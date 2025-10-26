Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 26 de octubre de 2025 | Rusia lanza un ataque con más de 100 drones sobre Ucrania y deja tres muertos en Kiev
- El Kremlin avisa que es incorrecto hablar de cancelación de la cumbre Putin-Trump
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.338 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump afirma que no se reunirá con Putin hasta que no haya un acuerdo sobre Ucrania a la vista
- Rusia prueba un nuevo misil de crucero propulsado por energía nuclear
- El Ejército ruso asegura que ha rodeado a las tropas ucranianas en la ciudad de Kúpiansk
- Kiev reivindica la liberación de 185,6 kilómetros cuadrados en Donetsk
- Defensas antiaéreas rusas derriban 82 drones ucranianos en ocho regiones
Guerra entre Rusia y Ucrania, resumen:
-
0:00
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este domingo se cumplen 1.338 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este sábado.
-
0:01
EE.UU. prepara más sanciones a Rusia mientras insta a Europa a aumentar la presión
La administración del presidente Trump ha preparado sanciones adicionales que podrían afectar sectores clave de la economía rusa si Putin sigue retrasando el fin de la guerra en Ucrania. Funcionarios estadounidenses también han alentado a la UE a usar activos rusos congelados para comprar armas para Kiev y evalúan la posibilidad de usar activos rusos en EE.¿UU. para apoyar el esfuerzo bélico ucraniano.
Entre las sanciones previstas se incluyen medidas contra el sector bancario ruso y la infraestructura petrolera. Ucrania también propuso restricciones que podrían aislar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, aunque no está claro si serán adoptadas.
La decisión de sancionar a Rusia sigue a una semana de movimientos erráticos de Trump para poner fin al conflicto en ucraniana, incluyendo reuniones con líderes de Rusia y Ucrania y cambios de postura sobre territorios en conflicto.
-
0:02
Trump dice que no se reunirá con Putin hasta que crea que hay un acuerdo sobre Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este sábado que no planea reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, hasta que considere que existe un acuerdo para garantizar la paz entre Rusia y Ucrania.
"Tienen que saber que vamos a lograr un acuerdo; no voy a perder mi tiempo", ha subrayado el republicano a los periodistas en Doha.
-
0:24
Rusia advierte que la UE debería pagar "con intereses" si confisca los activos rusos para financiar a Ucrania
Rusia ha advertido este sábado a la Unión Europea que si decide confiscar los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania, tendrá que devolverlos en un futuro "con intereses".
"Los países europeos implicados en ese robo tendrán que pagar sumas mucho mayores, con intereses", ha escrito Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados, en su canal de aplicación rusa Max. Volodin, quien ha recordado que dichas acciones son una violación del derecho internacional, ha refutado el argumento de que Rusia haya asumido que nunca recuperará dichos fondos.
-
1:37
Dos edificios residenciales han sido alcanzados tras un ataque aéreo ruso contra Kiev, según el alcalde
Dos edificios residenciales de gran altura fueron alcanzados como resultado del ataque aéreo nocturno de Rusia contra Kiev, segín ha informado el domingo el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.
Este no ha precisado si los edificios fueron impactados directamente o si los daños fueron causados por restos de armas destruidas que cayeron sobre los complejos de apartamentos.
-
2:07
La reunión entre el enviado de Putin, Dmitriev, y funcionarios estadounidenses continuará el domingo, según una fuente cercana
Las reuniones entre el enviado especial del presidente ruso, Vladímir Putin, para la inversión y la cooperación económica, Kirill Dmitriev, y funcionarios estadounidenses continuarán el domingo en Estados Unidos, según una fuente cercana al asunto.
"Las reuniones entre el enviado especial del presidente de Rusia para la inversión y la cooperación económica con países extranjeros, Kirill Dmitriev, y representantes del gobierno del presidente Donald Trump se celebraron los días 24 y 25 de octubre y continuarán el 26", ha indicado la fuente citada por Reuters.
Dmitriev se encuentra en Estados Unidos para una serie de encuentros que, según ha explicado, estaban programados desde hace tiempo.
