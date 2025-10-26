La Fiscalía de París confirma la detención de dos sospechosos por el robo en el Louvre

Dos hombres han sido detenidos como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre, según ha anunciado la Fiscalía de Francia, confirmando la información avanzada por los medios del país.

La Fiscalía, no obstante, ha lamentado su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas. "Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", ha transmitido la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Beccuau ha detallado que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", ha agregado.

Durante el robo, se sustrajeron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, aunque la corona de la emperatriz Eugenia fue abandonada por los delincuentes durante su fuga.

Las joyas, de las que no hay noticias, están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.

Detenciones en el aeropuerto y en el aeropuerto de Gaulle Los arrestos ocurrieron este sábado y los dos hombres, de unos 30 años, permanecen bajo custodia policial, según han avanzado esta mañana la revista Paris Match y el diario Le Parisien, información de la que se hicieron eco otros medios locales. La primera detención ha tenido lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 (hora local francesa), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia. Esa misma noche ha sido la otra detención en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París, pero se han filtrado menos detalles. De esta operación se han encargado la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). El robo de joyas en el Louvre, el último en una larga lista de atracos de película en museos Poco después de la Fiscalía, también se ha pronunciado el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, que ha manifestado sus felicitaciones a los investigadores por haber trabajado "sin descanso" tal y como les pidió, además de reiterar que tienen toda su "confianza". "Las investigaciones deben continuar respetando el secreto de la investigación bajo la autoridad de la jurisdicción interregional especializada de la Fiscalía de París. ¡Lo haremos con la misma determinación! ¡Seguimos adelante!", ha expresado Nuñez, quien hasta hace poco era prefecto de la Policía de la capital, en su cuenta de X. ““