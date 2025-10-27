Picasso y Klee, duelo de miradas cruzadas en una exposición en el Thyssen

"Pablo Picasso es una gran sinfonía y Paul Klee es música de cámara", con esta comparación Olivier Berggruen, hijo del coleccionista alemán Heinz Berggrue, ha intentado definir a los dos artistas favoritos de su padre.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen, una muestra de más de 60 piezas, junto al Museum Berggruen de Berlín, actualmente en obras, que revela la conexión artística entre estas dos figuras del siglo XX.

La exposición, comisariada por Paloma Alarcó, jefa de Pintura Moderna del Museo Thyssen, y Gabriel Montua, director del museo alemán, podrá verse del 28 de octubre al 1 de febrero en la primera planta de la pinacoteca madrileña.

"Duelo de titanes" En la presentación, el director del Thyssen, Guillermo Solana, ha indicado que se trata del "segundo duelo de titanes", tras el de Warhol y Pollock, que se exhibe en la sala principal de exposiciones temporales. Andy Warhol y Jackson Pollock, dos polos revueltos y no tan opuestos en el Museo Thyssen de Madrid ESTEBAN RAMÓN Alarcó ha señalado que "es cierto, que Picasso y Klee no pueden ser más opuestos. Pertenecían a dos mundos muy diferentes y poseían dos personalidades antitéticas: meridional, terrenal, excesivo y sensual, el primero; nórdico, espiritual, introspectivo e intelectual, el segundo".

Experimentación Más allá de sus diferencias, compartían "un mismo espíritu de experimentación, una análoga estrategia reductora y deformadora que los llevó a dislocar formas y cuerpos", apunta la comisaria. Alarcó destaca el "cruce de miradas" de ambos, su sarcasmo y su capacidad de transgresión. Picasso y Klee se dedicaron "a destruir la realidad a través de un lenguaje plástico de enorme radicalidad, por lo que transformaron para siempre el modo de mirar y de acercarse al mundo del hombre contemporáneo", según la curadora. 'Despertar', Paul Klee, 1920. Museum Berggruen