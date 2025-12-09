La plata alcanza un nuevo máximo histórico hasta los 60 dólares por onza
- El metal precioso fulmina su anterior récord del viernes pasado superando los 59 dólares por onza
- El oro y el cobre también se sitúan en máximos históricos
El precio de la plata ha alcanzado este martes un nuevo máximo histórico y ha conquistado los 60 dólares por onza (51,62 euros) ante la previsible rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, la onza de plata se ha encarecido cerca del 5% y ha superado los 60 dólares esta tarde. Esta tendencia al alza del metal precioso revalida su anterior récord, del pasado viernes, que quedó fijado en más de 59 dólares por onza (50,76 euros).
En lo que va de año, la plata se ha revalorizado más del 105% y aspira a cerrar el mejor ejercicio desde 1979, cuando se disparó el 434,79% en el año.
El analista de iBroker Antonio Castelo ha concretado en declaraciones a EFE que el atractivo de la plata responde a varios factores macroeconómicos combinados, como las bajadas de los tipos de interés, la debilidad del dólar y el clima de elevada incertidumbre marcada por guerras, tensiones políticas o dudas sobre la deuda.
En este sentido, Castelo ha asegurado que el desarrollo de las placas solares, los chips y las decisiones geopolíticas seguirán marcando la agenda de la plata durante mucho tiempo.
Por su parte, el analista de bróker online Manuel Pinto ha achacado este repunte del precio de la plata a que los inversores dan por sentado un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de 25 puntos básicos cuando finalice su reunión este miércoles.
"El mercado se está posicionando cada vez más para un cambio de política monetaria más agresivo de cara a los próximos meses", ha expuesto Pinto en EFE, que también prevé que Kevin Hassett, cercano a las políticas del presidente Trump, sustituya a Jerome Powell al frente de la institución monetaria.
El precio del oro y el cobre, también en máximos
Al igual que el precio de la plata, el oro también se encuentra en niveles de máximos históricos. En octubre, su precio superó por primera vez los 4.000 dólares por onza, una cifra que se ha consolidado desde entonces. En lo que va de año, el precio del oro se ha incrementado un 60%.
El cobre, por su parte, también ha vuelto a tocar un máximo histórico. Se sitúa por encima de los 11.635 dólares (unos 10.000 euros) por tonelada.