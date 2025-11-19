Franquizmo: ¿en qué año se publicó la foto de la agonía de Franco?

Es uno de los grandes misterios del periodismo: cómo llegó esa foto, la más polémica de Franco, la que él jamás hubiera permitido a la redacción de una revista del corazón. La dirigía Jaime Peñafiel, que, sin dudar, decidió publicarla, a gran tamaño, en toda la portada, y en hasta tres dobles páginas en su interior. Una gran exclusiva mundial, escribían. Un documento gráfico de excepcional valor histórico que reproducimos, añadían, con "todo respeto". El escándalo estaba servido.

Se abría el debate ético y periodístico, ¿había que publicar esas fotos? La revista tenía claro que sí, porque, según ellos, confirmaban algo que intentó ocultarse, que a Franco se le intentó alargar la vida de forma artificial por intereses políticos. Los historiadores confirman ese alargamiento. Lo que otros periodistas ponen en duda es que la foto destape eso, para ellos es solo puro morbo.

Hasta el presidente del Gobierno del momento, cuenta Peñafiel, le llamó para pedirle explicaciones. Y la propia familia Franco. Había sido precisamente el yerno, el único yerno del dictador, Cristóbal Martínez Bordiú, quien apretó el gatillo de la cámara. Él mismo lo contó a otra revista, donde aseguró que las hizo como doctor, para añadirlas al expediente médico. Lo que siempre negó es que él vendiera esas fotos. Y ahí sigue el misterio de cuyo hilo tira, y mucho, el documental 'La foto', que podéis ver en RTVE Play, y que da su propia exclusiva sobre el caso. Pero volvamos a la cuestión. ¿En qué año pasó todo esto? Para descubrirlo, entra en nuestro Franquizmo, tienes cuatro opciones para elegir.

No será la única pregunta del día. Estas son algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la radio internacional que contaba lo que ocultaba la dictadura? ¿En qué año designa Franco a Juan Carlos de Borbón como su sucesor? ¿Qué símbolo llevaba su escudo de armas? O qué decía su primo Pacón sobre toda esa cantidad de cacerías a las que iban.

01.21 min ¿Cuánto sabes de Franco? Compruébalo en el test 'Franquizmo'

Imágenes y sonidos de la época En nuestro Franquizmo rescatamos algunas grabaciones de cine que llevaban décadas guardadas en un almacén de Prado del Rey sin usarse, y que ahora podrás ver por primera vez, y con una calidad increíble tras el artesanal proceso de digitalización que ha hecho RTVE. Es el caso del último discurso de Franco en la Plaza de Oriente, tan solo un mes y medio antes de morir. Además, podrás escuchar numeroso audios de la época como uno en el que oirás a Franco hablando en inglés. O muchos otros con los programas radiofónicos de entonces. No faltarán junto a las preguntas, las fotos. Por ejemplo, la de los "enterados" de las penas de muerte o la de los pocos mandatarios que vinieron al funeral de Franco. Y podrás descubrir, entre muchas cosas, por qué la Iglesia intentó excomulgar a Franco a pesar de que él siempre consideró que la suya era una misión divina. De ahí eso de "Caudillo por la gracia de Dios".

Podio y puntos Cada pregunta vale 10 puntos y se tiene que contestar en menos de 60 segundos. Además, los jugadores más fieles podrán sumar 50 puntos adicionales si juegan a cada quiz el día de su publicación, durante toda esta semana. La máxima puntuación diaria es de 150 puntos. El Franquizmo cuenta con un ranking que reflejará la puntuación de todos sus jugadores, un top 10 y un podio reservado para los tres mejores. Cada participante podrá seguir su progreso y compartir sus resultados diarios con quien quiera.