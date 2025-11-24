Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Zelenski afirma que Putin "quiere reconocimiento legal para lo que ha robado"
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.367 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski califica de "sustanciales" las reuniones que su delegación ha mantenido en Ginebra con EE.UU.
- Rubio asegura que han logrado “enormes avances” para la paz, pero que aún hay “trabajo por hacer”.
- Trump reclama más "gratitud" a Ucrania por sus esfuerzos diplomáticos y Zelenski reitera su agradecimiento.
- Alemania asegura que se han eliminado las cuestiones que afectan a la UE y a la OTAN del plan de 28 puntos de Trump.
- Kiev asegura que mantiene sus posiciones en Pokrovsk e impide a los rusos afianzarse.
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia:
-
11:53
VÍDEO: EE.UU. y Ucrania reconocen avances hacia la paz
Cualquier acuerdo de paz debe de reconocer la plena soberanía de Ucrania. Esta es la conclusión de las reuniones que ayer mantuvieron Estados Unidos, Ucrania y varios países de Europa en Suiza.
En el marco negociador anterior —la propuesta de 28 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— se incluía la cesión de territorios a Rusia, la limitación del Ejército ucraniano y la prohibición de que el país entre en alianzas internacionales como la OTAN o la Unión Europea.
Estos requisitos preocuparon a los europeos y a los ucranianos y, a la espera de conocer un texto modificado, EE.UU. y Ucrania se felicitaron por los encuentros del domingo.
-
11:12
Zelenski: “Putin quiere reconocimiento legal para lo que ha robado”
El presidente ucraniano ha afirmado que el principal obstáculo para llegar al acuerdo de paz con Rusia que promueve EE.UU. es Vladímir Putin. Considera que quiere que tanto Kiev como la comunidad internacional reconozcan como parte de la Federación Rusa territorios que su Ejército ha conquistado.
“Putin busca reconocimiento legal para lo que ha robado”, ha reconocido Zelenski, que agregó que esta demanda rusa es “el principal problema para avanzar hacia la paz. “Lo quiere no sólo de Ucrania, sino del mundo entero”, ha agregado en un mensaje por videoconferencia ante el foro parlamentario de la Plataforma por Crimea, cuya cuarta edición se celebra hoy en Suecia.
-
11:10
Avances rusos en la guerra: afirman haber capturado pueblos en Zaporiyia
Desde el Ministerio de Defensa han explicado que sus fuerzas han capturado Zatyshshia, un pueblo en el sureste de la región ucraniana de Zaporiyia.
Además, según su informe, también avanzan hacia Pokrovsk, un punto relevante para el transporte.
-
10:54
Rusia afirma que ha abatido un dron que se dirigía hacia Moscú.
-
11:04
Zelenski aplaude el avance hacia la paz, pero reclama "hacer más"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ve con buenos ojos las conversaciones en Ginebra en torno al plan de EE.UU. para terminar la guerra, pero considera que "hay que hacer todavía más" para una "paz real"
-
10:52
Consejo Europeo: "Una postura coordinada es fundamental para un buen resultado de las conversaciones de paz"
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha señalado que, para Ucrania y para la UE, es fundamental una postura unida y coordinada en los planes de paz para conseguir un buen resultado.
Los líderes de los Veintisiete se han reunido de urgencia en una cita informal para analizar el día después la cumbre en Ginebra. Costa ha explicado que había hablado con el presidente de Ucrania antes de la cita.
“Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal ¿¿ EU leaders’ meeting on ¿¿ Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation.— António Costa (@eucopresident) November 24, 2025
A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations - for Ukraine and for Europe.“
-
10:44
Putin hablará con Erdogan por teléfono este lunes
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a mantener este lunes una conversación con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdo¿an. El líder otomano explicó el domingo que quería discutir con el ruso los pasos hacia la paz y reclamarle un acuerdo para el tránsito seguro del grano por el mar Negro.
-
10:35
El Kremlin afirma que no ha recibido información sobre las conversaciones de Ginebra
Desde la sede del Gobierno ruso se ha informado de que todavía no cuentan con datos oficiales sobre la cumbre de este domingo en Suiza para discutir el plan de paz para Ucrania. También han destacado que no hay ninguna reunión planeada, por el momento, entre su delegación y la de Estados Unidos.
-
09:48
Suecia no reconocerá las anexiones rusas en Ucrania
La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer ha subrayado que su paós no reconocerá la anexión de Crimea o cualquier otra parte del territorio ucraniano.
-
10:10
Suecia considera que una paz duradera necesita que se respeten las fronteras
La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer, ha afirmado que, para alcanzar una paz a largo plazo en Ucrania, sus fronteras no pueden ser modificadas a la fuerza. En esa misma línea, ha señalado que no puede haber limitaciones al tamaño de su Ejército que invite a Rusia a más agresiones.
-
10:03
Ucrania mantiene sus líneas rojas en la negociación: territorios y alianzas
El portavoz del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, ha recordado cuáles son los límites para aceptar un pacto de paz con Rusia: el reconocimiento de los territorios ocupados, restringir las fuerzas de su país y sus futuras alianzas.
