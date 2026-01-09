Funeral por las víctimas del incendio en Suiza, en directo: los presidentes de Francia e Italia, entre los asistentes

El presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo italiano Sergio Mattarella asistirán este viernes a la ceremonia conmemorativa en honor a las víctimas del incendio mortal ocurrido durante la pasada Nochevieja en el bar Le Constellation de la estación de esquí suiza de Crans-Montana. Al funeral, que se celebrará en la ciudad de Martigny, también acudirá el presidente de la Confederación Helvética, Guy Parmelin, entre otras autoridades. La Unión Europea estará representada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y por la comisaria Hadja Lahbib.

40 personas murieron y otras 119 resultaron heridas después de que bengalas colocadas en botellas de champán prendieran fuego a la espuma del techo. Las llamas se propagaron rápidamente por el local, atrapando a cientos de jóvenes en su interior que celebraban la llegada del nuevo año.

Suiza está llamada este viernes a rendir homenaje a las víctimas. Las autoridades han invitado a la población a guardar un minuto de silencio y, a continuación, las campanas de las iglesias sonarán en todo el país alpino. Al mismo tiempo, a partir de las 13:45 horas está prevista una ceremonia conmemorativa en Martigny, ciudad situada en el valle del Ródano, donde las condiciones meteorológicas deberían ser más favorables que en Crans-Montana, localidad azotada por la nieve desde el jueves. No obstante, habrá pantallas gigantes que permitirán también a la población de Crans-Montana seguir la ceremonia.

Francia e Italia se han visto particularmente afectadas por la tragedia con nueve y seis fallecidos respectivamente y numerosos heridos. En total, 19 nacionalidades se han visto golpeadas por el incendio, que dejó 40 muertos —la mitad de ellos menores—. Entre los supervivientes, según el último balance, hay un total de 83 heridos que permanecen hospitalizados en Suiza, así como en unidades de grandes quemados en Francia, Italia, Alemania y Bélgica.