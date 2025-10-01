Anja Niedringhaus, la fotoperiodista que capturaba el alma humana en la guerra

Anja Niendringhaus fue una de las fotoperiodistas de guerra más reconocidas internacionalmente. Se abrió paso entre sus compañeros hombres y cubrió junto a ellos los conflictos de los Balcanes, Irak, Libia o Afganistán. Sus fotografías, inquietantemente humanas, mostraron al mundo el alma sufriente del lado menos conocido de las guerras y, por ello, obtuvo el premio Pulitzer en 2005, junto a nueve compañeros de su agencia. Su talento y personalidad se acabaron hace once años en un ataque en Afganistán.

Una fotoperiodista de raza

El 4 de abril de 2014, Anja y la reportera de la agencia AP, Kathy Gannon, viajaban hacia el sureste de Afganistán, a la provincia de Khost para cubrir las elecciones presidenciales. Lo hacían bajo la protección de soldados y policías afganos. Esa parte del país era una zona segura para poder informar y contar una historia de forma diferente como a las dos les gustaba.

Anja y Kathy posan con miembros de la seguridad afgana en el que fue el último viaje de la fotoperiodista alemana © Bildersturm Filmproduktion/SWR/DW

Kathy recuerda que Anja “quería mostrar el esfuerzo que la gente hacía para llegar a las urnas”. Así es como ella trabajaba, mostrando lo que a menudo no se ve. Sin embargo, esta vez no fue posible. Un atentado acabó con su vida y dejó gravemente herida a Kathy. Al día siguiente, los informativos se hacían eco del atentado.

Hasta ese día, Anja llevaba 30 años con la cámara colgada al hombro fotografiando otras realidades, no solo las bélicas. Fue una vocación temprana. Su amiga y compañera de estudios, Jutta Steinhoff, recuerda que Anja ya había publicado fotografías para la prensa local cuando estaba en el instituto.

Pocos años después, en 1990, trabajó para la Agencia Europea de Fotografía de Prensa. “Creo que fue la primera mujer en la agencia”, asegura su madre, Heide Ute Niedringhaus. Cuando saltó el conflicto de los Balcanes sintió que debía estar allí haciendo ese tipo de periodismo gráfico.

“Al principio fue muy muy difícil, fui con un compañero búlgaro que no me aceptaba, no me hablaba“

En una entrevista para televisión en 2000, recordaba las dificultades que surgieron en la agencia ante la posibilidad de que una mujer cubriese conflictos armados. “Tardé dos o tres meses en convencerlos”, contaba y, cuando finalmente viajó a Sarajevo, “al principio fue muy muy difícil, fui con un compañero búlgaro que no me aceptaba, no me hablaba”.

Anja retrató el miedo y la impotencia de la guerra como pocos © Bildersturm Filmproduktion/SWR/DW

Santiago Lyon, amigo de Anja y exdirector de fotografía de AP, señala que “era inusual ver a mujeres periodistas en lugares como este”. Anja rompió las barreras de una profesión eminentemente masculina y lo hizo desde una visión distinta a la de sus compañeros hombres. “Fotografiar solo a soldados armados ya no me dice mucho, en realidad no me dice nada”, había declarado. Después de su éxito en la Agencia Europea de Fotografía de Prensa, en 2002, ficha por Associated Press, la agencia más prestigiosa del mundo.

Las fotografías de Anja captaban a la perfección todo aquello que pasa fuera del campo de batalla © Bildersturm Filmproduktion/SWR/DW

Anja está presente en los conflictos bélicos de Irak, Libia o Afganistán retratando el espíritu sufriente de las guerras que, muy a menudo, no suele ser noticia. Por algo, ella cumplía con su máxima, la de amar a las personas para poder fotografiarlas. “Era una fotógrafa muy humana y eso es lo que se refleja en su trabajo”, explica Lyon. Pronto, sus instantáneas ocuparon las portadas de los diarios y de las revistas más relevantes del mundo.