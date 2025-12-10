Cuerpo anuncia la creación de una brigada antifraude financiero junto a bancos y operadoras telefónicas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este miércoles la creación de una brigada antifraude financiero, un mecanismo de "alerta temprana" para dar una respuesta "rápida y contundente" a esta clase de delitos, en el que participarán las entidades financieras, operadoras de telecomunicación y el Banco de España.

"La digitalización creciente lleva asociados riegos, sobre todo para colectivos vulnerables, entre ellos nuestros mayores y las personas con discapacidad", ha afirmado en una rueda de prensa tras presidir una reunión sobre inclusión financiera con patronales y asociaciones de usuarios.

La brigada antifraude —liderada por el Ministerio de Economía junto al de Transformación Digital— llevará a cabo también labores de prevención y podrá promover medidas a partir de los casos identificados.

Un futuro mapa de accesibilidad de servicios financieros En su comparecencia, Cuerpo ha avanzado también la creación de un mapa nacional sobre la accesibilidad de los servicios financieros, que se concretará en junio, y ha comentado la necesidad de dar un "impulso final" a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, como piden las asociaciones de usuarios. Según ha explicado, el organismo facilitaría los reembolsos de las cantidades defraudadas y sería un "complemento" a las actuaciones de las entidades financieras. Además, el ministro ha confiado en que el Congreso apruebe definitivamente este jueves la ley de servicios de atención a la clientela, que incluye medidas como el bloqueo de las llamadas comerciales no deseadas (spam). "Soy optimista por naturaleza", ha comentado al respecto. "Los diputados serán consciente de la importancia de esta ley".