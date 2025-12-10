México prohíbe totalmente los vapeadores y cigarrillos electrónicos

La Cámara de Diputados de México ha aprobado este martes reformas constitucionales que prohíben totalmente el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país, con penas de hasta ocho años de prisión por su venta.

Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores —de mayoría oficialista— han avalado el dictamen derivado de una iniciativa enviada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Penas de hasta ocho años de cárcel por la venta El dictamen reforma la Ley General de Salud "en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos similares", y establece penas de uno a ocho años de cárcel por su venta. También impone una multa equivalente de 100 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —una unidad económica en México—, equivalente a entre 11.314 pesos y 226.280 pesos (unos 621 dólares a 12.430 dólares) por la venta de estos dispositivos. En concreto, la reforma prohíbe "en todo el territorio nacional" la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como "todos los actos de publicidad o propaganda" para su consumo. Y define a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos similares como "todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilizan para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por la persona consumidora".

El "vapeo como una amenaza a la salud pública" La iniciativa también reconoce al "vapeo como una amenaza a la salud pública", lo que permitirá implementar políticas públicas para "disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios", ha apuntado el Legislativo en un comunicado. Además de prohibir los vapeadores, la reforma busca fortalecer la atención de la salud en México al ampliar las facultades de la Secretaría de Salud en la planeación de infraestructura, el abasto de medicamentos y la coordinación del Sistema Nacional de Salud.

La oposición acusa al oficialismo de "abrirle la puerta" al crimen organizado Durante la discusión legislativa, diputados de la oposición han criticado al oficialismo por "abrirle la puerta" al crimen organizado en el negocio de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. "No regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena (partido gobernante) van a recibir su aguinaldo", ha expuesto la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano. La legisladora ha llamado además "hipócritas" a los legisladores oficialistas que "vapean". "Ustedes vapean, los hemos visto, no sé con qué cara vienen a poner una prohibición cuando son consumidores de vapeadores", afirmó. En junio pasado, organizaciones y especialistas advirtieron —en el marco del Día Mundial del Vapeo, que se celebra cada 31 de mayo— sobre el alarmante crecimiento del "mercado negro" de vaporizadores y cigarros ilegales en México, derivado de políticas prohibitivas y falta de regulación.