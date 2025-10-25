Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 25 de octubre de 2025 | Trump afirma que no quiere "perder su tiempo" reuniéndose con Putin sin que haya un acuerdo a la vista sobre Ucrania
- Un ataque ucraniano daña una presa en Bélgorod y obliga a desalojar dos localidades
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.337 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Ucrania reivindica la liberación de un pequeño pueblo en Donetsk
- Rusia derriba 121 drones en la tercera jornada consecutiva de ataques masivos ucranianos
- El enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, asegura que el conflicto en Ucrania está cerca de una "solución pacífica"
- Zelenski agradece a España que se una al plan de comprar armas estadounidenses para Ucrania
- Lituania denuncia la presencia de dos aviones rusos en su espacio aéreo y la OTAN despliega dos cazas españoles
- El presidente ucraniano celebra la sanciones de la UE y EE.UU. a Rusia, pero pide más presión
Guerra entre Rusia y Ucrania, resumen:
Buenas noches, arrancamos la narración sobre esta nueva jornada de guerra en Ucrania. Este sábado se cumplen 1.337 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Puedes leer aquí lo ocurrido este viernes.
Zelenski subraya que las sanciones internacionales continúan siendo "uno de los golpes más dolorosos para Putin"
En su mensaje diario en la red social X, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha vuelto a referirse este viernes al impacto de las sanciones internacionales sobre Rusia. El mandatario ha afirmado que, pese a los intentos del Kremlin por minimizar sus efectos, las consecuencias económicas son evidentes dentro del país.
"Rusia puede enviar al mundo todas las señales que quiera de que las sanciones supuestamente no afectan a su economía, pero todos pueden ver la verdad: colas en las gasolineras dentro de Rusia, regiones en bancarrota y un déficit en el presupuesto federal", ha declarado en un vídeo.
El presidente ha añadido que las sanciones internacionales continúan siendo "uno de los golpes más dolorosos para Putin", y ha reiterado su agradecimiento a los países que mantienen la presión económica sobre Moscú.
"Russia can signal to the world all it wants that sanctions supposedly don't affect its economy, but everyone can see the truth – gas station lines inside Russia, bankrupt regions, federal budget deficit. Sanctions remain one of the most painful blows for Putin.
El enviado especial ruso en EE.UU., Kirill Dmitriev, asegura que el conflicto en Ucrania está cerca de "una solución diplomática"
El enviado ruso Dmitriev ha asegurado este viernes en declaraciones a la CNN que está seguro de que el conflicto en Ucrania está cerca de "una solución diplomática".
Asimismo, Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin para la inversión y la cooperación económica, ha declarado que una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y Putin tendrá lugar, pero "probablemente en una fecha posterior".
La cumbre prevista entre EE.UU., Rusia y Ucrania se suspendió el martes, ya que el rechazo de Rusia a un alto el fuego inmediato ensombreció los intentos de negociación. Trump afirmó que canceló la reunión prevista con Putin en Budapest debido a la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y a la sensación de que el momento no era adecuado.
Dmitrev, sobre las sanciones estadounidenses a empresas petroleras rusas: "No tendrán un impacto significativo en la economía rusa"
En declaraciones a Fox News, Kirill Dmitrev ha declarado que no cree que las sanciones recientemente impuestas por Estados Unidos a las empresas petroleras rusas tengan un impacto significativo en la economía rusa.
"No creemos que estas sanciones tengan un impacto significativo en la economía rusa, porque los precios del petróleo subirán en el mundo y Rusia venderá menos barriles de petróleo, pero a un precio más alto", ha señalado.
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones a las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, que "financian la maquinaria bélica del Kremlin".
Zelenski pide a sus aliados armas de largo alcance para presionar a Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido este viernes a la Coalición de Voluntarios (los países aliados de Kiev) mejorar la capacidad de armas de largo alcance de Ucrania para presionar a Rusia a negociar un alto el fuego.
