La UE prolonga hasta finales de 2031 el libre flujo de datos personales con el Reino Unido

La Comisión Europea (CE) ha prolongado este viernes, hasta el 27 de diciembre de 2031, las decisiones que permiten mantener el libre flujo de datos personales entre la Unión Europea y el Reino Unido tras la salida de ese país del club comunitario.

Bruselas da ese paso tras haber confirmado que la legislación del Reino Unido ofrece garantías de protección de los datos personales equivalentes a las de la Unión Europea (UE). Por ese motivo, la CE ha renovado las dos decisiones "de adecuación" de 2021 que han permitido el libre flujo de datos personales con el Reino Unido tras el Brexit.

"Las decisiones garantizan que los datos personales pueden seguir fluyendo libremente y con seguridad entre el Espacio Económico Europeo (los países de la UE, junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Reino Unido, ya que el marco jurídico del Reino Unido contiene salvaguardas para la protección de datos que son básicamente equivalentes a las proporcionadas por la UE", ha justificado la CE.