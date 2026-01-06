El bar del incendio de los Alpes suizos llevaba más de cinco años sin pasar las inspecciones obligatorias de seguridad
- Crans-Montana prohibirá el uso de material pirotécnico en bares, salas de conciertos y discotecas
- El alcalde asegura que no va a dimitir y señala que no entiende cómo se pudo incumplir la normativa
Las medidas de seguridad del bar de la localidad alpina de Crans-Montana, en Suiza, donde se produjo el trágico incendio de Nochevieja, llevaban más de 5 años sin pasar ningún control ni revisión. Este extremo lo ha confirmado, este martes, el alcalde de la comuna afectada, Nicolas Féraud.
En una rueda de prensa, Féraud ha reconocido que no tiene forma de explicar ese incumplimiento de las normas, que obligan a un control anual de la seguridad en este tipo de establecimientos públicos.
El incendio provocó la muerte de 40 jóvenes —la mitad de edades entre 14 y 17 años— cuyos restos han sido plenamente identificados mediante pruebas de ADN y han sido ya entregados a sus familias. La tragedia dejó también más de un centenar de heridos —80 de ellos graves— por quemaduras, traumatismos e inhalación de humo.
El techo del bar Le constellation habría comenzado a arder por una de las bengalas decorativas pegada a una botella de champán, según la investigación inicial. El fuego se propagó rápidamente por toda la sala de fiestas por el material inflamable del revestimiento de espuma que formaba parte del inmueble.
La autoridad suiza de Crans-Montana ha anunciado este martes las primeras medidas a raíz de la tragedia. La primera decisión es la prohibición total de usar cualquier tipo de dispositivo pirotécnico en el interior de establecimientos públicos. Suiza sigue conmocionada con esta tragedia en la tradicional noche de final de año.
Se investiga si se superó el aforo del bar
El bar Le constellation tenía capacidad para cien personas en el subsuelo, donde se desarrollaba la fiesta de Nochevieja cuando empezó a incendiarse, y otros cien en la terraza cubierta, pero se desconoce si en el momento de la tragedia había superado esa capacidad, dijeron hoy las autoridades municipales.
Numerosos testigos han indicado que cuando se declaró el incendio afuera había una muy larga cola de jóvenes esperando para poder entrar en el local
A pesar de que las estas investigaciones apuntan a que las administraciones públicas no estaban al tanto de la seguridad del bar, el alcalde de Crans-Montana ha asegurado, en su comparecencia de este martes, que no piensa dimitir: "No abandonamos un barco en medio de la tormenta".
Medidas para prevenir otras tragedias
También otras localidades de Suiza han comenzado a tomar medidas para prevenir que se vuelva a producir una tragedia similar al incendio que arrasó el bar de la estación de esquí alpina de Crans-Montana, una de las peores tragedias que ha golpeado el país.
La ciudad de Lausana, una de las más importantes de los Alpes suizos, ha enviado una comunicación a más de 600 establecimientos para solicitarles la verificación de su protocolo de seguridad y asegurarse de que las normas vigentes se respetan. Los locales que recibirán esa nota son, sobre todo, discotecas, bares y restaurantes, así como cafés y salas de conciertos.
Asimismo, distintas localidades del cantón de Berna, como Adelboden y Lauterbrunnen, verificarán en los próximos días la seguridad de los establecimientos de restauración ante el inicio próximo campeonato mundial de esquí. Precisamente en Lauterbrunnen, las autoridades han decidido volver a hacer un nuevo control de todos los locales para asegurarse del cumplimiento de las reglas.
Los propietarios de este tipo de locales de ocio deberán verificar la presencia de materiales inflamables —en mobiliario, decoración y vestuario de los trabajadores— y si las salidas de emergencia están bien señalizadas y libres de todo obstáculo.