Estos puntos chocan con el plan del presidente de Estados Unidos. Trump ha dado hasta este jueves para aceptarlo.
Stefanchuk considera que la pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea deben de ser las garantías de seguridad en el futuro para Ucrania en cualquier estrategia de paz.
-
9:23
Hungría considera el plan de Trump para la paz una "oportunidad relevante"
El ministro de Exteriores del país magiar, Péter Szijjártó, valora la estrategia de 28 puntos del presidente de Estados Unidos como una oportunidad relevante para la paz en Ucrania.
Además, señala que "algunos líderes de países occidentales la intentan bloquear". Por eso, ha apuntado que "todos los políticas europeos tienen el deber de apoyarlo".
“The 28-point peace plan is a major chance to end the war in Ukraine. Still, some Western European leaders are trying to block it. Our position is clear: every European politician has a duty to support this plan fully and unconditionally, as this is the rational and humane choice.“— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) November 24, 2025
-
9:09
Imágenes del ataque del domingo a Járkov por parte de Rusia este domingo en el que han muerto cuatro personas.
Fotografía: EFE/EPA/SERGEY KOZLOV
-
8:21
Los líderes de la Unión Europea se reúnen a las 10.30h para discutir sobre Ucrania después de las conversaciones de paz de Ginebra. El encuentro será presidido por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
-
7:41
"Las negociaciones son un paso hacia adelante, pero quedan asuntos relevantes por resolver"
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha valorado las conversaciones en Ginebra de este domingo para alcanzar la paz en Ucrania. En su opinión, son un avance, pero quedan cuestiones importantes por atajar.
También ha señalado que cualquier decisión que implique a la Unión Europea o a la OTAN tiene que ser discutida por sus miembros.
Además, ha mantenido una conversación este lunes con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky.
-
7:28
"Éxito para los europeos"
El ministro de Exteriores alemán, Johann David Wadephul, ha explicado que la conclusión de las conversaciones de paz en Ginebra para tratar el plan de paz en Ucrania es un "éxito para los europeos".
Según ha explicado, se han eliminado las cuestiones que afectan a la Unión Europea y a la OTAN del plan de 28 puntos del presidente de Estados Unidos. "No se puede alcanzar ningún acuerdo sin el conocimiento de los europeos y de los ucranianos"
Ucrania, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea se reunieron este domingo en la ciudad suiza para discutir la estrategia de Donald Trump, que dio como plazo máximo para aceptarlo el próximo jueves.
El político germano ha dado estas declaraciones en la radio DLF, la emisora pública de su país.
-
6.09
El ministerio de Defensa ruso asegura que haber destruido 93 drones ucranianos durante la noche.
Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo sobre la región fronteriza de Bélgorod, donde fueron abatidos 45 aparatos no tripulados.
Otros 28 drones fueron interceptados y destruidos sobre las aguas de los mares Negro (20) y de Azov (8). El mando militar ruso añadió que los aparatos restantes fueron derribados sobre las regiones de Krasnodar (9), Nizhni Nóvgorod (7) y Vorónezh (4).
Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Nizhni Nóvgorod, Tambov y Penza
-
1:14
Washington y Kiev aseguran estar actualizando el plan de paz con las exigencias ucranianas
Washington y Kiev han asegurado -en un comunicado conjunto- que, como resultado de las conversaciones mantenidas por ambas partes en Ginebra, los dos países "han elaborado un marco de paz actualizado y perfeccionado", tras reafirmar que "cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania".
-
0:50
Rubio asegura que se han logrado “enormes avances” para la paz tras reunirse con la delegación ucraniana en Ginebra
Ucrania, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea se han reunido este domingo en la ciudad suiza de Ginebra para tratar el plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que dio como plazo máximo para aceptarlo el próximo jueves.
La delegación ucraniana ha estado encabezada por el jefe de gabinete del presidente, Andrí Yermak, y el jefe negociador, Rustem Umérov. De parte de la Administración estadounidense, han acudido el secretario del Ejército, Dan Driscoll, quien entregó el jueves al presidente ucraniano el borrador en Kiev, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, quien, según medios estadounidenses, habría elaborado el plan junto al negociador ruso, Kiril Dmítriev.
Rubio ha asegurado tras la reunión con la delegación ucraniana que sigue habiendo puntos pendientes, pero "ninguno es insalvable". "Solo necesitamos más tiempo del que teníamos hoy. Honestamente, creo que llegaremos a un acuerdo", ha afirmado.
-
0:35
Un ataque ruso deja cuatro muertos en Járkov
Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Járkov, la segunda más grande del país, ha dejad cuatro muertos y 17 heridos, ha anunciado el alcalde el domingo por la noche.
"Hay 17 heridos. Cuatro personas han muerto", ha declarado Igor Terekhov, alcalde de la ciudad, cercana a la frontera con Rusia.
-
00:00
Buenas noches. Continúa la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.367 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este domingo.