Guerra Ucrania - Rusia, en directo | La ONU denuncia ataques a civiles con drones y deportaciones de ucranianos a Georgia
- Rusia lanza un ataque con más de 100 drones sobre Ucrania y deja tres muertos en Kiev
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.339 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia prueba un nuevo misil de crucero propulsado por energía nuclear
- Rusia rodea la ciudad de Pokrovsk, clave para el cerco al Donbás
Guerra entre Rusia y Ucrania, en directo:
-
20:37
Rusia ataca con drones a civiles ucranianos y deporta a ciudadanos a Georgia, según la ONU
Rusia está atacando de forma sistemática con drones en el frente a civiles ucranianos y cometiendo así crímenes contra la humanidad, según la Comisión de Investigación de la ONU en Ucrania. Además, está llevando a cabo deportaciones forzosas de ucranianos desde las zonas ocupadas por Rusia a Georgia, acciones que pueden considerarse crímenes de guerra.
De acuerdo con el informe, que se presenta este lunes en la Asamblea General de la ONU, los ataques con drones se han multiplicado el último año en un radio de 300 kilómetros a lo largo del río Dniéper, al sur de Ucrania, entre las provincias de Dnipropetrosvsk, Jersón y Mikolaiv. Con ellos, Rusia ha lanzado ataques contra civiles, viviendas, puntos de distribución humanitaria e infraestructuras vitales para la electricidad, según el texto. "Son parte de una estrategia coordinada para alejar a los civiles de esos territorios", dice la comisión.
En lo que respecta a la desportaciones forzosas, la ONU recuerda que entre 2022 y 2023 ya se estaban llevando a cabo en territorios ocupados. A menudo, fueron llevados al límite de la zona controlada por Rusia y obligados a caminar entre diez y 15 kilómetros hasta llegar a puestos de seguridad ucranianos. Desde 2024, en los traslados forzosos a Georgia, Rusia está empleando la misma técnica.
La comisión ha examinado medio millar de vídeos que denuncian estos crímenes y ha entrevistado a 226 personas, 117 mujeres y 109 hombres, entre víctimas, testigos, autoridades o médicos.
-
20:08
-
19:30
Croacia y Estonia escenifican su apoyo a Ucrania
Zelenski se ha reunido este lunes con el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, con quien ha abordado "muchos asuntos importantes, como las capacidades de largo alcance, la producción de drones y la defensa general ed Ucrania", según ha señalado el presidente en una publicación en X.
Después, también se ha reunido con el ministro de Defensa de Croacia, Ivan Anuši¿, con quien ha discutido la iniciativa PURL, el mecanismo de la OTAN para financiar armas estadounidenses destinadas a la defensa de Ucrania, y la política de los veteranos militares. "Estamos agradecidos con el Gobierno croata y su pueblo por su apoyo a Ucrania, por cada paquete de asistencia militar", ha escrito en X.
“I held a meeting with Minister of Foreign Affairs of Estonia Margus Tsahkna. We discussed many important issues – long-range capabilities, drone production, and overall defense support for Ukraine. We also spoke about cooperation between Ukraine and the Joint Expeditionary Force… pic.twitter.com/Ltz0UiLluF“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) October 27, 2025
-
16:42
Ucrania despliega refuerzos en el frente de Pokrovsk
El Ejército ucraniano está reforzando sus posiciones alrededor de la estratégica ciudad de Pokrovsk ante la presencia de 200 efectivos rusos que se han infiltrado en la ciudad en grupos pequeños. Según Ucrania, los grupúsculos están combatiendo y desplegando drones, mientras que Rusia asegura que su objetivo es avanzar hacia la estación de trenes.
"Hay fuertes combates en la ciudad y sus alrededores. La logística es difícil, pero debemos seguir destruyendo a los ocupantes", dijo el presidente, Volodímir Zelenski, el domingo.
Rusia trata hacerse con el control de Pokrovsk desde hace meses, ya que lo considera un objetivo crucial para extender su control en la región del Donbás.
-
14:12
El Ejército ruso procede a liquidar a los defensores de Kúpiansk y Pokrovsk que no se rinden
El ejército ruso ha procedido a liquidar a los miles de defensores de los bastiones ucranianos de Kúpiansk y Pokrovsk que se encuentran cercados y se niegan a rendirse, según informó este lunes el ministerio de Defensa de Rusia.
