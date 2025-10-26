La Fiscalía de París confirma la detención de dos sospechosos por el robo en el Louvre
- Se trata de dos hombres, de unos 30 años, arrestados en el aeropuerto Charles de Gaulle y en Seine-Saint-Denis
- Durante el robo, se sustrajeron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la de los reyes franceses
Dos hombres han sido detenidos como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre, según ha anunciado la Fiscalía de Francia, confirmando la información avanzada por los medios del país.
La Fiscalía, no obstante, ha lamentado su divulgación "precipitada" por ser potencialmente perjudicial para las pesquisas. "Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación", ha transmitido la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.
Beccuau ha detallado que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos. "Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto", ha agregado.
Durante el robo, se sustrajeron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, aunque la corona de la emperatriz Eugenia fue abandonada por los delincuentes durante su fuga.
Las joyas, de las que no hay noticias, están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable. Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo.
Detenciones en el aeropuerto y en el aeropuerto de Gaulle
Los arrestos ocurrieron este sábado y los dos hombres, de unos 30 años, permanecen bajo custodia policial, según han avanzado esta mañana la revista Paris Match y el diario Le Parisien, información de la que se hicieron eco otros medios locales.
La primera detención ha tenido lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22.00 (hora local francesa), cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.
Esa misma noche ha sido la otra detención en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París, pero se han filtrado menos detalles. De esta operación se han encargado la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).
Poco después de la Fiscalía, también se ha pronunciado el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, que ha manifestado sus felicitaciones a los investigadores por haber trabajado "sin descanso" tal y como les pidió, además de reiterar que tienen toda su "confianza".
"Las investigaciones deben continuar respetando el secreto de la investigación bajo la autoridad de la jurisdicción interregional especializada de la Fiscalía de París. ¡Lo haremos con la misma determinación! ¡Seguimos adelante!", ha expresado Nuñez, quien hasta hace poco era prefecto de la Policía de la capital, en su cuenta de X.
El ADN, clave para identificar a los dos arrestados
Para su arresto, el ADN fue determinante, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación a la cadena pública Franceinfo.
Esto se debe a que, en la escena del crimen, se habían encontrado trazas del ADN de los arrestados, quienes eran individuos en el radar de la policía por antecedentes delictivos. Ambos hombres supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo.
En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. Los dos capturados fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.
El museo reabrió al público el pasado miércoles, pero la Galería Apolo, a la que los ladrones accedieron por una ventana, se mantuvo cerrada. Mientras, el debate sobre la seguridad del Louvre sigue candente y una parte de las joyas de su colección ha sido trasladada bajo una fuerte escolta policial al Banco de Francia, según la prensa local, a fin de ponerla bajo mayores garantías.
Se desconoce cuándo será posible exhibirla nuevamente en el museo ubicado en el corazón de París, que recibe anualmente a casi nueve millones de visitantes y tiene pendiente una gran reforma para adaptarse a la masificación turística y a la degradación progresiva de las instalaciones.