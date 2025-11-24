Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenski afirma que Putin "quiere reconocimiento legal para lo que ha robado"

11:53

VÍDEO: EE.UU. y Ucrania reconocen avances hacia la paz

Cualquier acuerdo de paz debe de reconocer la plena soberanía de Ucrania. Esta es la conclusión de las reuniones que ayer mantuvieron Estados Unidos, Ucrania y varios países de Europa en Suiza.

En el marco negociador anterior —la propuesta de 28 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— se incluía la cesión de territorios a Rusia, la limitación del Ejército ucraniano y la prohibición de que el país entre en alianzas internacionales como la OTAN o la Unión Europea.

Estos requisitos preocuparon a los europeos y a los ucranianos y, a la espera de conocer un texto modificado, EE.UU. y Ucrania se felicitaron por los encuentros del domingo.