El parte de guerra señala en Telegram que los ucranianos intentaron hasta en cuatro ocasiones romper el cerco en la localidad de Kúpiansk (región de Járkov) en la orilla derecha del río Oskol.
Según la fuente, medio centenar de soldados fueron eliminados por la artillería y los drones, que destruyeron también dos blindados.
Mientras, en zona de la estación de tren de Pokrovsk (región de Donetsk) las unidades rusas habrían acabado asó con más de 60 enemigos, además de dos blindados y tres automóviles.
Expertos independientes admiten que la situación en ambas ciudades es crítica para Kiev, aunque no confirman que Moscú haya roto las líneas de suministro en Pokrovsk, el principal objetivo de la actual ofensiva rusa en el Donbás.
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, anunció el domingo que el ejército ha logrado rodear a las tropas ucranianas en Kúpiansk, que tenía unos 25.000 habitantes antes de la guerra.
Según informó al presidente ruso, Vladímir Putin, las tropas rusas habrían logrado cercar hasta 18 batallones ucranianos en una localidad que los rusos tomaron al principio de la guerra, pero perdieron en septiembre de 2022 en la más exitosa contraofensiva ucraniana.
El general también destacó que las unidades de la agrupación Tsentr (Centro) han sitiado a 31 batallones enemigos en la zona de Pokrovsk (Donetsk), gran centro industrial y nudo de comunicaciones que los rusos intentan tomar desde mediados de 2024.
Además, destacó que las tropas rusas están a punto de conquistar la localidad de Yampil, que se encuentra a escasos kilómetros de Limán, también en Donetsk.
Tanto Kúpiansk como Pokrovsk, además de Limán, son clave para hacerse con el control desde el norte y el sur de las dos principales plazas fuertes del ejército ucraniano en el Donbás: Sloviansk y Kramatorsk.
El asesor de Putin, Kiril Dmítriev, estimó en 10.500 los soldados ucranianos cercados en Kúpiansk y Pokrovsk.
"Con el fin de minimizar las bajas innecesarias, le pido, como hicimos en el pasado, que tome todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de los soldados ucranianos, aquellos, por supuesto, que deseen hacerlo", dijo Putin a Guerásimov.
Además, también pidió a sus generales que protejan a la población civil y la trasladen a lugares seguros.
La prevista cumbre en Budapest entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se canceló debido a la negativa del Kremlin a declarar un alto el fuego en Ucrania.
-
14:06
Putin se reúne con la ministra de Exteriores de Corea del Norte
El presidente ruso, Vadimir Putin, se ha reunido este lunes con la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-Hui.
-
13:12
Un tribunal italiano reitera la extradición del ucraniano acusado del sabotaje del Nord Stream
El Tribunal de Apelación de Bolonia (norte de Italia) volvió a autorizar la entrega al Tribunal Supremo Federal de Casación de Alemania de Serhii Kuznietsov, el ucraniano detenido en Italia acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022 en el mar Báltico, después de la apelación de su abogado.
La defensa, el abogado Nicola Canestrini, tras conocer el resultado tras la vista del 23 de octubre, anunció un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, informaron los medios italianos.
Para Canestrini, en el procedimiento "existen graves violaciones procesales que comprometen su legitimidad y su conformidad con los principios del juicio justo".
En una anterior sentencia, el Supremo sostuvo que el Tribunal erró en la calificación jurídica de los hechos, calificándolos de terorrismo cuando la acusación formulada por el país solicitante era de sabotaje contrario a la Constitución reenvió el caso de nuevo a la Corte de apelación.
Asimismo, expresó que los jueces locales vulneraron el derecho a la defensa del acusado, quien no pudo asistir personalmente a la audiencia de la sala, sino únicamente por videoconferencia, un método no permitido para el delito imputado por las autoridades de la República Federal de Alemania.
Kuznietsov fue detenido por los Carabineros (policía militarizada) el pasado 21 de agosto en un alojamiento turístico en la zona de Rimini, mientras estaba de vacaciones con su familia, en ejecución de una orden de detención europea emitida por el Tribunal Federal alemán a petición de la Fiscalía General Federal.
La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) considera que el ucraniano formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, cerca de la isla sueca de Bornholm.
Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación y de los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución.
