunciado por el Gobierno "ayude con las ventas de los modelos electrificados", aunque recuerda "la necesidad de que se cumpla con la promesa de un segundo plan que incluya también los modelos de combustible, muy demandados por la población".
Desde ANFAC, por su parte, esperan que 2026 continúe con la senda alcista al mismo tiempo que se produzca una renovación del parque automovilístico, cuya edad media va a superar los 15 años a cierre de 2025.
Toyota cierra como la marca con mayores ventas
Según los datos, Toyota vuelve a ser el líder indiscutible del mercado español gracias a su amplia oferta de modelos híbridos, la motorización más demanda ante las dudas que el comprador tiene de los electrificados y los de combustión.
Así, la marca japonesa vendió en España el año pasado 96.331 turismos (+0,7%); seguida de Renault, que ha matriculado 83.302 coches en el año (+29,7%) y de Volkswagen, con 76.571 (+14,4%).
Hyundai se quedó cerca, con 68.560 coches vendidos (+5,7%); por delante de Seat, que registró 66.143 matriculaciones (+1,6%); Dacia, 65.840 (19,3%) y Kia, 61.705 (+3%). Cerraron el top 10 las marcas Peugeot, con 57.137 turismos (10,3%); Mercedes, con 49.786 (+7,1%); y BMW, con 45.893 (+1,3%).