Zelenski se reunió hace una semana en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El mandatario ucraniano calificó la reunión de "buena", pero se fue de Washington sin lo que había ido a buscar: misiles Tomahawk, unos misiles de largo alcance con los que podría atacar Moscú desde Kiev.
En esta fotografía, varias personas se encuentran sobre las ruinas de una empresa civil destruida por un ataque aéreo en el distrito Industrialnyi de Járkov, en Ucrania. Tras las 11.00 horas de este viernes, fuerzas llevaron a cabo un ataque aéreo con bombas guiadas en el distrito.
Los bombardeos alcanzaron un depósito de vehículos y una empresa civil, provocando un incendio y dañando más de 20 vehículos. El alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, detalló que el ataque involucró cinco bombas aéreas. (VIACHESLAV MADIIEVSKYI / UKRINFORM/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES)
Ataques con misiles en Kiev dejan al menos ocho heridos
Varios barrios de Kiev han sido alcanzados este sábado por ataques con misiles, dejando al menos ocho personas heridas y provocando varios incendios, según las autoridades locales ucranianas.
"Explosiones en la capital. La ciudad sufre un ataque balístico. Por favor, diríjanse a los refugios", ha indicado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram, reportando "ocho heridos", de los cuales tres fueron hospitalizados. Se han registrado varios incendios importantes en los distritos Desnyansky y Darnytsky, sin afectar viviendas, ha agregado.
"El sistema de defensa aérea está activo en la capital. El enemigo ataca la ciudad con misiles", ha afirmado el jefe de la administración militar de Kiev, Timour Tkatchenko. Asimismo, ha descrito escenas con vidrios rotos, vehículos dañados y un cráter en el patio de un edificio residencial del barrio Dniprovsky.
Los ataques rusos sobre Ucrania durante la noche dejan dos muertos
Misiles y drones rusos han dejado al menos dos muertos y varios heridos en Dnipropetrovsk, con daños en viviendas y comercios.
Kiev también ha sido atacada, causando ocho heridos y daños en edificios, mientras se han registrado incendios en los barrios Desnyansky y Darnytsky, según ha informado el alcalde Vitali Klitschko.
Ucrania derriba 50 drones y cuatro misiles balísticos rusos en un ataque nocturno
La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado del derribo de 50 drones y de cuatro misiles balísticos que Rusia ha lanazo esta noche contra el territorio ucraniano. "La defensa aérea derribó o suprimió cuatro misiles balísticos y 50 drones enemigos de tipo 'Shahed', Gerbera y otros tipos en el norte, sur y este del país", ha informado en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en el que ha detallado que se han registrado doce impactos de drones y cinco de misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano. "El ataque continúa, con varios drones en el espacio aéreo", ha indicado el mensaje castrense. Según la Fuerza Aérea de Ucrania, los militares rusos han lanzado un total de 63 drones desde las regiones rusas de Kursk, Orel y la penísula de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia desde 2014. "Unos 40 de ellos eran 'Shaheds'", ha destacado el mensaje de la Fuerza Aérea de Ucrania.
Muere una persona en Kiev por un ataque nocturno ruso
Una persona ha muerto y otras diez han resultado heridas en la capital, Kiev, después de que misiles y drones rusos impactaran en varios puntos de Ucrania durante la noche, según ha informado el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev. "Los informes preliminares indican que el ataque ha provocado la rotura de ventanas, daños en coches y un cráter en el patio de un edificio residencial", ha dicho Tymur Tkachenko en una publicación en Telegram sobre los daños en Kiev. Los ataques también provocaron múltiples incendios y daños en una guardería, ha añadido.
Tres muertos en Ucrania tras un nuevo ataque ruso con misiles y drones
Al menos tres personas han muerto en Ucranian tras un nuevo ataque ruso nocturno con drones y misiles sobre el país. Dos de los fallecidos han sido localizados en Dnipropetrovsk, mientras que la otra víctima se ha reportado en Kiev, según han indicado las autoridades ucranianas. Además, hay varios heridos en cada una de dichas localidades, así como numerosos daños materiales en edificois.
