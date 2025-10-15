Felipe VI aterriza en Perú para inaugurar en el X Congreso de la Lengua Española y visita la Casa Museo de Vargas Llosa

El rey Felipe VI visita este miércoles la localidad peruana de Arequipa, ciudad natal del escritor Mario Vargas Llosa. Esta visita al país andino coincide con la ceremonia de apertura del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española. Los temas centrales del evento serán el mestizaje, el lenguaje claro y la inteligencia artificial como desafíos del español y será abordado por académicos de los 22 países hispanohablantes invitados.

Este martes, la casa natal de Vargas Llosa ha reabierto sus puertas para mostrar el recorrido vital del premio Nobel. Allí, el rey ha realizado una visita privada por las dependencias de la Casa Museo, como preludio a su participación en la sesión solemne del Congreso, así como en la posterior sesión para rendir homenaje al escritor junto a otros autores españoles e hispanoamericanos, quienes recordarán el legado y la vida del autor.

El monarca, acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ha sido recibido con honores por el secretario general de la cancillería peruana, Eric Anderson, y el ministro de Cultura español Ernest Urtasun.

Este miércoles el rey pronunciará un discurso en la ceremonia inaugural del congreso, que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Arequipa. Después acudirá a un almuerzo ofrecido a autoridades en el Convento de Santa Catalina de Siena y por la tarde participará en la sesión plenaria de homenaje al literato.

La celebración del Congreso de la Lengua la organizan conjuntamente el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de academias de la lengua española. Los directores del Cervantes y de la RAE han protagonizado en los últimos días una de las o polémicas que marcan la cita. El pasado jueves, el director de la primera institución se refería a su homólogo como un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". Una tensión que se ha trasladado a Arequipa.