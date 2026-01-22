Von der Leyen supera su cuarta moción de censura en siete meses ante el Parlamento Europeo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado este jueves una nueva moción de censura impulsada por la ultraderecha en el Parlamento Europeo, la cuarta desde el pasado mes de julio, que no ha logrado la mayoría de dos tercios del hemiciclo necesaria para tumbar al Ejecutivo comunitario en su conjunto.

Con 165 votos a favor, 390 en contra y diez abstenciones, los Patriotas por Europa han fracasado en su intento de hacer caer a la Comisión Europea encabezada por Von der Leyen por haber firmado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que consideran contrario a los intereses de los agricultores europeos.

El grupo político de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo registró el pasado 14 de enero una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, por promover el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Es la segunda vez que esta alianza registra una iniciativa de este tipo contra la presidenta de la CE en esta legislatura y la cuarta que tendrá que afrontar Von der Leyen.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, partido que forma parte de Patriotas por Europa, Jorge Buxadé, sentenció que la presentan para que la líder europea "sea inmediatamente cesada y sustituida por una Comisión que pare el acuerdo con Mercosur y dé un giro radical a la política europea".

Además, Buxadé afirmó que "lejos de rectificar, ha optado por imponer Mercosur a toda costa, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda globalista ajena a la realidad del mundo rural". Por su parte, el grupo parlamentario, a través de un comunicado, aseveró que "el acuerdo con Mercosur se suma a una cadena de decisiones que han debilitado la producción europea, destruido competitividad y convertido a Europa en dependiente de importaciones mientras se asfixia con impuestos y normas a quienes producen dentro de nuestras fronteras".