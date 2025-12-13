Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: Trump afirma que se han producido numerosos avances en las negociaciones

03:17

El enviado estadounidense Witkoff viajará a Berlín para reunirse con Zelenskiy y líderes europeos

El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se reunirán con el presidente ucraniano Volodímir Zelenskiy y con líderes europeos en Berlín este fin de semana, dijo un funcionario estadounidense informado sobre el asunto. Witkoff también se reunirá con sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania el domingo y el lunes, añadió el funcionario.

La decisión de enviar a Witkoff, quien ha encabezado las negociaciones con Ucrania y Rusia sobre una propuesta de paz estadounidense, subraya la creciente urgencia de Washington por cerrar las brechas restantes con Kiev respecto a los términos del plan. El presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz también se esperaban en la reunión, según el Journal. El jueves, la Casa Blanca dijo que Trump solo enviaría a un funcionario a la reunión si consideraba que había suficiente progreso posible en las conversaciones de paz.