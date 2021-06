La fotoperiodista Maysun Abu-Khdeir, hija de padre palestino y madre española, lleva 18 años cubriendo conflictos sociales, políticos y desastres naturales. En 2012 viajó a Alepo como freelance para fotografiar lo que estaba pasando durante la Guerra Civil Siria.

“No había un lugar donde estuvieras a salvo“

“Nos alojábamos en un edificio tomado por uno de los grupos rebeldes, que era el FSA que era el Ejército Libre Sirio. No teníamos agua caliente, no teníamos prácticamente nada. La situación era terrible, sobre todo los bombardeos del régimen iban dirigidos a la población civil. No había un lugar donde estuvieras a salvo”, relata la fotógrafa en ‘Detrás del instante’

Cadáveres en Alepo, foto de Maysun RTVE.es

Maysun explica que en uno de los hospitales de la ciudad había una habitación que era como una especie de morgue en la que se apilaban los cadáveres hasta que los familiares se los podían llevar. Los cuerpos que no habían sido identificados los enterraban en una fosa común. Un día de octubre, Maysun y su compañero Manu Brabo acompañaron a un miliciano del Ejército Libre Sirio, Ahmad, a transportar un grupo de personas fallecidas no identificadas al cementerio. “Parecía que era una situación que no se había mostrado de la guerra, que era importante.”, afirma la fotoperiodista.

Ahmad, miliciano del Ejército Libre Sirio en 2012 - Foto de Maysun RTVE.es