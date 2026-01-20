Amnistía Internacional alerta sobre la "erosión" de los derechos humanos por las "prácticas autoritarias" de Trump

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha alertado este martes de que el aumento de las "prácticas autoritarias" en Estados Unidos están "erosionando" los derechos humanos tanto del país norteamericano como del "resto de mundo", cuando se cumple un año de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

"Todos somos testigos de una peligrosa trayectoria bajo la Presidencia de Trump que ya ha provocado una emergencia de Derechos Humanos", ha manifestado el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O'Brien. En este sentido, ha recriminado que la Administración "intenta imposibilitar que se les exijan responsabilidades" al "desmantelar las normas y concentrar el poder".

O'Brien ha advertido de que estas medidas "aumentan el riesgo para periodistas y personas que se manifiestan o se oponen, abogados, estudiantes y defensores de Derechos Humanos". La ONG ha publicado un nuevo informe, Suena la alarma: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de Derechos Humanos en Estados Unidos, en el que ha documentado más de una decena de aspectos en los que Washington "está socavando los pilares de una sociedad libre", debido al "cierre del espacio cívico y del debilitamiento del Estado de derecho".

Informe de Amnistía Internacional El informe incluye doce áreas interconectadas, incluyendo ataques a la libertad de expresión y de reunión pacífica, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, los opositores y críticos políticos, jueces, abogados, sistema legal y debido proceso, ha señalado. AI ha documentado "los ataques a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, la conversión de comunidades en chivos expiatorios y el retroceso de las protecciones contra la discriminación, el uso de las Fuerzas Armadas para fines nacionales, el desmantelamiento de la rendición de cuentas corporativa y las medidas anticorrupción, la expansión de la vigilancia sin una supervisión significativa y los esfuerzos por socavar los sistemas internacionales diseñados para proteger los Derechos Humanos". La Casa Blanca defiende las actuaciones del ICE ante la prensa: "Tú no eres periodista, eres un activista de izquierdas"