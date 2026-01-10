Miles de personas se manifiestan en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción" a los presos de ETA
- Denuncian que hay 120 etarras en las cárceles del País Vasco y Navarra, de los que 40 llevan más de 20 años en prisión
- Han participado dirigentes de EH Bildu, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú
Miles de personas —30.000, según la Policía Municipal de Bilbao— se han manifestado este sábado en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción" que en el ámbito legislativo, judicial y penal "se les continúan aplicando" a los presos de ETA.
La habitual marcha que la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA Sare convoca a principios de cada año ha recorrido las calles de la ciudad bajo el lema "No puede prolongarse más".
En la manifestación han participado dirigentes y representantes de EH Bildu, entre ellos Arnaldo Otegi, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, así como de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y de organizaciones como Etxerat, ANC y Òmnium Cultural, entre otros.
La marcha ha partido sobre las 17:00 horas desde La Casilla en dirección al Ayuntamiento de la ciudad tras una pancarta portada, entre otros, por Rosa Rodero, viuda del sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993; el cantante de Doctor Deseo, Francis Diez; y activistas palestinos y saharauis.
Durante el recorrido, el representante de Sare Joseba Azkarraga ha señalado que "cuando decenas de miles de ciudadanos un año tras otro salen a la calle reivindicando derechos para los presos vascos es porque se están vulnerando esos derechos".
120 etarras en cárceles del País Vasco y Navarra
Según ha afirmado, en estos momentos "hay 120 presos y presas todavía" en las cárceles del País Vasco y Navarra, de los que "40 llevan más de 20 años privados de libertad y hay más de 21 que están por encima de los 25 años de cumplimiento de las penas".
"Muchas de esas personas hoy podían estar en libertad, en libertad condicional o en régimen abierto cumpliendo la condena si no estuvieran bajo la aplicación de medidas de carácter excepcional", ha denunciado, por lo que ha reclamado a los ámbitos político y legislativo "poner fin" a esta situación.
Azkarraga ha recordado que este año va a hacer "quince años desde que ETA tomó la decisión de poner fin a su actividad" y ha lamentado que "15 años después se siguen vulnerando los derechos de los presos y presas vascas".
Ante ello, ha abogado por el diseño de un marco final de "resolución del conflicto" que pase por "el fin de las medidas de excepcionalidad" y "la salida de todos los presos a través de la aplicación de una normativa penitenciaria ordinaria".
Entre los participantes en la manifestación, ha estado Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso y diputado de Comuns, quien, en declaraciones a los medios, ha respaldado la petición de Sare de que "se aplique la ley penitenciaria a lo presos vascos de manera garantista".
A su juicio, esta manifestación constituye un "antídoto a esos discursos del odio represivos que la ultraderecha está intentando imponer en el mundo entero".
También otros representantes de organizaciones participantes, entre ellos Maite Gartzia (Podemos Euskadi) y Mitxel Lakuntza (ELA) han criticado que se aplique "una excepción" en la política penitenciaria, mientras que la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha exigido que "en 2026 se den los pasos para que todos los presos vuelvan a sus casas".