La plata alcanza un nuevo máximo histórico hasta los 60 dólares por onza

El precio de la plata ha alcanzado este martes un nuevo máximo histórico y ha conquistado los 60 dólares por onza (51,62 euros) ante la previsible rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, la onza de plata se ha encarecido cerca del 5% y ha superado los 60 dólares esta tarde. Esta tendencia al alza del metal precioso revalida su anterior récord, del pasado viernes, que quedó fijado en más de 59 dólares por onza (50,76 euros).

En lo que va de año, la plata se ha revalorizado más del 105% y aspira a cerrar el mejor ejercicio desde 1979, cuando se disparó el 434,79% en el año.

El analista de iBroker Antonio Castelo ha concretado en declaraciones a EFE que el atractivo de la plata responde a varios factores macroeconómicos combinados, como las bajadas de los tipos de interés, la debilidad del dólar y el clima de elevada incertidumbre marcada por guerras, tensiones políticas o dudas sobre la deuda.

En este sentido, Castelo ha asegurado que el desarrollo de las placas solares, los chips y las decisiones geopolíticas seguirán marcando la agenda de la plata durante mucho tiempo.

Por su parte, el analista de bróker online Manuel Pinto ha achacado este repunte del precio de la plata a que los inversores dan por sentado un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos de 25 puntos básicos cuando finalice su reunión este miércoles.

"El mercado se está posicionando cada vez más para un cambio de política monetaria más agresivo de cara a los próximos meses", ha expuesto Pinto en EFE, que también prevé que Kevin Hassett, cercano a las políticas del presidente Trump, sustituya a Jerome Powell al frente de la institución monetaria.