La UE prolonga hasta finales de 2031 el libre flujo de datos personales con el Reino Unido
- Vencido ese plazo, la decisión podrá ser renovada
- Bruselas considera que la legislación británica ofrece garantías de protección de datos personales
La Comisión Europea (CE) ha prolongado este viernes, hasta el 27 de diciembre de 2031, las decisiones que permiten mantener el libre flujo de datos personales entre la Unión Europea y el Reino Unido tras la salida de ese país del club comunitario.
Bruselas da ese paso tras haber confirmado que la legislación del Reino Unido ofrece garantías de protección de los datos personales equivalentes a las de la Unión Europea (UE). Por ese motivo, la CE ha renovado las dos decisiones "de adecuación" de 2021 que han permitido el libre flujo de datos personales con el Reino Unido tras el Brexit.
"Las decisiones garantizan que los datos personales pueden seguir fluyendo libremente y con seguridad entre el Espacio Económico Europeo (los países de la UE, junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein) y el Reino Unido, ya que el marco jurídico del Reino Unido contiene salvaguardas para la protección de datos que son básicamente equivalentes a las proporcionadas por la UE", ha justificado la CE.
Análisis del marco legal
El pasado junio, la Comisión adoptó una extensión técnica de las dos decisiones de 2021 que permitían el libre flujo de datos al Reino Unido por un periodo de seis meses, hasta el próximo 27 de diciembre. Esa prolongación técnica permitió al Ejecutivo comunitario analizar en profundidad el nuevo marco legal en el Reino Unido.
"La Comisión Europea ha iniciado hoy el proceso para adoptar nuevas decisiones de adecuación que permitan la libre circulación de datos personales entre el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido", anunció la Comisión en julio a través de un comunicado del que se hizo eco la Agencia EFE.
El Ejecutivo comunitario incidió entonces en que tras la evaluación de la Ley de Uso y Acceso a los Datos del Reino Unido 2025 (DUAA, por sus siglas en inglés), que recibió asentimiento real el 19 de junio, concluyó que "el marco jurídico del Reino Unido sigue ofreciendo garantías de protección de datos esencialmente equivalentes a las que ofrece la UE".
La nueva ley británica cambia aspectos clave como el uso de sistemas automatizados para procesar datos o cómo funciona su autoridad de protección de datos. El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, destacó la importancia del "flujo sin obstáculos" de datos personales entre ambas potencias para empresas, autoridades públicas y particulares.
"Con este paso, estamos garantizando que este vínculo vital permanezca abierto, no sólo para apoyar el comercio y la investigación, sino también para permitir una cooperación eficaz en materia de justicia penal y aplicación de la ley", se expresó.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, subrayó en julio la importancia de Reino Unido en asuntos como la protección de datos.
"La protección de datos es una piedra angular de los valores de la UE. Y Reino Unido un socio clave. Al mantener unas normas rigurosas, garantizamos la confianza en la cooperación digital", explicó.
La renovación anunciada ahora se produce tras el dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos y la aprobación por parte de los Estados miembros de la UE. Aunque las nuevas decisiones vencen el 27 de diciembre de 2031, cabe la posibilidad de renovarlas.
La CE ha apuntado que junto a representantes del Comité Europeo de Protección de Datos revisará el funcionamiento de las decisiones de adecuación tras un periodo de cuatro años.