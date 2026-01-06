El bar del incendio de los Alpes suizos llevaba más de cinco años sin pasar las inspecciones obligatorias de seguridad

Las medidas de seguridad del bar de la localidad alpina de Crans-Montana, en Suiza, donde se produjo el trágico incendio de Nochevieja, llevaban más de 5 años sin pasar ningún control ni revisión. Este extremo lo ha confirmado, este martes, el alcalde de la comuna afectada, Nicolas Féraud.

En una rueda de prensa, Féraud ha reconocido que no tiene forma de explicar ese incumplimiento de las normas, que obligan a un control anual de la seguridad en este tipo de establecimientos públicos.

El incendio provocó la muerte de 40 jóvenes —la mitad de edades entre 14 y 17 años— cuyos restos han sido plenamente identificados mediante pruebas de ADN y han sido ya entregados a sus familias. La tragedia dejó también más de un centenar de heridos —80 de ellos graves— por quemaduras, traumatismos e inhalación de humo.

El techo del bar Le constellation habría comenzado a arder por una de las bengalas decorativas pegada a una botella de champán, según la investigación inicial. El fuego se propagó rápidamente por toda la sala de fiestas por el material inflamable del revestimiento de espuma que formaba parte del inmueble.

La autoridad suiza de Crans-Montana ha anunciado este martes las primeras medidas a raíz de la tragedia. La primera decisión es la prohibición total de usar cualquier tipo de dispositivo pirotécnico en el interior de establecimientos públicos. Suiza sigue conmocionada con esta tragedia en la tradicional noche de final de año.

Se investiga si se superó el aforo del bar El bar Le constellation tenía capacidad para cien personas en el subsuelo, donde se desarrollaba la fiesta de Nochevieja cuando empezó a incendiarse, y otros cien en la terraza cubierta, pero se desconoce si en el momento de la tragedia había superado esa capacidad, dijeron hoy las autoridades municipales. Numerosos testigos han indicado que cuando se declaró el incendio afuera había una muy larga cola de jóvenes esperando para poder entrar en el local A pesar de que las estas investigaciones apuntan a que las administraciones públicas no estaban al tanto de la seguridad del bar, el alcalde de Crans-Montana ha asegurado, en su comparecencia de este martes, que no piensa dimitir: "No abandonamos un barco en medio de la tormenta".