-
3:06
Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron un dron que se dirigía hacia Moscú, según ha informado durante la noche del domingo el alcalde de la capital.
-
4:27
Más de una veintena de heridos, incluidos seis niños, en un ataque con drones rusos en Kiev (Ucrania)
Un ataque con drones rusos en Kiev ha dejado al menos 26 heridos, entre ellos seis menores, y ha provocado daños en varios edificios residenciales evacuados por los equipos de emergencia.
El alcalde Vitali Klitschko ha confirmado que los restos de drones interceptados cayeron en distintos puntos de la ciudad, tras activarse las defensas aéreas alrededor de las 02.35 horas. Este ataque ocurre un día después de otro bombardeo ruso con misiles balísticos que dejó dos muertos y doce heridos.
-
6:52
Tres muertos en Kiev tras un ataque de drones rusos, según el alcalde
Un ataque de drones rusos en Kiev ha dejado tres muertos, según ha informado este domingo el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.
"Según las primeras informaciones, tres personas han fallecido y 27 han resultado heridas (incluidos 6 niños)" en el distrito de Desnianskyi de Kiev, ha escrito Vitali Klitschko en Telegram.
-
7:07
Putin visita un puesto de mando y se reúne con el jefe del Estado Mayor
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha visitado un puesto de mando de las fuerzas armadas del país y se ha reunido con el jefe del Estado Mayor, Valeri Gerasimov, y con los grupos que participan en la operación de Rusia en Ucrania, ha informado la agencia Interfax. "Todos ellos proporcionaron al comandante en jefe supremo un informe detallado sobre la situación a lo largo de la línea de contacto", ha detallado, citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
-
7:21
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte visitará Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, visitará Rusia del 26 al 28 de octubre, según ha anunciado la agencia estatal de noticias rusa RIA, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.
-
7:49
Rusia prueba un nuevo misil de crucero propulsado por energía nuclear
Rusia ha probado un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear y propulsado por energía nuclear denominado Burevestnik, según ha indicado el alto mando militar ruso al presidente Vladimir Putin en unas declaraciones publicadas el domingo. El misil recorrió 14 000 km (8700 millas) y ha estado en el aire durante unas 15 horas, ha dicho el general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, a Putin.
El presidente ruso ha afirmado que el 9M730 Burevestnik (petrel de tormenta), apodado SSC-X-9 Skyfall por la OTAN, es "invencible" para las defensas antimisiles actuales y futuras, con un alcance casi ilimitado y una trayectoria de vuelo impredecible.
-
8:33
El ejército ruso logra rodear a las tropas ucranianas en Kúpiansk
El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, ha anunciado que el ejército ha logrado rodear a las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Kúpiansk, en la región oriental de Járkov. El anuncio ha coincidido con la visita a un centro de mando del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ha pedido garantizar la rendición de los soldados enemigos para minimizar las bajas, según ha indicado el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. Ucrania aún no se ha pronunciado al respecto.
-
8:37
Ascienden a 29 los heridos en el ataque ruso a Kiev
Un ataque nocturno ruso con drones ha causado la muerte de tres personas y heridas a otras 29, incluidos siete niños, en Kiev, según los servicios de emergencia de Ucrania.
Uno de los impactos se ha producido en un edificio de nueve plantas en un distrito residencial, donde los operativos de los servicios emergencia han rescatado a trece personas. "En otra dirección, un edificio de seis plantas recibió un impacto de un dron, como resultado las ventanas quedaron destruidas desde la primera planta a la novena", ha indicado en Telegram.
-
9:05
Zelenski acusa a Rusia de lanzar un ataque nocturno con más de 100 drones
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de lanzar más de 100 drones sobre su país, dejando tres muertos y 29 heridos, según los servicios de emergencia. "La pasada noche, Rusia lanzó más de cien drones contra nosotros", ha indicado Zelenski en su cuenta de Telegram. "Condolencias sinceras a las familias, docenas de personas han sido heridas, incluidos niños", ha lamentado.
