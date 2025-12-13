Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Trump afirma que se han producido numerosos avances en las negociaciones
- Zelenski se abre a un referéndum en los territorios anexionados por Rusia, para dilucidar soberanía
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.386 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania
- Alemania acusa a Rusia de ciberataques y campañas de desinformación y cita al embajador ruso
- El Ejército ucraniano asegura haber liberado varias localidades en la región de Járkov y haber alcanzado dos barcos en el Caspio
- Trump, "extremadamente frustrado" por el curso de las negociaciones
- Zelenski se abre a celebrar elecciones en los territorios ocupados por Rusia para decidir sobre su soberanía
03:55
Redes antidrones en las carreteras
Un autobús circula por una carretera cubierta con una red antidrones, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, cerca de la ciudad de Izium, en la región de Járkov, Ucrania.
En otro punto de la misma carretera se aprecia la circulación de varios vehículos
03:17
El enviado estadounidense Witkoff viajará a Berlín para reunirse con Zelenskiy y líderes europeos
El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunirán con el presidente ucraniano Volodímir Zelenskiy y con líderes europeos en Berlín este fin de semana, dijo un funcionario estadounidense informado sobre el asunto. Witkoff también se reunirá con sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania el domingo y el lunes, añadió el funcionario.
La decisión de enviar a Witkoff, quien ha encabezado las negociaciones con Ucrania y Rusia sobre una propuesta de paz estadounidense, subraya la creciente urgencia de Washington por cerrar las brechas restantes con Kiev respecto a los términos del plan. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz también se esperaban en la reunión, según el Journal. El jueves, la Casa Blanca dijo que Trump solo enviaría a un funcionario a la reunión si consideraba que había suficiente progreso posible en las conversaciones de paz.
02:54
Rusia atacó el viernes dos puertos ucranianos, dañando tres buques de propiedad turca, incluido uno que transportaba suministros alimentarios,
El ataque se produjo días después de que Moscú amenazara con “cortar a Ucrania del mar”. La semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin prometió represalias por los ataques marítimos con drones de Kyiv contra los petroleros de la “flota en la sombra” de Moscú, que se cree se utilizan para exportar petróleo, lo que según Kyiv es la principal fuente de financiación de la guerra que ya dura casi cuatro años.
El ataque del viernes ocurrió horas después de que el presidente turco Tayyip Erdogan dijera a Putin que un alto el fuego limitado para instalaciones energéticas y puertos podría ser beneficioso. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski publicó fotos que mostraban un gran incendio a bordo de un barco en el puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa, con bomberos combatiendo las llamas. “Esto demuestra una vez más que los rusos no solo no se toman lo suficientemente en serio la oportunidad actual para la diplomacia, sino que también continúan la guerra precisamente para destruir la vida normal en Ucrania”, dijo.
02:42
Una persona muere en la región rusa de Sarátov tras una alerta de drones
Una persona murió y se registraron daños en infraestructura en la región de Sarátov, en el sur de Rusia, después de que se emitiera una alerta aérea por drones, informó el gobernador regional Roman Busargin a primera hora del sábado. Busargin, escribiendo en Telegram, no dio detalles sobre ningún ataque, pero más temprano en la noche citó al ministro de Defensa de Rusia al emitir una advertencia sobre posibles ataques de drones en la región situada a ambos lados del río Volga.
02:30
02:15
Donald Trump declara que "una zona económica libre propuesta por Estados Unidos en las partes del Donbás controladas por Ucrania funcionaría", sin dar más detalles.
0:01
00::01 Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.386 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este viernes.