La empresa fabricante de los aspiradores 'Roomba' se declara en bancarrota y será adquirida por la compañía china Picea

La compañía estadounidense iRobot, fabricante de los aspiradores 'Roomba', ha comenzando un proceso voluntario de bancarrota junto a varias de sus filiales. La empresa fundada en 1990 por expertos del Instituto de Teconología de Massachusetts ha decidido acogerse a esta opción, amparada por la Ley de Quiebras de Estados Unidos en el marco del acuerdo de reestructuración que ha alcanzado con la compañía china Shenzen Picea Robotics y con Santrum Hong Kong que se harán con el 100% de la empresa robótica estadounidense.

La compañía iRobot seguirá operando con normalidad durante este proceso quiebra, que espera tener completado el próximo mes de febrero. Fuentes de la empresa han asegurado que este acuerdo de reestructuración es "un paso crucial" para fortalecer la base financiera de la empresa y posicionarla para el crecimiento a largo plazo. Según los términos del acuerdo firmado, Picea, la principal prestamista y fabricante de iRobot, recibirá el 100% de las acciones de la empresa, lo que permitirá a esta seguir operando y mejorar su estabilidad financiera, así como reducir la deuda e impulsar la innovación en su cartera de robótica y dispositivos domésticos inteligentes.

Cuando la transacción se dé por finalizada, iRobot pasará a ser una empresa privada propiedad de la asiática Picea al 100% y sus acciones dejarán de cotizar en el Nasdaq Stock Market de Nueva York, donde comenzó su andadura bursátil en 2005. Asimismo, los accionistas de la compañía en quiebra no recibirán ninguna participación en el capital de la firma reorganizada, por lo que los accionistas "experimentarán una pérdida total y no recuperarán su inversión". De momento, iRobot está a la espera de que el Tribunal del Distrito de Delaware apruebe su plan de bancarrota.