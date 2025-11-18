El Gobierno activa la retirada masiva de vestigios franquistas y habilita a particulares a solicitar su supresión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes la aprobación de un Real Decreto clave para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitirá la elaboración de un catálogo de símbolos y vestigios franquistas de cara a su supresión. La medida viene acompañada del anuncio de que ya se han retirado 4.000 de estos elementos de instituciones públicas y que se habilitará a cualquier particular, junto a las asociaciones memorialistas, a solicitar la eliminación de símbolos que consideren vulneradores de la ley.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha explicado que la activación de este decreto permitirá la constitución de una comisión técnica que trabajará para tener listo el catálogo antes de que finalice el año. Este listado incluirá desde placas, monumentos y nombres de calles hasta denominaciones de municipios que puedan estar relacionados con la dictadura. Se estima que hay hasta siete pueblos que podrían verse obligados a cambiar de nombre si entran en el catálogo.

Unos 4.000 vestigios franquistas El titular de Memoria Democrática ha señalado que el Gobierno calcula que existían unos 4.000 vestigios de exaltación franquista por toda España, y muchos de ellos ya han sido suprimidos de su localización en edificios públicos y religiosos. La inclusión de un vestigio en el catálogo permitirá requerir a los propietarios de los inmuebles, sean entidades públicas o privadas, su desaparición en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Así es la Ley de Memoria Democrática que entra en vigor: mapa de desaparecidos y anulación de condenas franquistas RTVE.es/EFE El ministro ha hecho hincapié en que la solicitud para incluir un vestigio en la lista para su posterior retirada podrá ser efectuada no solo por las administraciones públicas, sino también por particulares y asociaciones memorialistas. Torres ha asegurado que ningún vestigio suprimido podrá ser exhibido en otro lugar, si bien el decreto contempla cómo actuar si alguno tiene valor arquitectónico o es Bien de Interés Cultural, previendo en esos casos la posibilidad de su "resignificación". La comisión territorial que regula el decreto se constituirá este viernes y se reunirá cada 15 días para actualizar el listado de elementos afectados.

Más de 400.000 nacionalidades a descendientes de exiliados El informe presentado por Torres ante el Consejo de Ministros también actualiza los datos relativos a la nacionalidad para descendientes de exiliados por la dictadura, establecida en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática. El ministro informó que cerca de medio millón de personas ya tienen reconocido el derecho a la nacionalidad española, una cifra que contrasta con los 2,3 millones de personas que se han interesado en todo el mundo por la obtención de la nacionalidad. Los descendientes de los exiliados del franquismo ya pueden solicitar la nacionalidad española EUROPA PRESS Además, el Ejecutivo ha otorgado la nacionalidad a 171 hijos y nietos de combatientes de las Brigadas Internacionales. En total, se registraron 237.000 personas inscritas para solicitar cita, cerrándose el plazo y su prórroga.