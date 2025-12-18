El Tribunal Supremo da 30 días al Gobierno para acoger a los menores solicitantes de asilo en Madrid
- El requerimiento responde a una medida cautelar solicitada por el Ejecutivo madrileño
- La Administración del Estado reconoce a 38 menores en esta situación frente a los 50 que indica la comunidad autónoma
El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno para que, en el plazo improrrogable de 30 días, se haga cargo de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en la Comunidad de Madrid. El requerimiento responde a una medida cautelar solicitada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Administración del Estado para que garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de esa comunidad.
La Sala de lo Contencioso Administrativo dispone que el Ejecutivo central deberá dar cuenta al Supremo, al finalizar el plazo de 30 días, de las actuaciones realizadas en ejecución de lo actuado.
El Gobierno regional de Isabel Diaz Ayuso interpuso un recurso contra la desestimación del requerimiento efectuado el 9 de julio de 2025 al Gobierno para que adoptara lo solicitado y, además, pidió la medida cautelar que ahora ha sido aceptada por la sala. Ahora bien, la Administración del Estado reconoce a 38 menores en esta situación frente a los 50 que indica la Comunidad de Madrid.
Diferencias con el caso de Canarias
En este sentido, el Tribunal Supremo aprecia "que existen diferencias apreciables" entre el caso de Madrid y el de Canarias, "fundamentalmente derivadas del número de menores afectados", que está "muy lejos en cualquier caso de los miles de menores que estaban padeciendo una situación de verdadero hacinamiento en Canarias".
Pero, con todo, esta circunstancia del número de menores afectados "no debe impedir que se adopte la medida cautelar interesada, pues conduciría al absurdo pretender que una medida cautelar dirigida a la protección del superior interés de los menores no pudiera adoptarse hasta que se constatara que se hubiera producido el hacinamiento de éstos, siendo hasta entonces privados de unos derechos que, indiscutiblemente, les reconoce la legislación nacional y europea". Y, continúa, esa "satisfacción debe ser procurada por la Administración del Estado", como así lo acordaron en Canarias.
Porque pese a esta diferencia en el número de menores y en el "hacinamiento" padecido en Canarias, las partes entienden que el planteamiento del problema es sustancialmente equivalente. Ambos se refieren a menores solicitantes de asilo o que han manifestado su voluntad de solicitarlo, están atendidos actualmente por una comunidad autónoma y no están integrados en el sistema nacional de acogida de solicitantes de asilo competencia del Estado.
El caso canario
El pasado noviembre, el Gobierno dio por cumplida la orden emitida por el Supremo de acoger a los menores migrantes no acompañados que habían pedido asilo en Canarias tras integrar en su red estatal de protección internacional a alrededor de 700 niños y adolescentes.
De esta forma, el Ejecutivo central dijo haber cumplido "en tiempo y forma" con el último requerimiento del alto tribunal, pero se trataba del tercer aviso que le dio el Supremo: la primera orden la emitió el 25 de marzo y en ese momento dio al Gobierno un plazo -también "improrrogable- de 10 días para hacerse cargo de los jóvenes.
106 menores no acompañados en Madrid
La Comunidad de Madrid ha cifrado en 106 los menores no acompañados solicitantes de asilo en los centros de la región y ha reclamado al Gobierno de España que se haga cargo de su tutela y protección tras la sentencia del Tribunal Supremo.
Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press después de que el Supremo haya dictado la medida cautelar solicitada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de requerir al Ejecutivo para que garantice en el plazo de 30 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores no acompañados actualmente a cargo de los servicios de protección de esa autonomía y que quieran asilo.
Desde el Gobierno regional han celebrado esta decisión después de que el Gobierno se haya "desentendido" de los menores solicitantes de asilo y tras dos años de "nula política migratoria y de haber impuesto un reparto forzoso de menores no solicitantes de asilo a las comunidades autónomas salvo a Cataluña y País Vasco".
Según sus datos, en los centros de la Comunidad de Madrid hay 106 menores en esta situación: 87 que han solicitado asilo y otros 19 que ya tienen concedida la protección internacional. "A partir de ahora es el Gobierno el que tiene que crear sus propios recursos para hacerse cargo de su tutela y protección", han defendido desde la Consejería que lidera Ana Dávila.