Rusia derriba 121 drones en la tercera jornada consecutiva de ataques masivos ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 121 drones ucranianos, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.
Los drones de ala fija golpearon 14 regiones rusas, incluido la región de Moscú, donde las baterías rusas abatieron siete aparatos que se dirigían a la capital del país. Además, también fueron atacadas las regiones fronterizas de Rostov, Vorónezh, Briansk y Bélgorod, y las de Volgogrado, Kaluga, Smolensk, Leningrado, Nóvgorod, Riazán, Tambov, Tver y Tula.
Rostov, objeto en los últimos meses de numerosos ataques ucranianos contra sus instalaciones energéticas, fue la más castigada en esta ocasión con 20 derribos, seguida por Volgogrado, con 19. Los ataques obligaron a cerrar provisionalmente los aeropuertos de muchas de esas regiones, según informaron las autoridades locales.
Las defensas antiaéreas derribaron en la noche del viernes 136 drones de ala fija y el jueves, según el mando militar ruso, interceptaron otros 143 drones sobre el territorio del país, en lo que fue el mayor ataque aéreo ucraniano en más de dos semanas.
Los ataques enemigos se intensificaron después de que se cancelara la cumbre de Budapest entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, tras lo que este adoptó las primeras sanciones contra Moscú de su segundo mandato (Efe).
Globos en el espacio aéreo de Lituania perturban el tráfico de los aeropuertos de Vilna y Kaunas
La actividad de los aeropuertos de las ciudades lituanas de Vilna y de Kaunas, los mayores de Lituania, se ha visto afectada después de que se detectara el viernes de noche la presencia de globos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo del país báltico.
Según recogió la radiotelevisión pública lituana 'LRT', tras una suspensión temporal de la actividad en el tráfico aéreo registrado en la noche del viernes a este sábado, entre ambos aeropuertos se vieron afectados un total de 40 vuelos y 6.000 pasajeros. Se cancelaron un total de 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados en ambos aeropuertos, según la 'LRT'.
Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional de Gestión de Crisis, indicó que un total de tres globos fueron detectados, de acuerdo con la información disponible. "Lo que me preocupaba anoche y durante toda la noche era que la dirección en la que volaban los globos era muy peligrosa, no solo para Vilna, sino también para el aeropuerto de Kaunas", señaló Vitkauskas en unas declaraciones recogidas por la 'LRT'.
Pese a que las primeras informaciones informaban de que los globos podían ser aparatos de uso meteorológico, Vitkauskas planteó que esos objetos estaban destinados al contrabando. Las autoridades lituanas, que trabajan para obtener más información sobre lo ocurrido, decidieron cerrar temporalmente la frontera terrestre con Bielorrusia entre las 21:00 hora peninsular española del viernes y las 10:00 de este sábado.
Actualización: Dos muertos en Kiev y otros dos muertos en Dnipropetrovsk en el masivo ataque ruso
Las autoridades locales ucranianas han actualizado que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos cuatro personas, mientras que otras 18 resultaron heridas.
Durante las operaciones de rescate en la región de Dnipropetrovsk, Rusia volvió a atacar el lugar. Un bombero murió al extinguir un incendio provocado por la ofensiva rusa y otro rescatista resultó herido. Una mujer civil también murió y siete personas más resultaron heridas.
Rusia también atacó varios distritos de Kiev, donde dos personas murieron y al menos nueve más resultaron heridas. Járkov, Sumy y otras regiones también fueron blanco de ataques, ha indicado el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano.
"Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia. Es absurdo que este país presida actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2025, aunque su mera presencia en el Consejo de Seguridad es ilegal. El terrorismo ruso puede y debe detenerse mediante la acción colectiva", ha comentado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga.
