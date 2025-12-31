Von der Leyen afirma que España "ha enriquecido Europa" por el 40 aniversario de su entrada en la UE
- La presidenta de la Comisión Europa sentencia que ambas partes han "ganado muchísimo trabajando juntos"
- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, afirma que España hace la UE más fuerte, próspera y solidaria
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que España "ha enriquecido a Europa con su increíble cultura y creatividad". Von der Leyen ha realizado estas declaraciones debido al 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea el 1 de enero de 2026. El acuerdo de adhesión se firmó el 12 de junio de 1985.
La presidente ha afirmado, a través de un vídeo mensaje, que "hemos ganado muchísimo trabajando juntos" y que España ha "enriquecido a Europa con su increíble cultura y creatividad". Además, ha añadido que "han desempeñado un papel fundamental en la integración europea, apoyando proyectos comunes clave, como el euro o la ampliación".
La política alemana ha recordado que hace cuarenta años se marcó "un hito en la unidad europea", ya que "la historia reciente" había "separado" a Europa y España, pero los españoles eligieron "un futuro democrático y regresaron a su hogar en el corazón" del Viejo Continente.
"Desde Asturias hasta Andalucía"
Von der Leyen ha querido recordar que España se ha transformado "desde Asturias hasta Andalucía". Ha destacado que el país ahora es "una potencia económica, con la segunda economía turística más avanzada del mundo" así como "pionera en energías renovables y transporte sostenible".
En este sentido, ha remarcado que el país ibérico "ha ayudado a Europa a convertirse en líder mundial en energías renovables" y que, a su vez, "Europa ha invertido en España, centrándose en lo que importa a las personas".
También ha resaltado la modernización de las infraestructuras de transporte, la construcción de estaciones de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos, la protección de la Alhambra de Granda y el Camino de Santiago; así como el desarrollo de nuevos hospitales, la inversión en vivienda social "en todo el país" y el suministro de banda ancha a más de siete millones de hogares.
"¡Qué gran historia estamos escribiendo juntos! Les deseo un muy feliz 40 aniversario de pertenencia a la UE. ¡Viva Europa!", ha concluido la presidenta de la Comisión.
Por otro lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado, también a través de un videomensaje en español, que en estas cuatro décadas, España ha hecho a la UE "más fuerte, más próspera y más solidaria". "La presencia de España en la UE es una historia de gran éxito para los españoles y para todos los europeos", ha apuntado.
40 aniversario
El 1 de enero de 1986 España ingresó en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, poniendo fin a décadas de aislamiento durante la dictadura de Francisco Franco. La entrada en la Comunidad supuso una nueva etapa de modernización y prosperidad.
Durante estos 40 años, España ha ocupado en cinco ocasiones la presidencia rotativa del Consejo de la UE. La primera vez fue el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. También ha aportado un total de nueve comisarios durante las distintas comisiones que se han ido sucediendo.
Por otra parte, el número de representantes españoles en el Parlamento Europeo ha ido evolucionando con el paso de los años. Cuando España entró en la UE le fueron adjudicados 61 eurodiputados, que pasaron a 64 en la legislatura de 1999-2004. Con la ampliación de 2004, se redujeron a 54. En 2019 aumentaron a 59 por la salida de Reino Unido de la UE. Actualmente, España cuenta con 61 eurodiputados.
En estos 40 años han sido tres españoles que han ocupado la presidencia del Parlamento Europeo. El primero fue el socialista Enrique Barón Crespo entre 1989 y 1992. Tras él, José María Gil-Robles del PP, entre 1997 y 1999. El último fue el socialista Josep Borrell, entre 2004 y 2007.
Aportación económica
Durante estas cuatro décadas, España ha recibido más de 150.000 millones de euros en fondos de cohesión. Esto se ha traducido en la construcción de infraestructuras públicas.
España también ha recibido más de 35.000 millones del Fondo Social Europeo, que apoya la creación de empleo, ayuda para conseguir mejores puestos y garantiza oportunidades laborales para toda la ciudadanía de la UE. Los fondos han llegado a más de 32 millones de españoles, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
La entrada en la UE, el acceso al mercado único y la pertenencia a la zona euro desde 2002 han permitido que el producto interior bruto (PIB) se haya duplicado en estos 40 años.
A su vez, los acuerdos comerciales y de acceso preferencial que la UE mantiene con casi 80 países, han posibilitado el incremento de las exportaciones españolas. Así, han pasado de 12.600 millones de euros en 1986 (4,9 % del PIB) a 141.500 millones de euros en 2024 (8,9% del PIB).
Además, más de 200.000 estudiantes españoles han tenido la oportunidad de cursar sus estudios en otros estados miembro de la UE gracias al programa Erasmus, creado en 1987 e impulsado por el entonces comisario Manuel Marín.