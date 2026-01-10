Miles de personas se manifiestan en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción" a los presos de ETA

Miles de personas —30.000, según la Policía Municipal de Bilbao— se han manifestado este sábado en Bilbao para pedir el fin de "las medidas de excepción" que en el ámbito legislativo, judicial y penal "se les continúan aplicando" a los presos de ETA.

La habitual marcha que la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA Sare convoca a principios de cada año ha recorrido las calles de la ciudad bajo el lema "No puede prolongarse más".

En la manifestación han participado dirigentes y representantes de EH Bildu, entre ellos Arnaldo Otegi, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, así como de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB y de organizaciones como Etxerat, ANC y Òmnium Cultural, entre otros.

La marcha ha partido sobre las 17:00 horas desde La Casilla en dirección al Ayuntamiento de la ciudad tras una pancarta portada, entre otros, por Rosa Rodero, viuda del sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993; el cantante de Doctor Deseo, Francis Diez; y activistas palestinos y saharauis.

Durante el recorrido, el representante de Sare Joseba Azkarraga ha señalado que "cuando decenas de miles de ciudadanos un año tras otro salen a la calle reivindicando derechos para los presos vascos es porque se están vulnerando esos derechos".