La explosión, el 26 de septiembre de 2022, dejó inutilizado uno de los gaseoductos y causó graves daños en el segundo.
Por ninguno de ellos transitaba el gas en el momento del ataque, ya que Nord Stream 2 no llegó a inaugurarse, y a través de Nord Stream 1 la empresa estatal rusa Gazprom había interrumpido poco antes el suministro de gas a Alemania.
El atentado, en plena crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, provocó una avalancha de especulaciones sobre la autoría, que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersch atribuyó a Estados Unidos, mientras que otros especularon que tras ella podía estar Moscú.
-
11:12
El Kremlin asegura que el ensayo del misil busca garantizar su seguridad ante el militarismo europeo
El Kremlin ha asegurado este lunes que el reciente lanzamiento de prueba del misil de crucero de largo alcance y propulsión nuclear Burevéstnik busca garantizar la seguridad de Rusia ante el militarismo europeo.
"Aquí no hay nada que pueda o deba tensionar las relaciones entre Moscú y Washington (...) Garantizar la seguridad de Rusia es una cuestión de importancia vital, especialmente en el marco del ánimo militarista que ahora escuchamos principalmente de los europeos", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
-
10:33
El ministro del Interior alemán dice que AfD se comporta "como un partido alemán de Putin"
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la principal formación de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag', se comporta como si fuera una organización política que responde al presidente ruso, Vladímir Putin.
"AfD muestra abiertamente su cercanía con Putin y se comporta como un partido alemán de Putin", declaró Dobrindt en una entrevista con el diario económico 'Handelsblatt' publicada este lunes.
"Esta actitud alimenta la sospecha de que hay algo más que simple simpatía en juego. Entiendo que mis colegas critiquen esta cercanía", abundó el titular del Interior alemán, al aludir a las críticas que ha recibido de un tiempo a esta parte AfD por parte de otras formaciones políticas, incluidos responsables regionales de política de seguridad.
-
9:47
Trump insta a Putin a poner fin a la guerra "en lugar de probar misiles"
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el ensayo por parte de Rusia de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear no es "apropiado", y pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, que se centre en poner fin a la guerra en Ucrania.
"No creo que sea apropiado", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los periodistas abordo del Air Force One de camino a Japón, "una guerra que debería haber durado una semana ya casi cumple cuatro años. Esto es lo que debería hacer (Putin), en lugar de probar misiles".
Preguntado sobre si Estados Unidos se plantea imponer nuevas sanciones sobre Rusia por los nuevos desarrollos armamentísticos, el líder estadounidense respondió: "Ya lo descubriréis".
Los comentarios de Trump se producen horas después de que Moscú anunciara el test exitoso de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear, el Burevéstnik, que según el Estado Mayor del Ejército ruso, recorrió 14.000 kilómetros durante casi 15 horas de vuelo el pasado día 21, y que ese no es su límite.
"Saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, justo frente a sus costas. Así que, bueno, no tiene que recorrer 8.000 millas (unos 12.800 kilómetros)", ha selañado el presidente estadounidense sobre el ensayo ruso, en referencia a su rango.
"No están jugando con nosotros. Nosotros tampoco estamos jugando con ellos. Probamos misiles constantemente, pero, ya saben, tenemos un submarino", añadió Trump.
Putin anunció por primera vez en octubre de 2023 un ensayo exitoso con el Burevéstnik, misil envuelto por la polémica debido a los numerosos ensayos fallidos realizados a finales de la pasada década.
Rusia decidió proceder a desarrollar esos misiles cuando Estados Unidos abandonó en 2001 el tratado antimisiles, suscrito por Moscú y Washington en plena Guerra Fría (1972), para crear su propio escudo antimisiles. El mandatario ruso asegura que se han completado "los ensayos finales" del nuevo sistema.
-
6:13
Rusia afirma haber derribado 193 drones ucranianos, incluyendo los 34 de Moscú
Los sistemas de defensa aérea rusos han destruído 193 drones ucranianos durante la noche, incluyendo 34 que tenían como objetivo Moscú y 47 sobre la región de Bryansk, donde una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas, según las autoridades.
En Bryansk, una región al suroeste de Rusia fronteriza con Ucrania, un dron ucraniano ha impactado contra un minibús, matando al conductor e hiriendo a cinco pasajeros. Durante la noche, una treintena de drones sobrevolaron Moscú y han sido derribados en un lapso de seis horas.