Según Zelenski, en solo una semana, "Rusia usó casi 1.200 drones, más de 1.360 bombas guiadas, y más de 50 misiles de varios tipos". Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania ha precisado que sus operativos han derribado 90 drones rusos, aunque se han registrado cinco impactos en cuatro puntos del país. "Las defensas aéreas derribaron o suprimieron 90 drones enemigos 'Shahed', Gerbera y de otros tipos en el norte, sur y en el este del país" ha afirmado en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea.
-
10:23
Defensas antiaéreas rusas derriban 82 drones ucranianos en ocho regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 82 drones ucranianos, según informa el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.
Los drones de ala fija golpearon ocho regiones rusas, entre ellas la adyacente a Moscú, donde fueron abatidos dos aparatos no tripulados, uno de los cuales se dirigía a la capital del país. Además, 26 drones fueron interceptados en los cielos de Tula, la región más castigada el domingo y que es conocida por su industria militar.
Las baterías antiaéreas derribaron en la noche del sábado 121 drones; 136 drones, el viernes, y 143, el jueves, en lo que fue el mayor ataque aéreo ucraniano en más de dos semanas.
Los ataques enemigos se intensificaron después de que se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que este adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato. Rusia, que anunció hoy grandes avances en varios sectores del frente, se niega a declarar un alto el fuego, como exigen Washington, Kiev y Bruselas (Efe).
-
10:48
El ministro de Exteriores ucraniano llama a Rusia "estado terrorista" tras el ataque nocturno
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha condenado el ataque ruso de la noche del sábado a este domingo, en el que las fuerzas invasoras lanzaron más de 100 drones, especialmente sobre Kiev, lo que causó tres muertos y 31 heridos, y llamó a Rusia "estado terrorista".
"Durante la noche, Rusia lanzó más de 100 drones, principalmente contra Kiev. Edificios residenciales fueron dañados. Al menos tres personas murieron y docenas resultaron heridas, incluidos niños. Rusia es un estado terrorista", ha escrito Sibiga en su cuenta de X.
Sibiga ha añadido en su mensaje, que va acompañado de imágenes de las consecuencias del ataque, que Rusia "merece un completo aislamiento internacional por su constante terrorismo contra Ucrania".
Previamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ruso y expresó sus condolencias a las víctimas.
"La pasada noche, Rusia lanzó más de cien drones contra nosotros", denunció Zelenski en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas, según el balance provisional de las autoridades. "Condolencias sinceras a las familias, docenas de personas han sido heridas, incluidos niños", abundó Zelenski
“Overnight, Russia launched over 100 drones, primarily at Kyiv. Ordinary residential houses damaged. At least three people killed and dozens injured, including children. Russia is a terrorist state and deserves full international isolation for its constant terror against Ukraine. pic.twitter.com/Sr1Asrh8aq“— Andrii Sybiha ¿¿ (@andrii_sybiha) October 26, 2025
-
11:54
Rusia responderá con dureza ante ataques en el interior de su territorio, afirma el Kremlin
Las fuerzas armadas rusas responderán con contundencia ante ataques en el interior de Rusia, ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones publicadas este domingo.
"Como dijo (el presidente ruso Vladímir) Putin, la respuesta será contundente", ha declarado Peskov al corresponsal de la televisión estatal del Kremlin, Pavel Zarubin.
Putin afirmó el jueves que Moscú nunca cedería ante la presión de Estados Unidos ni de ninguna otra potencia extranjera, y advirtió que daría una respuesta contundente ante cualquier ataque militar en el interior de Rusia.
Hoy, Putin ha afirmado que Rusia ha probado con éxito su misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear, un arma que, según Moscú, puede evadir cualquier sistema de defensa, y que procedería a su despliegue.
-
11:14
Rusia advierte a Trump en Malasia que "siempre" encuentra una forma de adaptarse a las sanciones
El Gobierno ruso ha advertido hoy al presidente de EE.UU., Donald Trump, que "siempre" encuentra la forma de adaptarse a las restricciones económicas occidentales, después de que el jefe de la Casa Blanca aprobara las primeras sanciones antirrusas de su segundo mandato.
