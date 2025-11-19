"El malote de la clase hoy es el que dice ser de Vox": nostalgia del franquismo, de las redes a las aulas

Medio siglo después de la muerte de Franco, ha crecido el número de jóvenes que optarían en algunas circunstancias por un régimen autoritario de gobierno en lugar de la democracia, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Distintos estudios han abordado también cómo las redes sociales son en el principal medio de información de muchos adolescentes. Un mundo, el digital, donde tienen acceso a publicaciones que afirman que el acceso a la vivienda en el franquismo era más fácil, que había menos delincuencia y más seguridad que en la actualidad. En definitiva, argumentos difundidos por perfiles de extrema derecha que trasladan la idea a los jóvenes de que con 'Franco vivíamos mejor'.

Muchos de los bulos que circulan en redes sociales se han colado en las aulas y los profesores denuncian que cada vez les resulta más complicado impartir sus clases de historia por la visión distorsionada que tiene una parte de los adolescentes de lo que era el franquismo. ¿Son las redes sociales parte de la causa? ¿Son las propuestas de extrema derecha una forma de ser hoy antisistema? ¿Tiene la educación un papel que jugar? Analizamos con sociólogos, politólogos y profesores cómo influye la desinformación difundida en redes sociales en los alumnos a los 50 años de la muerte del dictador.

01.39 min Profesores y alumnos lamentan las lagunas educativas sobre el franquismo

Los profesores: autocensura en las aulas Este reportaje de Comando Actualidad aborda cómo se estudia la dictadura en España en ESO y Bachillerato con la opinión de los profesores y de alumnos. "Se está poniendo de moda decir que la dictadura no era tan mala. Es la nueva moda indie", asegura Carmen Neila, estudiante de 18 años. Dos profesoras de instituto explican su experiencia a VerificaRTVE. María S. ha impartido Historia en Ceuta, Málaga y Madrid y ha realizado cursos específicos sobre el franquismo. Tras su trayectoria docente, cree que se ha "desdibujado" la realidad de la dictadura entre los adolescentes y, especialmente, desde la pandemia. "En un grupo de 4º de la ESO hace dos años se produjo un enfrentamiento verbal que no me gustó, chavales con posiciones radicales traídas de casa y un modo muy tajante de expresarlas. Si va a pasar esto, yo prefiero evitarlo", admite. "Probablemente no entienden qué es tener menos libertad. Yo les explico que era pedir permiso como mujer para abrir una cuenta corriente", reflexiona. María aclara en todo caso que en la mayoría de los grupos se ha abordado el debate de forma positiva y respetuosa. María José C. es profesora de Lengua y Literatura desde hace 30 años. Comparte lo que cuenta María y advierte que algunos colegas optan por la autocensura. "Siempre ha habido nostálgicos del franquismo, pero estaba mal visto decirlo en público. Ahora es al revés. Un chaval de primero de la ESO me planteó por qué no podía expresar su odio a los homosexuales, que era libertad de expresión. Pero es un delito de odio", relata. "Los profesores tenemos la sensación de que nuestra palabra vale menos que la red social o foro en el que consiguen información, algo que también les pasa, por ejemplo, a los científicos. Son muy jóvenes cuando entran y acceden a estos discursos y a los 18, están ya convencidos", opina.

"El malote de la clase hoy es el que dice ser de Vox" "Siempre se ha culpado a los jóvenes, pero los jóvenes son producto del mundo adulto y este mundo es el que propaga que ser antisistema es ser de extrema derecha", reflexiona Enrique-Javier Díez Gutiérrez. Es catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León; entre otros, dirige un título propio de esta universidad en pedagogía antifascista y el grupo de investigación europeo "Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia". "El malote de clase hoy es el que dice que es de Vox", asegura a VerificaRTVE. "El docente se puede ver intimidado, a veces se anima a grabar al profesor cuando defiende los derechos humanos porque eso se considera adoctrinamiento", sostiene. Representantes de Vox han reconocido que las redes sociales están teniendo un papel decisivo en difundir una visión positiva del franquismo. "Gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura como nos vende este Gobierno, sino un etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional", afirmó el diputado del partido de ultraderecha, Manuel Mariscal, en el Congreso de los diputados en noviembre de 2024. En opinión del catedrático, se idealiza un pasado "supuestamente glorioso" en un momento de inseguridad ante el futuro. Esto se suma a la poca formación que en su opinión reciben los estudiantes en ESO y Bachillerato sobre qué fue la represión franquista. "Esto lleva a algunos jóvenes a afirmar con total desparpajo que con Franco se vivía mejor ‘porque no había paro y todo el mundo trabajaba’; que ‘podías comprar casa y coche’; o que ‘no había robos, había más seguridad y los delincuentes, por los inmigrantes, no entraban por una puerta de comisaría y salían por otra’". Y añade: "Es increíble que la legislación española establezca expresamente que todo el alumnado debe conocer y estudiar el holocausto judío, pero no el español, como le denominó Paul Preston". Dicho esto, defiende que la educación "es una vacuna, pero no la definitiva" y no puede resolverlo todo por sí sola. En Alemania, por ejemplo, "los niños y niñas aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria" del nazismo, pero la extrema derecha crece en las instituciones. Se da la misma situación en Italia, añade, en cuanto al pasado fascista de la dictadura de Mussolini.

Lo 'políticamente incorrecto' como viral Este trabajo de la Universidad Pompeu Fabra titulado 'Populismo de extrema derecha y redes sociales. ¿El futuro de la democracia en juego?" analiza el auge de estas ideologías en el territorio digital, el de los más jóvenes: el uso de ‘bots’ para difundir más ampliamente los mensajes, "la instrumentalización del miedo", la apelación a la "falta de libertad de expresión". Entre otras cosas, explica que el populismo de extrema derecha ha logrado viralizar y contagiar "lo políticamente incorrecto" (página 67)."Términos como ‘dictadura progre’ o ‘feminazis’ pasan de boca en boca y su uso va creciendo a la velocidad de propagación de un virus", explica. ¿Por qué triunfa entre una parte de los más jóvenes? Los actos del agitador ultra Vito Quiles en universidades concentran a jóvenes que lo apoyan con banderas preconstitucionales y gritos como "rojo muerto, abono p’a mi huerto". La profesora de Sociología de la UNED Verónica Díaz (Revista Tiempo de Paz, página 96) explica que los jóvenes españoles se sienten "ciudadanos de segunda" y ven a las instituciones como responsables de su precariedad laboral y de su falta de expectativas, por ejemplo, para tener una casa. Esto puede ser común a otras generaciones, pero las de hoy buscan respuestas y se comunican en redes sociales, donde "Vox está haciendo un gran esfuerzo para llegar a los jóvenes". Y añade una reflexión: "Las ideas consideradas como políticamente correctas –que incluyen la tolerancia y la interculturalidad– no son tan atractivas para estos grupos sociales".