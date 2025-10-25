Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 25 de octubre de 2025 | Trump afirma que no quiere "perder su tiempo" reuniéndose con Putin sin que haya un acuerdo a la vista sobre Ucrania

0:01

Zelenski subraya que las sanciones internacionales continúan siendo "uno de los golpes más dolorosos para Putin"

En su mensaje diario en la red social X, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha vuelto a referirse este viernes al impacto de las sanciones internacionales sobre Rusia. El mandatario ha afirmado que, pese a los intentos del Kremlin por minimizar sus efectos, las consecuencias económicas son evidentes dentro del país.

"Rusia puede enviar al mundo todas las señales que quiera de que las sanciones supuestamente no afectan a su economía, pero todos pueden ver la verdad: colas en las gasolineras dentro de Rusia, regiones en bancarrota y un déficit en el presupuesto federal", ha declarado en un vídeo.

El presidente ha añadido que las sanciones internacionales continúan siendo "uno de los golpes más dolorosos para Putin", y ha reiterado su agradecimiento a los países que mantienen la presión económica sobre Moscú.