“Russia launched a massive overnight attack against Ukraine, killing a rescuer and three civilians and injuring at least 16 people.— MFA of Ukraine ¿¿ (@MFA_Ukraine) October 25, 2025
On October 25, during rescue operations in the Dnipro region, Russia struck the site again. A firefighter was killed when extinguishing a fire… pic.twitter.com/ChSo04CdHd“
El jefe del Estado Mayor ruso anima a las tropas a seguir avanzando en el corazón de Donetsk
El jefe del Estado Mayor el Ejército ruso, Valeri Guerásimov animó hoy a las tropas a seguir avanzando en el corazón de la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano aún controla más del 20% del territorio.
Guerásimov "destacó los éxitos alcanzados en la liberación de la República Popular de Donetsk y estableció los próximos objetivos", informó el ministerio de Defensa en un comunicado en Telegram (Efe)
El hombre fuerte del Gobierno de Volodímir Zelenski, Andrí Yermak, ha compartido una imagen de Kiev tras el ataque ruso de esta noche: "La guerra rusa contra los civiles".
"Russia's war against civilians. Kyiv. Morning.
Photo: Libkos. pic.twitter.com/HPEsPcHWB0“
El gobernador de Bélgorod, Rusia, afirma que un ataque ucraniano ha dañado una presa y manda desalojar dos localidades
El gobernador de la región rusa de Bélgorod afirma este sábado que Ucrania ha atacado una presa en un embalse local, causando daños.
En una declaración en Telegram, Viacheslav Gladkov afirma que los repetidos ataques a la presa podrían provocar inundaciones y aconseja a los residentes de dos asentamientos fronterizos, Shebekino y Bezlyudovka, que abandonen sus hogares y busquen alojamiento temporal.
La región de Bélgorod limita con la región oriental de Járkov, en Ucrania, y ha sido objeto de ataques por parte de las fuerzas de Kiev desde el estallido del conflicto a gran escala entre ambas partes en 2022 (Reuters).
Óscar López cree que Europa debe invertir en armamento y "reforzar la soberanía tecnológica"
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este sábado que Europa debe invertir en armamento, aunque ha destacado que también debe hacerlo "en reforzar su soberanía tecnológica".
El también secretario general del PSOE de Madrid, que ha inaugurado la jornada 'La Seguridad y la Defensa de Europa: Trabajando por la paz', ha subrayado que ahora mismo las "invasiones" no se producen solo con tanques, sino también mediante ciberataques, "intentos de erosionar la democracia".
Estas declaraciones del ministro López se producen dos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa, como el resto de miembros de OTAN, muchos de ellos países europeos (Efe).
España defiende dar garantías a Bélgica para poder usar los activos rusos congelados
El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha reafirmado este sábado que usar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania es legítimo y ha defendido dar "garantías" a Bélgica, el país que ha sido el principal escollo en las negociaciones de la Unión Europea al respecto.
"Estamos dispuestos a darle las garantías que necesiten porque lo que está claro es que debemos encontrar todos los medios posibles para ayudar a Ucrania a defender su soberanía y su libertad", ha manifestado en una entrevista concedida desde Madrid a la cadena francesa France24 y a la emisora RFI.
El ministro ha recalcado que, de acuerdo a la postura española, el derecho internacional permite considerar que "hay reparaciones a hacer" por la invasión de Ucrania y que esos fondos rusos son "una especie de anticipación".
Pero asegura que también comprende la postura belga, ya que son los bancos de ese país los que albergan la gran mayoría de los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados. Por eso, Bélgica reclamaba que se compartan los riesgos financieros y legales entre todos los Estados de la UE y que también se usen los activos inmovilizados en otros países (Efe).
Zelenski condena el último ataque nocturno ruso
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha condenado el último ataque nocturno ruso que, sólo en Kiev, ha dejado dos muertos y diez heridos, según el último balance, y ha denunciado que en lo que va de 2025 Rusia ha usado 770 misiles balísticos contra el territorio ucraniano.
"La pasada noche, Rusia atacó de nuevo, esta vez con docenas de drones y nueve misiles balísticos. Hubo un impacto de misil en Kiev. Desafortunadamente hay gente muerta y herida. Mis condolencias a las familias y sus allegados. Docenas de personas fueron heridas", ha escrito Zelenski en su cuenta de X.