Rusia "siempre encuentra la forma" de adaptarse a unas sanciones que buscan "poner a Rusia de rodillas", ha dicho Alexéi Overchuk, viceprimer ministro ruso, a la prensa rusa desde Kuala Lumpur.
Overchuk, el jefe de la delegación rusa en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), subraya que "con Rusia no se puede hablar con un lenguaje de amenazas, de sanciones". "Por algún motivo, siempre intentan ponernos de rodillas, pero no aprenden que nunca lo lograron y nunca lo lograrán", ha aseverado.
El representante ruso, que subraya que los aranceles estadounidenses han golpeado con especial saña a los países de la ASEAN, ha adelantado que tiene previsto reunirse en la capital malasia con los primeros ministros del país anfitrión, Vietnam y Camboya.
-
11:36
El Kremlin avisa que es incorrecto hablar de cancelación de la cumbre Putin-Trump, informa RIA
El Kremlin ha declarado este domingo que es incorrecto hablar de cancelación de la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, pero ha señalado que es necesario prepararse, informan agencias rusas.
"Los presidentes no pueden reunirse por el simple hecho de reunirse, no pueden simplemente perder el tiempo, y son transparentes al respecto. Por eso ordenaron a (el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei) Lavrov y a (el secretario de Estado estadounidense, Marco) Rubio que prepararan este proceso, que es complejo", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia RIA.
-
12:41
Noticia ampliada: Putin anuncia que Rusia ha probado con éxito el misil de crucero con propulsión nuclear Burevestnik
El presidente ruso Vladímir Putin ha declarado este domingo que Rusia ha probado con éxito su misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik (petrel de tormenta, en castellano, que hace referencia a un ave marina), con el que podrían superar el escudo antimisiles de Estados Unidos.
El Burevestnik recorrió una distancia de 14.000 kilómetros, que no es su límite, durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre. Es un misil de crucero de vuelo bajo, lanzado desde tierra, que no solo es capaz de transportar una ojiva nuclear, sino que también funciona con propulsión nuclear.
Durante su vuelo, el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles, ha explicado este domingo el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov.
-
12:55
Kiev reivindica la liberación de 185,6 kilómetros cuadrados en Donetsk
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa este domingo de la liberación de 185,6 kilómetros cuadrados en la región oriental de Donetsk, donde sus unidades mantienen combates con los militares invasores rusos.
"A fecha de 26 de octubre de 2025, los soldados ucranianos han liberado 185,6 kilómetros cuadrados y han despejado 243,8 kilómetros cuadrados del territorio del distrito de Pokrovsk, en la región de Donetsk", informa el órgano militar ucraniano en su cuenta de la red social Facebook, en la que añade que la situación en dicha región implica combates y labores defensivas.
Según el mensaje castrense, en los últimos diez días, las tropas ucranianas han recuperado el control de las poblaciones de Kucheriv Yar y Sujetske y, "desde el 21 de agosto de 2025, la situación en esta zona se ha estabilizado, se ha recuperado el control de nueve localidades y otras nueve han sido limpiadas" de enemigos.
Sin embargo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas advierte de que en otras zonas de Pokrovsk, "el enemigo tiene más gente y está aumentando sus esfuerzos ofensivos", lo que obliga a labores defensivas a los militares de Kiev, especialmente frente a las tentativas rusas de infiltrar las defensas ucranianas (Efe).
-
13:09
Eslovaquia no participará en el programa de la UE para las necesidades militares de Ucrania, según el primer ministro Fico
Eslovaquia no participará en ningún programa de la Unión Europea destinado a financiar ayuda militar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, ha declarado este domingo el primer ministro Robert Fico.
Eslovaquia suspendió la ayuda militar estatal a Ucrania cuando el gobierno de Fico llegó al poder en 2023, pero aún permite las ventas comerciales. Fico discrepa con los países de la Unión Europea sobre la guerra, afirmando que la solución no está en el campo de batalla.
