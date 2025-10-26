El Gobierno aprobará este martes la reforma legal que deja en manos de los fiscales el peso de las investigaciones penales

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), la norma que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos.

Según fuentes gubernamentales a RTVE, la nueva ley sustituirá a la actual, que data de 1882, aunque ha tenido diversos retoques, y su objetivo es "modernizar el proceso penal" e "impulsar una administración de Justicia propia del siglo XXI: más garantista, moderna, ágil y eficaz para los ciudadanos".

La intención es que esta nueva norma pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha.

¿Qué novedades trae? Una de las principales novedades es que serán los fiscales los que abordarán las investigaciones penales. Esta medida ya se ha planteado en anteriores reformas a la ley de enjuiciamiento criminal, aunque no se ha llevado a cabo por el momento. Así, el Ministerio Fiscal es el que llevará la instrucción, lo que, según, el Gobierno, dará "mayor agilidad y eficacia", si bien, el proceso será "controlado por un juez de garantías". No obstante, una vez finalizada la investigación, será un segundo juez el que decida si se abre finalmente juicio oral. Y será un tercer juez quien juzgue los hechos. El departamento de Bolaños defiende que es la "fórmula que utilizan la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea y es el mismo procedimiento con el que actúan con éxito en nuestro ordenamiento, desde hace años, la Fiscalía Europea y la de Menores". Otra de las novedades es la creación de la figura del juez de garantías. Y aunque sea el fiscal el que lleve la instrucción, será este juez de garantías quien tendrá el control de ciertos aspectos procesales, como la duración de la investigación, el secreto de las actuaciones o la autorización de medidas cautelares como la prisión provisional. Asimismo "se refuerzan las garantías procesales de las partes", desde la persona encausada, "regulando sus derechos fundamentales y los principios de presunción de inocencia", hasta la víctima, pues "se refuerza su papel central" y se incorporan medidas para "evitar su revictimización". También se modernizará la acusación popular, para garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia, y se delimitará quién podrá ejercerla, "dejando fuera a personas jurídicas, públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes de ellos", y se establecerán los delitos en los que se puede ejercer: corrupción, contra los derechos de los consumidores, los de odio, los de violencia sobre la mujer o los de financiación ilegal de partidos. Además, la nueva ley de enjuiciamiento criminal incluye la regulación del procedimiento ante el tribunal del jurado, para que no esté en una ley autónoma.