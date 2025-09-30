Netanyahu niega haber acordado con Trump la posible creación de un Estado palestino: "Rotundamente no"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha negado durante la madrugada de este martes que el plan de 20 puntos acordado con el presidente estadounidense, Donald Trump, incluya el establecimiento de un Estado Palestino. "Por supuesto que no, eso ni siquiera está escrito en el acuerdo", ha dicho el líder israelí en un vídeo publicado en sus redes sociales, pese a que el documento sí que menciona esta posibilidad.

"Rotundamente, no", ha dicho Netanyahu al ser preguntado sobre si había acordado con Trump establecer un Estado palestino, ya que Israel "no" lo aceptará y, según el mandatario israelí, su homólogo estadounidense "dijo que lo entiende". Sin embargo, el punto 19 del acuerdo recoge que, a medida que se avance en la reconstrucción de Gaza y se produzcan determinadas reformas por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), es posible que se den las condiciones para "la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".

En su mensaje, el primer ministro israelí también ha garantizado que será su país el que "asumirá la responsabilidad de la seguridad" del enclave palestino, lo que incluye "un perímetro de seguridad" y ha insistido en que ni Hamás ni la ANP formarán parte de la administración civil que asuma el gobierno una vez finalizada la masacre. De nuevo, esta afirmación contradice el texto del acuerdo, que menciona que la ANP, una vez completado un "plan de reformas", podrá "recuperar el control de Gaza de manera segura y efectiva".

Antes de eso, el acuerdo recoge que Gaza "será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico", integrado por palestinos pero supervisado por la denominada 'Junta de paz', un órgano de transición presidido por Trump, y cuyos miembros incluyen el ex primer ministro británico Tony Blair.

Egipto y Catar confirman la entrega del plan a Hamás Egipto y Catar, mediadores en las negociaciones para una posible tregua en Gaza, han confirmado que han entregado la propuesta estadounidense a Hamás, que está estudiando el plan de manera "positiva y objetiva", según una fuente de seguridad egipcia citada por el canal Al Qahera News, cercano a los servicios de inteligencia egipcios. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, ha asegurado que "aún es pronto" para que el grupo islamista responda. "Aún es temprano para hablar de una respuesta, pero somos optimistas. Este es un plan integral y estamos en contacto y seguiremos con esos contactos con la reunión de esta noche", ha dicho. El documento aceptado por Israel contempla en su punto 13 el desarme total de Hamás, que no participará la gobernanza del enclave palestino, "ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma". El texto menciona que su "infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida" y que después se llevará a cabo un proceso de "desmilitarización de Gaza" bajo la supervisión de observadores independientes. Asimismo, el texto indica que los socios regionales ofrecerán "garantías" para que Hamás y las facciones "cumplan con sus obligaciones", de cara a que lo que denominan la 'Nueva Gaza' no represente una amenaza "para sus vecinos ni para su pueblo". Además, recoge que, en caso de que el grupo palestino rechace la propuesta, el plan se aprobará en las zonas que ya controla el Ejército israelí dentro de la Franja. Trump aseguró el martes que estaban "muy cerca" de lograr la paz en Gaza y que, si Hamás no acepta, "serán los únicos responsables de sus acciones". Además, advirtió al grupo islamista que Israel contaría con el pleno apoyo de Estados Unidos para tomar las medidas que considerara necesarias en ese caso. 13.51 min El plan de Trump y Netanyahu para Gaza: "No hay nada que determine el final de la ocupación" Uno de los miembros más radicales del Ejecutivo de Netanyahu, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ya ha mostrado su rechazo al plan pactado entre Trump y Netanyahu. Considera que el acuerdo supone "un rotundo fracaso político", que hace "la vista gorda" y da la espalda "a todas las lecciones" que dejó el 7 de octubre. Significa, dice, volver "tras dos años de dedicación, valentía y sacrificio [...] a la vieja concepción de dejar nuestra seguridad en manos de extranjeros y fantasías de que alguien más hará el trabajo" por ellos. "En mi opinión, también terminará en lágrimas. Nuestros hijos se verán obligados a luchar de nuevo en Gaza", ha defendido el ministro colono.