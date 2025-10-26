Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 26 de octubre de 2025 | Rusia lanza un ataque con más de 100 drones sobre Ucrania y deja tres muertos en Kiev

0:01

EE.UU. prepara más sanciones a Rusia mientras insta a Europa a aumentar la presión

La administración del presidente Trump ha preparado sanciones adicionales que podrían afectar sectores clave de la economía rusa si Putin sigue retrasando el fin de la guerra en Ucrania. Funcionarios estadounidenses también han alentado a la UE a usar activos rusos congelados para comprar armas para Kiev y evalúan la posibilidad de usar activos rusos en EE.¿UU. para apoyar el esfuerzo bélico ucraniano.



Entre las sanciones previstas se incluyen medidas contra el sector bancario ruso y la infraestructura petrolera. Ucrania también propuso restricciones que podrían aislar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, aunque no está claro si serán adoptadas.

La decisión de sancionar a Rusia sigue a una semana de movimientos erráticos de Trump para poner fin al conflicto en ucraniana, incluyendo reuniones con líderes de Rusia y Ucrania y cambios de postura sobre territorios en conflicto.