Los líderes de la UE acordaron el jueves satisfacer las "necesidades financieras apremiantes" de Ucrania durante los próximos dos años, pero se abstuvieron de respaldar un plan para utilizar activos rusos congelados para financiar un préstamo de 140.000 millones de euros a Kiev (Reuters).
-
13:24
El presidente de Lituania denuncia como "ataque híbrido" las perturbaciones en sus aeropuertos
El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, considera como "un ataque híbrido" la presencia en el espacio aéreo de su país de globos que han perturbado el tráfico de los principales aeropuertos lituanos este fin de semana.
"El presidente evalúa los incidentes de los últimos días y las perturbaciones en las operaciones de aeropuertos como un ataque híbrido, lo que requiere una respuesta simétrica y asimétrica", según cita este domingo la radiotelevisión lituana 'LRT' unas declaraciones de la oficina presidencial recogidas por la agencia báltica 'BNS'.
"En los próximos días, el Gobierno debe proponer opciones, entre las que debe figurar un prolongado cierre de la frontera con Bielorrusia y restricciones en el tránsito a Kaliningrado", abundó la oficina presidencial lituana, que aludió al enclave ruso situado a orillas del mar Báltico.
Este domingo, la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, anunció que se reunirá el lunes con la Comisión de Seguridad Nacional para discutir un plan de acción para enfrentarse a la situación (Efe).
-
14:23
Rusia denuncia "intentos" de socavar su diálogo con Estados Unidos
Rusia ha denunciado este domingo "intentos" de socavar su diálogo "constructivo" con Estados Unidos, cuyo objetivo es encontrar una solución al conflicto ucraniano, pocos días después del aplazamiento indefinido de una reunión prevista entre Vladímir Putin y Donald Trump.
"Estamos presenciando intentos titánicos de socavar cualquier diálogo entre Rusia y Estados Unidos", ha declarado Kirill Dmitriev, enviado económico del Kremlin, en un mensaje de video, tras reunirse con funcionarios de la administración Trump en Washington desde el viernes (Afp).
-
14:41
Las bombas modificadas de Rusia generan alarma en Ucrania entre ataques contra zonas civiles
Los recientes ataques de Rusia con bombas aéreas guiadas contra regiones ucranianas más alejadas del frente, incluido el primer ataque contra la costera ciudad de Odesa el viernes, suponen una amenaza acuciante, pues Moscú intensifica actualmente sus ataques aéreos contra zonas civiles para forzar a Ucrania a capitular.
Conocidas por su devastador poder explosivo y su abundancia en número en el arsenal ruso, las bombas han sido una piedra angular de la estrategia de Rusia para destruir las posiciones militares ucranianas y arrasar ciudades como Avdiivka y Vuhledar con meses de implacables bombardeos.
Los aviones rusos, que operan más allá del alcance de la mayoría de las defensas aéreas ucranianas, lanzan entre 4.000 y 5.000 bombas de este tipo al mes contra las regiones fronterizas y del frente, que suelen alcanzar entre 20 y 25 kilómetros dentro del territorio ucraniano.
Sin embargo, bombas recientemente modificadas, conocidas como "Grom-1/2" y equipadas con motores de propulsión a reacción, pueden alcanzar hasta 150 kilómetros más allá del frente, lo que aumenta el temor a una mayor capacidad de Rusia para intimidar a la población civil, ya que Ucrania carece de medios para contrarrestar estas armas o los aviones que las lanzan (Efe).
-
16:21
Un asesor de Putin informa a EE.UU. sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos
El emisario del Kremlin para la cooperación económica con EE.UU., Kiríl Dmítriev, ha asegurado hoy que durante su viaje a ese país informó a representantes estadounidenses sobre el cerco ruso a más de 10.000 soldados ucranianos en el este del país.
"Tuvimos tiempo de informar a los colegas estadounidenses sobre la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el Estado Mayor, que tuvo lugar esta misma mañana", ha dicho Dmítriev en su cuenta de la aplicación rusa Max.
