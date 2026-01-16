FeijÃ³o sostiene que la seguridad es la "prioridad" de Europa, que debe prepararse para "defenderse"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este viernes que la seguridad ha de ser la "prioridad" de Europa, en estos momentos "peligrosos" y de "incertidumbre" y ha instado a la UE a "prepararse para defenderse" y para hacer frente "a todas las amenazas" que pueden afectar a "la democracia" y "estilo de vida" de los europeos.

Feijóo se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el encuentro del Grupo de Trabajo del PP europeo en Valladolid bajo el título 'Impulsando la Competitividad Europea: Desafíos y Oportunidades', una jornada celebrada a tres días de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, en la que tratarán sobre el contexto internacional.

"La UE debe estar preparada para defenderse sin falsos discursos pacifistas, que solo sirven a intereses externos y que, normalmente, fabrican nuestros adversarios", ha señalado. Además, ha pedido no "obviar ninguno de los peligros que nos rodean" y ha llamado a evitar "confrontaciones interesadas con nuestros aliados". Asimismo ha remarcado que "la democracia no se defiende por parroquias".

Para Feijóo, es necesario "reforzar la capacidad de defensa y la unidad política de las democracias europeas" ante los riesgos externos que comprometen su estabilidad. Y ha recordado que la UE es una "comunidad política, económica y social fundada en valores", que solo se puede preservar "si se fortalece". "Para ello debemos ser un actor global u solo podemos serlo si somos un espacio seguro, un espacio competitivo y un espacio respetado", ha zanjado.

Además, ha abogado por que Europa tenga "autonomía" y diversifique sus proveedores y aliados para evitar, entre otras cosas, tener "dependencia energética", como sucede ahora con el gas ruso. En este sentido, ha defendido no cerrar las centrales nucleares porque, ha dicho, aportan el 21% de la energía que se consume en España.

Defiende Mercosur como "oportunidad económica" Por otro lado, el líder del PP ha defendido el Tratado con Mercosur que se firmará este sábado en Uruguay como "una oportunidad económica y política", que permitirá a la Unión Europea "tener más aliados y más mercados" en un momento geopolítico "enormemente delicado". "Los espacios en los que seamos capaces de influir no lo ocuparán nuestros rivales políticos y económicos", ha asegurado. Asimismo ha reclamado que antes de la entrada en vigor del Tratado de Mercosur, falta que la Comisión Europea asegure que la aplicación de las cláusulas de protección será automática, para que se puedan salvaguardar los intereses de los sectores productivos españoles, en especial, el sector agrario. También ha exigido que el Gobierno español garantice el control de fronteras para asegurar la inspección y el refuerzo de las aduanas y que tanto el Ejecutivo como la Comisión Europea liberen a los sectores productivos, sobre todo al primario, de "tantas exigencias europeas en vigor".