El Ministerio de Defensa ruso ha informado en su informe diario en Telegram que, además de los drones destruidos sobre Moscú y la región de Briansk, los sistemas rusos han derribado vehículos aéreos en otras 11 regiones, principalmente en el oeste y el sur del país.
-
5:33
Ucrania mata a una persona y hiere a cinco en Bryansk
Un dron ucranianoha impactado conta un minibús en la región de Bryansk, matando al conductor y dejando cinco heridos, según el gobernador de la región suroccidental rusa, fronteriza con Ucrania. Todos los heridos han sido trasladados a un hospital local.
-
4:51
Rusia derriba 34 drones ucranianos sobre Moscú
Los sistemas de defensa aérea rusos han destruido 34 drones ucranianos sobre Moscú mediante repetidos ataques durante la noche, lo que ha obligado al cierre temporal de dos de los cuatro aeropuertos de la ciudad, según las autoridades rusas.
Los drones han sido derribados en un lapso de seis horas. La agencia de control de la aviación rusa, Rosaviatsiya, ha informado que el aeropuerto de Domodedovo y el aeropuerto Zhukovsky, más pequeño, permanecieron cerrados durante aproximadamente dos horas y media para garantizar la seguridad aérea.
En la región de Tula, que limita al norte con Moscú, 24 drones han sido destruidos durante la madrugada del lunes. No ha habido información sobre posibles daños.
-
4:27
Moscú denuncia "intentos" de socavar su diálogo con Washington
El Kremlin ha denunciado "intentos" de socavar su diálogo "constructivo" con Estados Unidos, cuyo objetivo es resolver el conflicto en Ucrania, pocos días después del aplazamiento indefinido de una reunión prevista entre Vladímir Putin y Donald Trump.
Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev se han estancado, a pesar de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense. Trump pospuso una reunión prevista con Putin el martes, afirmando que no quería conversaciones "en vano", y Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las petroleras rusas al día siguiente.
-
1:18
Un ataque ucraniano obliga al cierre de varios aeropuertos en los alrededores de Moscú
Los sistemas de defensa aérea rusos han estado activos durante la noche para repeler repetidos ataques contra Moscú que obligaron al cierre de dos de los cuatro aeropuertos de la ciudad, informaron las autoridades rusas el lunes.
En un lapso de cinco horas, comenzando poco antes de las 22:00 del domingo, hora de Moscú, las unidades de defensa rusas derribaron 28 drones, según ha informado el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, en la aplicación de mensajería Telegram.
La agencia de control de la aviación rusa, Rosaviatsiya, ha confirmado que el gran aeropuerto de Domodedovo y el pequeño de Zhukovsky han cerrado para garantizar la seguridad aérea.
No ha habido información sobre posibles daños. Rusia rara vez revela la magnitud de los daños causados ¿¿por los ataques ucranianos dentro de su territorio, a menos que se trate de bienes civiles.
-
0:21
Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado que España va a aportar fondos a la iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania.
"Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot", ha indicado Zelenski en el mensaje, publicado en sus redes sociales.
Además, el mandatario ucraniano ha expresado su "especial gratitud" a Reino Unido y a Francia. Ha destacado la necesidad de "enfrentarse a Rusia desde una posición de fuerza".
-
0:15
Berlín dobla su apoyo a la infraestructura energética de Ucrania
Alemania doblará su aportación al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, hasta los 60 millones de euros, según ha anunciado la ministra germana de Economía, Katherina Reiche, durante una visita a Kiev.
"Alemania apoyará a la reconstrucción de la infraestructura energética de Ucrania. Para eso hemos fundamos un grupo de trabajo interdisciplinario y aumentamos los medios financieros del Fondo de Apoyo Energético, de los ya aprobados 30 millones de euros, los doblamos a 60 millones de euros", ha señalado la publicación ministerial en X.
Varios aliados de Ucrania han anunciado en las últimas semanas el aumento del apoyo a Kiev en el sector energético ante el fuerte incremento de los ataques rusos con misiles y drones contra la infraestructura ucraniana de gas y electricidad, con vistas a privar a la población de energía durante el invierno.
-
0:01
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este lunes se cumplen 1.339 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este domingo.