En dicha reunión, ha añadido, "al presidente se le informó de que 5.000 soldados están rodeados en Kupiansk y otros 5.500 en la zona de Pokrovsk".
Putin ordenó a los generales rusos que ofrezcan a los militares ucranianos cercados la rendición con el fin de "minimizar" el número de bajas. Precisamente, esas dos localidades situadas en las regiones de Járkov y Donetsk, respectivamente, son claves para que Moscú se haga con el control de todo el Donbás (Efe).
-
17:30
Vídeo: EE.UU. aumenta la fabricación de drones militares
En 2024, en un mundo en guerra, mientras Gaza y Ucrania se desangraban, el gasto militar global creció más que en ningún otro año desde la Guerra Fría.
Ahí destacan los aparatos no tripulados, autónomos o controlados a distancia, diseñados para matar o espiar al enemigo. Los radares les siguen el rastro, la inteligencia artificial enseguida averigua qué tipo de dron es. Están cambiando la guerra y la industria, ahora el Ejército de EE.UU. corre a convertirse en una fábrica moderna de drones.
El objetivo es producirlos a gran escala. Y en medio de este boom, aquí hay quien dice que los drones podrían llegar a sustituir a las brigadas pesadas que Estados Unidos tiene desplegadas en Europa.
-
19:54
Berlín dobla su apoyo a la infraestructura energética de Ucrania hasta los 60 millones de euros
Alemania doblará su aportación al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, hasta los 60 millones de euros, según ha anunciado este domingo la ministra germana de Economía, Katherina Reiche, durante una visita a Kiev.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el Ministerio de Economía de Alemania comunicó la decisión, en una muestra del compromiso de Berlín con la "reconstrucción de la infraestructura energética" del país invadido por Rusia y en apoyo al liderazgo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
"Alemania apoyará a la reconstrucción de la infraestructura energética de Ucrania. Para eso hemos fundamos un grupo de trabajo interdisciplinario y aumentamos los medios financieros del Fondo de Apoyo Energético, de los ya aprobados 30 millones de euros, los doblamos a 60 millones de euros", señala la publicación ministerial en X (Efe).
-
21:22
Lituania cierra el aeropuerto de Vilna en el cuarto incidente aéreo de esta semana
Lituania, miembro de la OTAN, ha cerrado este domingo el aeropuerto de Vilna después de que varios objetos, identificados probablemente como globos de helio, ingresaran en su espacio aéreo, ha dicho el Centro Nacional de Gestión de Crisis, el cuarto incidente de este tipo esta semana.
-
22:27
Lituania cierra su frontera con Bielorrusia
Lituania ha cerrado indefinidamente su frontera con Bielorrusia después de que el aeropuerto internacional de Vilna, la capital, dejara de operar por tercera noche consecutiva tras detectarse globos en el espacio aéreo procedentes de Bielorrusia.
"Lituania cierra indefinidamente su frontera con Bielorrusia", ha informado la radiotelevisión pública lituana LRT, que ha citado como fuente al Centro Nacional de Gestión de Crisis.
-
22:52
Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado que España va a aportar fondos a la iniciativa Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) para la adquisición de armamento estadounidense.
"Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot", ha indicado Zelenski en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Además, el mandatario ucraniano ha expresado su "especial gratitud" a Reino Unido y a Francia. "Francia va a suministrar más aviones de combate Mirage y misiles de defensa antiaérea, mientras que Reino Unido seguirá ayudándonos con defensas antiaéreas con el suministro de misiles y produciendo drones de intercepción. Gracias", ha escrito Zelenski, que ha destacado la necesidad de "enfrentarse a Rusia desde una posición de fuerza".
“I want to express my particular gratitude to the United Kingdom and France: there is a decision from France to provide Ukraine with additional Mirage fighter jets and air defense missiles, while the UK will continue to assist us with air defense by supplying missiles and… pic.twitter.com/eQd8Lkkt5J“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) October 26, 2025