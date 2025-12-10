La CPI condena al líder de la milicia Janjaweed de Darfur a 20 años de prisión

Los jueces de la Corte Penal Internacional condenaron el martes a un líder de la milicia Janjaweed a 20 años de prisión por las atrocidades cometidas en la región sudanesa de Darfur, entre ellas la muerte a golpes con un hacha de varios detenidos.

Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como Ali Kushayb, fue condenado en octubre por 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos asesinato, tortura y organización de violaciones y otras atrocidades cometidas por las milicias Janjaweed hace más de 20 años.

En su sentencia, los jueces han rechazado los argumentos de la defensa de que Abd-Al-Rahman tenía una autoridad limitada y expresaron su empatía por las víctimas. "Abd-Al-Rahman no solo dio las órdenes que condujeron directamente a los crímenes, sino que en Mukjar y Deleig también perpetró personalmente algunos de ellos, utilizando el hacha que llevaba para golpear a los prisioneros", ha dicho la jueza presidenta Joanna Korner.

La sala del tribunal ha impuesto una pena conjunta de 20 años, lo que probablemente significa que el hombre de 76 años morirá en prisión. Los fiscales habían solicitado cadena perpetua, describiendo a Abd-Al-Rahman como un asesino con hacha por matar a dos detenidos en una comisaría y como un perpetrador entusiasta, enérgico y eficaz de los abusos.

Su defensa argumentó que era víctima de una confusión de identidad, asegurando que cualquier sentencia superior a siete años equivaldría a una cadena perpetua de facto, dada su edad.

Tanto la fiscalía como la defensa pueden apelar la condena y la sentencia, pero ambas partes afirmaron que estudiarían las resoluciones antes de tomar esa decisión.