Rusia advierte a la UE que tendrá que pagar "con intereses" si confisca los activos rusos
Rusia ha advertido hoy a la Unión Europea de que si decide confiscar los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania, tendrá que devolverlos en un futuro "con intereses".
"Los países europeos implicados en ese robo tendrán que pagar sumas mucho mayores, con intereses", ha escrito Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados, en su canal de aplicación rusa Max.
Volodin, quien recordó que dichas acciones son una violación del derecho internacional, refutó el argumento de que Rusia haya asumido que nunca recuperará dichos fondos. "Por esas decisiones no solo pagarán aquellos que las tomen hoy, sino las futuras generaciones. Nadie les perdonará. Demandaremos la devolución de lo robado", subrayó.
También propuso que el dinero requisado sea recuperado por Moscú a través de la confiscación de los activos pertenecientes a los individuos que adopten y aprueban dichas decisiones (Efe).
Ucrania reivindica la liberación de un pequeño pueblo en Donetsk
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este sábado de la liberación de Sujetske, un pequeño pueblo situado en la región oriental ucraniana de Donetsk, después de una operación militar.
"La 82ª brigada aerotransportada independiente de Bukovina de las Fuerzas Armadas de Ucrania liberó el asentamiento de Sujetske, en el distrito de Pokrovsk, en la región de Donetsk", han informado en su canal oficial de Telegram las Fuerzas Aerotransportadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el mensaje castrense, la liberación se produjo después de una batalla en la que los militares ucranianos se enfrentaron a más de 60 invasores rusos.
Un total de 44 soldados rusos murieron, ocho resultaron heridos y nueve fueron hechos prisioneros, abunda el texto de las fuerzas aerotransportadas. "Cada metro de tierra liberada es un paso hacia la victoria", señala el mensaje sobre la liberación del pueblo, que está acompañado de un vídeo con imágenes de militares ucranianos que, entre otras cosas, colocaban sobre un edificio que aún quedaba en pie la bandera de Ucrania.
Noticia ampliada: Rusia advierte que la UE debería pagar "con intereses" si confisca los activos rusos para financiar a Ucrania
Rusia ha advertido este sábado a la Unión Europea que si decide confiscar los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania, tendrá que devolverlos en un futuro "con intereses".
"Los países europeos implicados en ese robo tendrán que pagar sumas mucho mayores, con intereses", ha escrito Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados, en su canal de aplicación rusa Max. Volodin, quien ha recordado que dichas acciones son una violación del derecho internacional, ha refutado el argumento de que Rusia haya asumido que nunca recuperará dichos fondos.
Trump dice que no se reunirá con Putin hasta que crea que hay un acuerdo sobre Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este sábado que no planea reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, hasta que considere que existe un acuerdo para garantizar la paz entre Rusia y Ucrania.
"Tienen que saber que vamos a lograr un acuerdo; no voy a perder mi tiempo", ha subrayado el republicano a los periodistas en Doha.
EE.UU. prepara más sanciones a Rusia mientras insta a Europa a aumentar la presión
La administración del presidente Trump ha preparado sanciones adicionales que podrían afectar sectores clave de la economía rusa si Putin sigue retrasando el fin de la guerra en Ucrania. Funcionarios estadounidenses también han alentado a la UE a usar activos rusos congelados para comprar armas para Kiev y evalúan la posibilidad de usar activos rusos en EE.¿UU. para apoyar el esfuerzo bélico ucraniano.
Entre las sanciones previstas se incluyen medidas contra el sector bancario ruso y la infraestructura petrolera. Ucrania también propuso restricciones que podrían aislar a los bancos rusos del sistema financiero internacional, aunque no está claro si serán adoptadas.
La decisión de sancionar a Rusia sigue a una semana de movimientos erráticos de Trump para poner fin al conflicto en ucraniana, incluyendo reuniones con líderes de Rusia y Ucrania y cambios de postura sobre territorios en conflicto.
Hasta aquí la información minuto a minuto de este sábado. Buenas noches.