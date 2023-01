México estrena nueva ley antitabaco

Las cajetillas de tabaco han desaparecido de los mostradores de las tiendas mexicanas. Se siguen vendiendo, pero ya no están a la vista. La nueva ley antitabaco prohíbe, además, todo tipo de publicidad y reduce al mínimo los espacios públicos donde se puede fumar. Está vetado en patios, terrazas, paradas de autobús, estadios, hoteles o playas, y también en parques, aunque todavía no hayan actualizado la lista de prohibiciones. En los espacios para fumadores de bares y restaurantes no se podrán servir comidas ni bebidas. Los hosteleros calculan un impacto económico del 40% y preparan un aluvión de demandas contra la nueva ley. Los pequeños comerciantes estiman perder una cuarta parte de sus ventas y dicen que se fomentará el mercado negro.

Foto: Getty Images